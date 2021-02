Matanzas a un paso de ser semifinalista

Los “Cocodrilos” de Matanzas se colocaron a un paso de convertirse en el tercer semifinalista de la 60 Serie Nacional de Béisbol, al vencer este domingo 11×4 a los “Elefantes” de Cienfuegos en el estadio José A. Huelga de esta ciudad.

Una vez más, los actuales campeones del béisbol cubano contaron con el bateo de largo alcance como su arma fundamental y pegaron cuatro cuadrangulares, dos de ellos de su quinto bate Erisbel Arruebarruena y también la sacaron el designado Javier Camero y el “hombre proa” Aníbal Medina.

Al término del segundo encuentro, en el que los yumurinos pusieron contra la pared a los sureños, Armando Ferrer ofreció una valoración sobre lo sucedido en el choque.

“Volvimos a caer en los errores pero la ofensiva sacó la cara. Todo el mundo sabe que nuestra fortaleza es el bateo de fuerza y se está viendo en este play off. Decirte que nosotros vamos a salir el martes como si la serie estuviera empatada”.

El mejor a la ofensiva por los vencedores fue Javier Camero, estuvo de 4-3, además del jonrón, anotó dos y remolcó a tres compañeros para el home. El hecho de terminar el juego lesionado, lo limita quizás para ser titular en el próximo desafío que será este martes.

“A él nunca lo hemos descartado, la lesión que sufrió en Camagüey lo alejó una buena parte de la campaña. Vamos a ver cómo evoluciona y ver si puede jugar. No lo vamos a apurar porque tenemos una buena banca y ya Juan Miguel Vázquez lo hizo bien en el primer partido”.

Ferrer dijo que esperaba más de la ofensiva cienfueguera. “Aunque no han estado bien, ese equipo tiene muy buenos bateadores y en cualquier momento pueden despertar”.

El torpedo de los “Cocodrilos”, Erisbel Arruebarruena despachó par de vuelacercas y llegó a tres en solo dos encuentros en estos cuartos de finales. “El hecho de quedar campeones el año pasado nos da gran confianza, no importa las carreras que nos hagan, casi siempre somos capaces de remontar. La clave está en jugar el béisbol alegre y hacer lo que sabemos cada uno de nosotros”.

Arruebarruena señaló que la selección está en condiciones de repetir el título. “El equipo está súper inspirado, tal y como sucedió en la serie anterior. Aquí el que le toca jugar lo trata de hacer lo mejor posible y los que están en el banco apoyan constantemente”.

El zurdo Naykel Cruz tuvo una gran presentación como relevista, al lanzar 3.2 entradas, le pegaron 2 hits, no le anotaron, ponchó a tres y regaló una base por bolas. “Desde el inicio Ferrer me dio la confianza y me ha dado responsabilidad dentro de este cuerpo de lanzadores”.

odh/Tomado de Radio Rebelde