Los Cocodrilos dan señales de vida

En lo que ha sido el mejor juego de la postemporada de la 60 Serie Nacional de Béisbol, el cual finalizó una carrera por cero, los Cocodrilos dieron señales de vida y consiguieron su primer éxito ante los Leñadores en las semifinales.

Gran trabajo, tanto de los abridores como los relevistas de ambos conjuntos y una defensa hermética, al extremo de jugarse sin error, matizaron el tercer encuentro del play-off, que se realiza en la “burbuja” espirituana.

Armando Ferrer, manager de los actuales campeones, señaló que a pesar de que tuvieron el peor juego a la ofensiva, donde solo conectaron seis imparables, la defensa lo hizo muy bien para apoyar la excelente labor de los pitcher.

“Todos conocen que en los play-off pitcheo y defensa juegan un papel muy importante. Se anotó una sola carrera pero estuvimos magistral al campo y los cambios, sobre todo de los lanzadores fueron en el momento justo”.

Ferrer comentó que su equipo tiene como arma fundamental el bateo de fuerza, sin embargo las condiciones del viento en el José A. Huelga no les ha favorecido. “La mayoría de estos bateadores le tiran para arriba a la bola y es muy difícil en una sección de entrenamiento lograr que cambien el swing, de todas formas si les insistimos que hay que pegarle para abajo por el mismo tema de que la bola no camina”.

El jardinero central Eduardo Blanco impulsó la única carrera del encuentro, con imparable al central en el séptimos inning. “Nos reunimos los atletas y nos propusimos que teníamos que cambiar esa mala imagen que estábamos dando. Realizamos una buena práctica y sobre todo mostramos otra actitud”.

Joel Suárez realizó un excelente relevo en la parte baja del octavo capítulo, cuando dominó al 4to, 5to y 6to bate con corredores en primera y segunda. “Ferrer me volvió a dar la confianza y logré dominar a tres muy buenos bateadores. Los trabajé sobre todo con envíos en rompimientos y salió el trabajo”.

Mientras, el estratega tunero Pablo Civil, ofreció una valoración del tercer juego. “Un partido diferente a los demás, predominó el pitcheo y la defensa, donde solo le pudimos conectar 4 hits y ellos se llevaron la victoria 1-0”.

Civil reconoce que era muy difícil la barrida. “El que pensó que esto era 4-0 estaba pensando mal, estamos jugando con el mejor equipo del país, que además es el actual campeón. Lo más importante que ambos dimos un gran espectáculo y se llevó el juego quien mejor lo hizo”.

El director de los “Leñadores” elogió la actuación de ambos abridores, Alejandro Meneses y Renner Rivero. “Gran trabajo los dos, Meneses se complicó en el séptimo inning, no pudo cerrar con corredor en tercera y dos out y nos anotaron la carrera que decidió el choque. Rivero estuvo bien, pero considero que nuestros bateadores no fueron pacientes en la selección de los lanzamientos”.

En la octava entrada Las Tunas embazó a los dos primeros corredores y sin out, Civil optó por no tocar la bola. “Nosotros no acostumbramos a tocar con la línea central, tampoco lo hicimos antes con Danel, cuando entró en base Quiala. Prefiero que los tres vengan con corredores en circulación y no perder a uno por un toque de bola”.

