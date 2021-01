Se han encendido las alarmas contra la COVID-19

Foto: Marcia Ríos

Incómoda e inquietante se pinta la situación epidemiológica de La Habana, en lo concerniente a la transmisión de la COVID-19; y lo peor es que de no ponernos para las cosas, el panorama pudiera empeorar y, en consecuencia, hacerse más complejo, costoso y largo el enfrentamiento; incluso interminable, a cuenta de un posible endemismo.

Solo en las últimas jornadas, más de una vez, la capital ha revelado cifras de positividad que hasta hace muy poco estaban muy lejos de los récords para todo el país, que entonces, como ahora, resultaban muy alarmantes. Ochocientos y hasta más contagiados en solo 24 horas, y tres o cuatro fallecidos de manera sostenida por varios días. Es mucho para un país como Cuba que –en materia de Salud pública, y en particular de enfrentamiento al azote de la actual pandemia– ha demostrado tener mucho para enseñar; incluso a las potencias más poderosas y ricas del planeta; además de preocuparse, ocuparse y no escatimar recursos que no le sobran.

Se han encendido las alarmas y no es para menos. Algunos además hablan de nuevas cepas de mayor virulencia, lo cual, si bien no puede descartarse, tampoco hay pruebas que permitan afirmarlo categóricamente. Sin embargo, lo único cierto es que, frente a cualquier variante, la transmisión solo es posible de haber uno o varios portadores y de igual manera uno o varios receptores, los cuales, en ambos casos, incumplan con los protocolos médicos establecidos; es decir, desestimen las barreras físicas y la necesaria higiene. Estamos hablando de indisciplina, irresponsabilidad y, como se ha reiterado, propagación de epidemia, lo cual está previsto y sancionado por el Código Penal vigente.

Actuar responsablemente cuesta poco y reporta dividendos muy halagüeños. Y de eso se trata, actuar para hacer cambiar el panorama, en lugar de conmovernos por el alto y creciente número de contagios. Cerremos puertas a la COVID-19. Protegerse implica cumplir estrictamente con lo establecido, significa asimismo protegernos y, a la vez, a quienes nos circundan. El mejor de los protocolos médicos empieza con el cuidado personal.

Elías Argudín

