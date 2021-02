Yaifredo vs César protagonizarán el tercer duelo entre Granma y Pinar

Por/Guillermo Rodríguez Hidalgo Gato



Los derechos Yaifredo Domínguez y César García son los abridores anunciados por Alexander Urquiola y Carlos Martí, mentores de Pinar del Río y Granma, para el tercer juego de las semifinales, que tendrá lugar este martes en el estadio José A. Huelga.

En el caso de Yaifredo, hará su primera aparición en la postemporada, pues no trabajó en ninguno de los tres encuentros que su equipo efectuó en los cuartos de finales ante Sancti Spíritus. En la fase clasificatoria tuvo un balance de seis y cuatro en cuanto a las victorias y derrotas, con una efectividad de 3.50, regaló 30 bases por bolas y ponchó a 20 bateadores.

“Saldré como siempre he salido, a buscar el éxito para mi equipo y ponernos delante en el play off. Considero que la clave de mi trabajo será presentarme con buen control, para poder avanzar el juego lo más posible”.

Yaifredo, quien tiene 35 años de edad, no cree que el estar tanto tiempo sin lanzar le afecte su rendimiento. “No trabajé en los cuartos de finales, pero no creo que esto me choque, porque me he preparado muy bien para este momento”.

Entre tanto el también diestro de 29 años César García, le dio una sonrisa a los granmenses en los cuartos de finales ante Industriales, en la única salida que tuvo. En la etapa regular les aportó siete triunfos a los “Alazanes”, con solo cuatro derrotas, su PCL estuvo en 3.57, propinó 45 ponches y otorgó 25 boletos.

“En los cuartos de finales pude ayudar a mi equipo, ahora espero volver a cumplir las expectativas de la dirección y mis entrenadores de pitcheo. Estoy muy tranquilo y confío en que nos llevaremos la victoria”.

César, ha tenido la posibilidad de estudiar bastante a los bateadores pinareños. “Pude ver los juegos que tuvieron con los espirituanos, aquí también en los dos primeros encuentros y conozco las virtudes y debilidades de cada uno de ellos”.

Una de las claves para neutralizar a la ofensiva verde, está en dominar al “explosivo” Juan C. Arencibia, quien ha pegado 11 imparables en 22 veces al bate en la postemporada. “Es un atleta que juega la pelota “caliente”, si soy capaz de dominarlo, puedo caminar con menos problemas el partido”.

César García calentó incluso en el segundo juego este domingo, por si su conjunto lo necesitaba. “Yo siempre estoy dispuesto para lanzar en la función que haga falta”.

El pitcher oriundo del municipio Campechuela, agradece a la afición por el apoyo. “Que tengan confianza en nosotros, salimos debajo en la serie ante Industriales y logramos pasar a las semifinales. Granma seguirá luchando por el campeonato”.

odh/Tomado de Radio Rebelde