Los “Cocodrilos” quieren repetir el título

Los “Cocodrilos” matanceros llegaron a Sancti Spíritus, sede de la competencia, con la mentalidad de retener la corona de la pasada campaña beisbolera y para eso reúnen uno de los conjuntos más completos del béisbol cubano en la actualidad.

Aunque Armando Ferrer, director del equipo Matanzas, no podrá contar con los servicios del antesalista de los Halcones del SoftBank, Yurisbel Gracial y se espera próximamente la salida a Japón del receptor de los Dragones de Chunichi, Ariel Martínez, los yumurinos tienen una ofensiva poderosa y un pitcheo superior a la media del certamen.

Para el primer encuentro de los cuartos de finales ante Cienfuegos, Ferrer dependerá de uno de los mejores lanzadores del país, Yoenni Yera, quien debe tener resultados favorables ante la poderosa tanda zurda de los sureños.

En cuanto al orden al bate, el estratega matancero tendrá a Anibal Medina en 2B, Ariel Sánchez en el LF, Jeferson Delgado en 3B, Yadir Drake en el RF, Yariel Duque en 1B, Juan M. Vázquez como BD, Ariel Martínez R, Erisbel Arruebarruena en el campo corto y Eduardo Blanco en el CF.

Yadir Drake, quien tuvo una fabulosa temporada con los “Algodoneros” de Guasave en la Liga ARCO Mexicana del Pacífico, está ansioso por debutar con los “Cocodrilos” en una postemporada. “Voy a salir a divertirme en el terreno, es una gran oportunidad de poder compartir con mis compañeros después de 10 años”.

Aún y cuando hace algún tiempo Drake terminó su accionar en la Liga Mexicana, no ha perdido la forma deportiva. “Vengo de una temporada bien larga, esto quiere decir que uno no se va de juego tan fácil. Es cierto que he perdido un poco la visión con los pitcher, pero hemos entrenado bastante estas semanas atrás y he podido hacer los ajustes”.

Yadir Drake agradece a todos los matanceros por el apoyo que le han dado desde que llegó a Cuba. “Las personas allá en Matanzas me ven y me saludan, me dan aliento y esto me tiene bastante emocionado”.

Además de su potencial ofensivo, Drake puede ayudar al equipo en la defensa del jardín derecho. “Muchos aquí me conocían como receptor y nunca me han visto jugando en esta nueva faceta y llevo años desempeñándome con buenos resultados en esta posición”.

Javier Camero, quien fue uno de los pilares del título de Matanzas en la pasada Serie, se recupera de una lesión en las costillas. “Estoy bastante bien, como se conoce un pelotazo que me dio Yariel Rodríguez me puso en malas condiciones, pero estoy mentalizado en ayudar al conjunto en este play-off”.

