¿Hachazo mortal? Matanzas tiene que ganar cuatro de cinco

El favorito que dimos muchos, está prácticamente agonizando en su pantano, pues el segundo hachazo de los Leñadores pudiera ser mortal

Por/ Oscar Sánchez Serra

Larduet pegó cuatro de los 15 jits tuneros. Foto: Ricardo López Hevia

Tras el desenlace del segundo partido del play off semifinal entre Matanzas y Las Tunas, en el cual los Leñadores pegaron un demoledor hachazo, la frase que le escuché decir al profesor José Manuel Cortina, de que «en la pelota gana el que menos permite», se hace una verdadera sentencia.

Los Cocodrilos campeones se vieron indefensos en lances que le fueron abriendo la pizarra, al tiempo que eran incapaces de preservar una temprana ventaja de 3-0. El tercer episodio, en el cual los tuneros les igualaron el encuentro y se fueron arriba por 4-3, les marcó un desafío para el olvido: en las cuatro anotaciones solo intervino un jit, que se mezcló con cuatro errores.

Luego, como pasa siempre en este deporte después de una debacle defensiva, el ataque de Las Tunas, uno de sus bastiones claves para el éxito, se desató hasta vapulear la lomita de sus adversarios con 15 imparables. En la sexta entrada, cinco indiscutibles, con otra marfilada del oponente, empaquetaron otro trío de carreras que resultaron insalvables en el marcador para los yumurinos, quienes solo pudieron maquillar el resultado en las postrimerías del choque con tres registros.

Han sido dos partidos en los que la defensa de los actuales monarcas, paradójicamente la mejor de la temporada, ha hecho aguas en los momentos decisivos. Entre el sexto capítulo del desafío inicial y el mismo inning del de ayer, pifiaron nueve veces en igual cantidad de entradas. En el primero, la diferencia en la derrota fue de dos, y cuatro los errores que dieron un par de carreras sucias, las mismas por las que se decidió ese duelo; en el segundo las cinco pifias cargaron con la responsabilidad de igual cantidad de anotaciones, y perdieron por cuatro. Si lo más difícil que hay en el béisbol es batear, el out hay que asegurarlo.

Pero ojo, aun cuando lo visto nos lleve a ese análisis, los deslices son más probables cuando el rival es más exigente, y así son los Leñadores, con ellos las equivocaciones cuestan. En palabras del argot beisbolero, frente a los tuneros hay que jugar fino. Han vencido no solo por esas falencias, sino porque su alta competitividad los hace ganadores, lo mismo desde la fuerza de sus maderos, su endiablada velocidad en las bases, la propia defensa, y en esta postemporada desde el montículo.

A la potencia de sus maderos, Las Tunas ha unido la mejor efectividad de todos los cuerpos de lanzadores en la actual fase, porque su pitcheo abridor ha impedido estresar al bullpen, con las mejores presentaciones de todos los equipos que han intervenido desde cuartos de finales hasta acá. Además, agregan a su ofensiva la rapidez de sus jugadores, forzando constantemente a la defensa oponente. Todo eso lo ha puesto sobre la grama de la semifinal y, aunque ninguna obra humana es perfecta, ellos se acercan a un béisbol total, en el que lo aprovechan todo.

Desde las bancas, los dos mentores no se desesperaron y les dieron oportunidad a que sus abridores avanzaran. Al ganador Yudiel Rodríguez le hicieron tres empezando el juego, pero cubrió ocho actos, y si Noelvis Entenza no llegó al sexto fue por lo errático que estuvieron sus compañeros al campo.

Lo cierto es que el favorito que dimos muchos está prácticamente agonizando en su pantano, pues el segundo hachazo de los Leñadores pudiera ser mortal. Ahora tendrán tres salidas de home club, con un inning más para batear y ganar, cosa que en los últimos cuatro años han hecho en no pocas ocasiones. Pero lo más peligroso para los campeones defensores no es eso, sino que al play off le quedan cinco encuentros y, para mantener la pretensión de conservar el trono, están obligados a triunfar en cuatro de ellos.

RESULTADOS DE LA JORNADA JOSÉ ANTONIO HUELGA C H E LTU 004 203 010 10 15 2 MTZ 300 000 021 6 3 5 G: Y. Rodríguez (14-6).

P: N. Entenza (8-4).

odh/Tomado de Granma