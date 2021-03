Cocodrilos se acercan a la final

Por/Guillermo Rodríguez Hidalgo Gato

Los Cocodrilos dieron un paso sólido en su aspiración de retener la corona de la 60 Serie Nacional de Béisbol, al vencer este viernes cutro anotaciones por tres a los Leñadores y se colocaron a solo un éxito de llegar a la gran final, donde esperan desde hace algunos días los Alazanes de Granma.

Otro gran choque, peleado de principio a fin, presenciamos en el estadio José A. Huelga entre Matanzas y Las Tunas, quienes tuvieron como abridores a dos de los mejores lanzadores del país, Yoenni Yera y Carlos J. Viera.

Ambos conjuntos jugaron herméticos a la defensa y hubo dominio de los pitcher, tanto de Viera que caminó toda la ruta, como de los tres que utilizó Armando Ferrer. Precisamente el manager de los actuales campeones, ofreció sus impresiones al término del quinto encuentro de las semifinales.

“Otro partido muy cerrado, con dos grandes lanzadores que iniciaron, nos tocó llevarnos la victoria y poner este play off 3-2. Mi respeto para nuestros rivales que siempre se entregan al máximo en el terreno”.

Ferrer, sustituyó al zurdo Yoenni Yera con 101 lanzamientos después de trabajar seis entradas completas. “Él me dijo que estaba cansado, independientemente que tuvo esa situación en el box que lo sacó un poco de pitcheo”.

El director matancero considera que la defensa que ha mostrado el conjunto en los últimos choques, ha sido clave en estas tres sonrisas que han conseguido. “Llevamos tres juegos sin cometer errores y esto no hay dudas, además del dominio del pitcheo, han sido las claves de que estemos delante en la postemporada”.

Ariel Sánchez respondió como tercer bate, al pegar tres imparables en cinco visitas al home. “Analizamos bien las cosas que hicimos mal en los dos primeros partidos, sabíamos que teníamos que recuperar nuestra manera de jugar y especialmente enfocarnos más en la defensa”.

Ariel sueña con su primera corona en Series Nacionales, después que no terminó la temporada anterior con los “Cocodrilos”. “Hay que ir paso a paso, estoy ansioso por llegar a esa gran final y conseguir ese título que me falta en mi carrera. Vamos a tratar de terminar el play off en el sexto juego, porque ese equipo es muy peligroso y no se les puede dar vida”.

Noervys Entenza, quien será el abridor este domingo, se anotó el salvamento al sacar los últimos cinco out del encuentro. “El lanzador tiene que estar preparado para venir cuando haga falta, el profesor Ferrer sabe que siempre estoy con la mayor disposición”.

Entre tanto el estratega tunero Pablo Civil, manifestó que en una entrada se les escapó la victoria. “Otro excelente juego, decidido por una carrera, ellos nos fabricaron en solo un inning cuatro carreras que a la postre fueron decisivas”.

Civil señaló que su abridor Carlos J. Viera equivocó la estrategia de pitcheo en el 5to inning, donde le anotaron cuatro. “Todos conocen su calidad como lanzador, en esa entrada ubicó los lanzamientos en la parte donde los bateadores de Matanzas son más efectivos. Considero que se desconcentró, porque nosotros tenemos bien estudiando a cada uno de ellos”.