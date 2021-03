A la velocidad de un clic, gestiones en el transporte

Foto: Granma

Cuando algunos clics en el teléfono o en la computadora personal resuelven, sin moverte de tu comodidad, la adquisición de un pasaje para viajar en ómnibus o en tren, y ya con el boleto confirmado, caes en la cuenta de que no invertiste un segundo en irte hasta la agencia de reservaciones, ni en “mandarte” una larga cola que no siempre garantiza que regreses con el cupo deseado; no necesitas que nadie te convenza del salto de eficiencia que significan las soluciones informáticas para los trámites cotidianos, como estos del transporte.

Tal cual como se llama la exitosa aplicación cubana que facilita la gestión de pasajes, Viajando, así se siente, incluso antes de abordar, todo aquel que la ha empleado –antes, claro, de las restricciones extremas a que nos obligó el rebrote de la pandemia–, y es quizás el mejor de los ejemplos con que el Ministerio del Transporte va respondiendo a la política nacional de informatización de la sociedad.

De acuerdo con Luis Miguel Padrón Ramos, director de Informatización del Ministerio del Transporte, existe un total de 42 proyectos de informatización, que abarcan las cuatro ramas del transporte: marítimo, ferroviario, aéreo y automotor.

Uno de los proyectos contempla la implementación de la venta y reservación de pasajes en línea, a partir de la referida aplicación Viajando, desarrollada por las empresas de Servicios de Información del Transporte (Sitrans) y Viajeros, del Grupo Empresarial de Servicios de Transporte Automotor.

Mediante esta APK, hasta la fecha se ha gestionado la venta de 375 mil 460 boletos, para un 36.9 % del total de capacidades comercializadas; y se prevé en 2021 la implementación del reintegro de boletos y, además, su integración con la pasarela EnZona.

De igual forma se implementó la aplicación web para la gestión de los turnos de la revisión técnica automotor, mediante la cual se han gestionado 23 mil 637 solicitudes de 21 mil 572 usuarios registrados hasta la fecha en la plataforma; y se prevé para este año la implementación del pago de los servicios a través de las pasarelas nacionales.

Otros proyectos impulsados en 2020:

Internet libre para los pasajeros en los aeropuertos internacionales: este proyecto conjunto entre la Corporación de la Aviación Cubana y Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (Etecsa) está habilitado en el aeropuerto internacional José Martí. Se prevé su generalización al resto de los aeropuertos internacionales, comenzando por Cayo Largo y Varadero.

Sistema de gestión y control de flotas: Se puso en funcionamiento en 2020 la apk Ruteros, que brinda información a los ciudadanos sobre las rutas y posicionamiento en tiempo real de los vehículos que ofrecen este servicio.

Se montaron 79 sensores de combustibles en locomotoras de la Unión de Ferrocarriles de Cuba para un mejor control de ese portador energético.

Se consolidó el desarrollo del sistema para la gestión y planificación del transporte; desarrollado por la Empresa Provincial de Transporte de Las Tunas, que incluye información en tiempo real sobre el transporte urbano a través de la aplicación e interfaz web La Guagua.

Proyecciones para 2021

En este año el Ministerio de Transporte (Mitrans) mantiene la premisa de continuar el impulso de la informatización en el sector; y para ello contempla la puesta en marcha, para el primer trimestre del año, del sitio de ventas virtuales para pasajeros nacionales de la aviación, con el objetivo de comercializar los boletos aéreos en CUP, mediante el sitio web de Cubana de Aviación.

Para la misma etapa, prevén el inicio de una plataforma para la educación vial a distancia, que consiste en la matriculación, el sistema de clases y el pago asociado al servicio en línea.

Asimismo, se pondrá en marcha el sistema Andariego Vial, proyecto para la carga de información sobre el estado de los viales y la implementación del uso de las pasarelas de pago nacionales para el cobro en los peajes.

El director de Informatización del Mitrans señaló que, como parte del trabajo para impulsar el cumplimiento de la estrategia para el fortalecimiento de la economía, se trabaja en varias líneas, entre las cuales figuran:

Escalonamiento de horarios: Proyecto que se desarrolla de conjunto con la Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría (Cujae); y se enfoca en el análisis de datos para el reordenamiento del flujo de movimiento urbano, a fin de desplazar los picos en el transporte público.

Sistema de información del transporte público: Garantiza el flujo de información entre los expedidores, inspectores de ayuda al pasajero y los centros de movilidad urbana. Fue desarrollado por el grupo empresarial Geocuba y está en proceso de implementación.

Plataforma Portecoos: Desarrollada por la empresa de aplicaciones informáticas Desoft; se implementará gradualmente en las empresas operadoras portuarias y en las administraciones marítimas, tanto la nacional como las territoriales, con el propósito de ordenar el proceso logístico y facilitar el intercambio de información entre los que prestan el servicio y los clientes. Incluye la integración con otras plataformas nacionales.

Desarrollo del uso de simuladores: Tiene como objetivo rehabilitar la gama de simuladores empleados en la esfera del transporte y el desarrollo de nuevos equipos.

Padrón Ramos significó que la informatización del sector del Transporte contribuye al incremento sustancial en la calidad y en la eficiencia de los procesos con la finalidad de mejorar los diferentes servicios de cara a los ciudadanos y la economía nacional.

