Alazanes a un paso de discutir el título

Los “Alazanes” se pusieron a un paso de llegar a la discusión del título en la 60 Serie Nacional de Béisbol, tras vencer 12 anotaciones por cuatro a los “Vegueros” en el estadio José A. Huelga de esta ciudad.

Se combinaron los tres aspectos fundamentales del juego: bateo, pitcheo y defensa, para que los alumnos de Carlos Martí consiguieran su tercera sonrisa de la semifinal, ante los “guerreros” de Pinar del Río.

Una vez más el estelar lanzador Lázaro Blanco demostró que es el primer abridor de Cuba y con sólidas siete entradas, donde no permitió carreras, le conectaron solo cuatro imparables, ponchó a tres rivales y regaló una base por bolas, se anotó su cuarto triunfo de la postemporada.

“Un gran partido, donde lo fundamental es la dedicación y la entrega que tú le pongas. Me enfoco siempre en buscar el primer out de cada entrada y estar arriba de los bateadores en el conteo”.

Blanco, lanzó siete inning con solo 73 lanzamientos y está listo para el hipotético séptimo encuentro. “Decidieron sustituirme, ahora voy a recuperarme por si el equipo necesita de mí el domingo. Lo fundamental es tratar de llevarnos la victoria este mismo sábado, porque un séptimo juego lo puede ganar cualquiera”.

Una de las claves del tercer éxito de los granmenses fue neutralizar al primer bate pinareño Juan C. Arencibia. “Es un bateador que está muy bien, cada vez que ha llegado a las almohadillas casi siempre anota y también se ha mostrado oportuno con corredores en posición anotadora”.

Carlos Martí, reconoció el trabajo de su principal figura del pitcheo y de la ofensiva que otra vez salió a relucir. “Logramos que el partido se fuera de un solo lado desde el comienzo y con el pitcheo de Lázaro era una victoria casi segura”.

El experimentado estratega, señaló que debido a la ventaja decidieron preservar a Lázaro Blanco, por si el play off llega al séptimo y decisivo choque. “En caso de que esto se extendiera, está listo para lanzar el domingo, por eso lo sustituimos”.

Martí, dijo que pudieran llevar al banco en el sexto juego a Alesquemer Sánchez, teniendo en cuenta que no ha estado bien a la ofensiva. “Lo analizamos con el colectivo, incluso pensamos que no jugara en este quinto desafío, pero con un lanzador de la calidad de Blanco teníamos que asegurar la defensa. Quizás tengamos que hacer alguna variante buscando ofensiva”.

El hombre grande con el madero por los vencedores resultó Raico Santos, con tres imparables en cuatro veces al bate y tres remolques. “Me están saliendo bien las cosas, me entrego siempre al máximo en el terreno para que el equipo obtenga siempre la victoria. En este turno que estoy asumiendo me toca impulsar las carreras y he respondido a la confianza de la dirección”.

Entre tanto el manager debutante de Pinar del Río Alexander Urquiola, señaló que los “Alazanes” le cayeron rápido al abridor Erlis Casanova y esto nos impidió alcanzar el éxito. “Sabíamos que íbamos ante un gran pitcher, no le pudimos conectar. Tuvimos el juego pegado hasta la tercera entrada, hasta que nos hicieron siete carreras en el cuarto y abrieron el marcador”.

Urquiola, a raíz de la lesión de Frank Luis Medina está tratando que los abridores le caminen los juegos lo más posible. “No pudo uno de nuestros principales lanzadores en esta ocasión y perdimos toda opción de ganar”.

Los “Vegueros” confían que llegarán al séptimo juego en esta semifinal. “Si hemos llegado hasta aquí ha sido por la fuerza y la combatividad que han tenido siempre los muchachos. Vamos a salir con la mentalidad de lograr la victoria este sábado para seguir con vida en esta postemporada”.

Final:

GRM : 12 14 1

PRI : 4 9 0

G : Lázaro Blanco

P: Erlis Casanova

