Cuba aspira a nominación en Premios Oscar 2021

Cartel película Buscando a Casal Foto: Tribuna de La Habana

Cuba busca hoy por tercer año consecutivo un puesto entre las cintas nominadas a Mejor Película Internacional en los Premios Oscar 2021 con la cinta Buscando a Casal, del realizador Jorge Luis Sánchez.

Según anunció la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, el largometraje es uno de los 93 aspirantes, aunque las 15 precandidatas oficiales se presentarán en reunión prevista para el nueve de febrero.

Integran la lista Los Sonámbulos, Argentina; Chaco, Bolivia; Babenco: Tell Me When I Die, Brasil; El Agente Topo, Chile; El Olvido que Seremos, Colombia; Ceniza Negra, Costa Rica; Mis 500 Locos, República Dominicana; Vacío, Ecuador; y La Llorona, Guatemala.

Conforman la selección Días de Luz, Honduras; y Ya no Estoy Aquí, México; Operación Causa Justa, Panamá; Matar a un Muerto’, Paraguay; Canción sin Nombre, Perú; Vitalina Varela, Portugal; La Trinchera Infinita, España; Aleli, Uruguay; y Érase una vez en Venezuela, de ese país.

Las cifras indican igual número de candidaturas que en 2020, cuando contra todo pronóstico se alzó con la estatuilla en este apartado el drama surcoreano Parásitos, del director Bong Joon-ho.

Las nominaciones oficiales se darán el 15 de marzo y, por primera vez, la entidad admitirá las cintas sin el requisito de estrenarse en pantalla grande, lo cual brinda oportunidades de participación a los materiales de las plataformas digitales Netflix, HBO, y Disney Plus.

En 2020 la cinta cubano-canandiense Un Traductor, dirigida por los hermanos Sebastián y Rodrigo Barriuso, fue una de las aspirantes y en 2019 la lucha la lideró el largometraje cubano Sergio & Serguei, de Ernesto Daranas.

Cuba no figura como nominada en los excelsos premios cinematográficos estadounidenses desde 1995, cuando logró posicionarse el clásico Fresa y Chocolate, de los directores Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tabío.

odh/Tomado de Prensa Ltina