Argelia es canción

La cantante Argelia Fragoso. Foto: Internet

Desde el comienzo de su carrera, Argelia Fragoso se hizo canción. Es algo sabido por las tantísimas almas y oídos sensibles que a lo largo de los años la han reconocido por su voz espléndida, convincente, dueña de los más depurados valores de una tradición y su permanente puesta al día.

Este lunes se encontrará dos veces, en calidad de estreno absoluto, a las 10:00 y las 15:00 (hora local) por el Canal Clave en un concierto muy especial titulado “En blanco y negro”, grabado en México. Aquí van los detalles.

“Mi relación con México se remonta a los años ochenta, país que conocí de la mano de uno de los más grandes compositores que ha dado nuestra América: el maestro Vicente Garrido, con quien fue un verdadero honor y privilegio trabajar.

Durante las visitas más recientes, conocí a un talentoso joven, defensor a ultranza del bolero, llamado Rodrigo de la Cadena. En esa ocasión, comenzamos ambos a colaborar conjuntamente en diferentes proyectos, pero a raíz de la creación del Encuentro de Voces Populares; evento que presidí durante casi diez años en La Habana para reverenciar a la canción como género indispensable de nuestra cultura nacional, y que contó con todo el apoyo del Instituto Cubano de la Música y con mi compromiso como artista, quedaron pendientes otras propuestas que estaban sobre la mesa.

Luego de esta etapa nos encontramos nuevamente y Rodrigo me propuso reanudar la colaboración que habíamos realizado en años anteriores. Esa es la génesis de este proyecto que ahora presento con tanta alegría y satisfacción a nuestro pueblo”.

“El concierto –puntualiza– está concebido como un encuentro entre amigos, sencillo, cercano. No es exactamente el concepto de descarga que conocemos, pero tiene una estructura distendida en la que compartimos o nos regalamos canciones mutuamente. Hacemos un recorrido que va desde la canción tradicional, la lírica cubana, el bolero, hasta el danzón y otras especies, recreando el legado de grandes compositores como Eliseo Grenet, Sindo Garay, Rafael Hernández, Ema Elena Valdelamar, entre muchos otros.

La idea es que el público lo reciba del mismo modo, sentado en la sala de su casa o en una sala de conciertos. Las protagonistas principales son las canciones, arropadas por dos voces y dos pianos”.

¿Cómo entiende ella el patrimonio compartido entre México y Cuba? “Siempre, desde que tengo uso de razón, aprendí de mis mayores a valorar el maravilloso y fructífero puente que existe entre nuestros dos países. ¡Cuántas veces hemos escuchado decir que una canción o un intérprete pertenecen a México cuando en realidad son de Cuba y viceversa! A mí me ha tocado en México, recibiéndolo con gracia y orgullo, defender la cubanía de Benny Moré o de Rosita Fornés, porque me han jurado que son artistas mexicanos. Ejemplos como estos dan la medida de cuán unidos han estado siempre nuestros pueblos. Seguramente has escuchado una aseveración muy especial que dice que el bolero tiene como progenitores a Cuba y México. La canción es la principal protagonista en ese viaje de ida y vuelta en el que todo concuerda, en el que se comparten respeto, amor y admiración sin límites”.

Acerca de las razones que asisten a Argelia para defender la canción como género sustantivo, la artista comenta: “Vine a este mundo, me crie y crecí entre canciones. Ese es uno de los legados más importantes que me dejó mi familia. La canción es un género de una riqueza y una libertad interpretativas fascinantes y abarca muchos rincones de la música.

En la canción convergen muchas expresiones melódicas, rítmicas, sensoriales y ella muestra un abanico tan amplio de posibilidades que la convierte en un género muy completo, con el que se aprende a dar a cada estilo, a cada interpretación, a cada intención musical y artística su justo valor. Hoy, sin pretender juzgar el nacimiento de nuevas tendencias, que en algunos casos, desvirtúan el verdadero sentido de una melodía, de la palabra, del sentimiento, de las emociones humanas, es más que necesario, urgente, volver a colocarla en el trono que le pertenece. Afortunadamente contamos en nuestro país y me complace mucho, con voces de distintas generaciones por demás talentosas, que perpetúan nuestro valioso legado”.

A estas alturas, ¿cómo se ve a sí misma como artista cubana?

“Una de las cosas que más nos define en el mundo es nuestra música; nuestro sentido del honor, nuestro sentido del humor y nuestro orgullo por ser cubanos. He tenido la oportunidad de vivir y trabajar en varios lugares distantes uno del otro; he cantado para muchos públicos; he compartido mi experiencia humana y profesional con muchos amigos, colegas, admiradores, y con mucho respeto; y aprendiendo de cada una de esas culturas tan diferentes, sigo sintiéndome plenamente cubana”.

Pedro de la Hoz

amss/Tomado de Granma