Cocodrilos igualan las semifinales

Por/Guillermo Rodríguez Hidalgo Gato

Una fenomenal actuación con el madero de Yadir Drake y un relevo eficiente de Yoel Suárez, permitieron que los Cocodrilos igualaran las semifinales de la 60 Serie Nacional de Béisbol, al derrotar este jueves en 11 peleados innings a los Leñadores, 12 anotaciones por siete.

El jardinero matancero esta vez sí pudo desplegar todo su potencial, y los seis imparables que conectó en siete turnos al bate, representa la mayor cantidad de indiscutibles que ha pegado un jugador en choques de postemporada, además remolcó siete de las 12 que fabricó su equipo.

“Estoy muy contento por esta actuación, aunque no pienso en mi desempeño individual, sino en el resultado del equipo. No me preocupa el average, simplemente salgo a resolver el problema cada vez que venga al bate”.

Drake reconoció el magistral trabajo del relevista Yoel Suárez, quien ha intervenido en las dos victorias de Matanzas en la semifinal. “Para mí el más valioso es Yoel, quien ayer salvó el juego y hoy volvió a realizar una gran labor, gracias a él no nos anotaron y nos llevamos el éxito”.

Después de verse ansioso en los dos primeros juegos ante la escuadra tunera, Yadir Drake realizó ajustes y ha sido clave para que los actuales campeones igualaran el play-off. “Muchas personas me han ayudado, he recibido llamadas de varios lugares, sobre todo de México que es donde juego y tengo parte de la familia. Estoy muy agradecido por los consejos que me han dado, no hay dudas que se han visto los frutos”.

Armando Ferrer se mostró complacido por la actuación de sus jugadores. “Comenzamos ganando siete a cero y ese equipo que nunca se da por vencido nos igualó el partido. Gracias a la combatividad de mis muchachos nos llevamos el éxito”.

Ferrer, prefirió esperar hasta los finales para traer a su hombre grande del bullpen, Yoel Suárez. “Él viene de una operación en su brazo de lanzar, ya había trabajado ayer y no queremos sobrecargarlo mucho. Una vez más se presentó muy bien y gracias a su labor pudimos empatar la serie”.

Varios de los bateadores claves del centro de la alineación están fallando con corredores en posición anotadora. “Vamos a realizar otros movimientos y sobre todo buscar la mayor cantidad de bateadores zurdos para enfrentar a Carlos J. Viera”.

Yoel Suárez tiró 5.2 entradas en las que solo le conectaron tres indiscutibles, ponchó a igual cantidad de bateadores y no regaló bases por bolas. “Me siento muy bien físicamente, no tengo molestias en el brazo y no hay dudas que ya soy un lanzador de más experiencia. Gracias a mis compañeros que me apoyaron todo el tiempo y pudo salir el resultado positivo que es lo más importante”.

Entre el manager de los Leñadores Pablo Civil, ofreció su parecer del cuarto choque de las semifinales. “Un gran partido, digno de una semifinal. Nos falló el abridor y salimos debajo por siete, logramos empatar de manera aguerrida y perdimos en 11 inning”.

Civil comentó que no fueron capaces de anotar una carrera para dejar al campo a Matanzas. “Una vez más, una buena actuación de Alberto Civil, la defensa cometió cinco errores y no concretamos el éxito. Ahora el que gane dos de los tres juegos, avanzará a la final”.

odh/Tomado de Radio Rebelde