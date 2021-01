Reconocido guitarrista cubano descalifica provocaciones

Foto: Prensa Latina

El reconocido y laureado guitarrista cubano residente en Costa Rica, Aldo Rodríguez, descalificó las provocaciones en el mayor archipiélago antillano, las que consideró persiguen crear una imagen negativa del Gobierno de Cuba.

El incidente de este miércoles frente al Ministerio de Cultura de Cuba no es casual, sino que responde a evitar una posible normalización o al menos una menor agresividad de los Estados Unidos hacia Cuba con la nueva administración del presidente Joe Biden, afirmó Rodríguez, en declaraciones a Prensa Latina.

Por ello, esas provocaciones, refiriéndose a la acontecida el 27 de noviembre de 2020 y la más reciente, buscan mantener la política del expresidente Donald Trump o sus ideas respecto a Cuba, y crear un ambiente negativo para impedir una posible reconciliación con los Estados Unidos, dijo.

Estimó que muchas personas están por el intercambio, la amistad y, por ello, consideró que la forma empleada evidentemente tenía por fin la provocación; pues los protagonistas tenían una reunión prevista y buscaron todos los pretextos para armar un show mediático.

Para mí lo correcto era que hubiesen ido a esa reunión y allí expresaran todos sus criterios, como ha sido siempre en Cuba; más aún en el sector de la cultura, entre los artistas y sus dirigentes, indicó el guitarrista y profesor cubano.

Crear ese incidente no es la vía ni el momento más adecuado; y para mí no es casual que los representantes de los medios de prensa que persiguen un incremento del diferendo Cuba-Estados Unidos hayan participado desde el primer momento, lo que evidencia un fin provocador y no de diálogo, opinó Rodríguez.

Hay un hilo conductor entre las personas que participaron y algo que haya detrás del telón -lo cual no puedo asegurar-, pero que todos intuimos por la experiencia histórica, donde nada es casual.

Lo que tratan, prosiguió, es hacer bullicio con cualquier cosa insignificante que sirva a sus intereses de dar una imagen negativa de Cuba en los medios de difusión por varias semanas o incluso meses.

En esas provocaciones no se ve otro interés que el de perjudicar a Cuba y complacer otros fines sacándole partido político; expresó el también compositor, a quien debemos obras como Aire brasilero, Canción y danza, Canción y fuga en son para dos guitarras, La leyenda del juglar, Preludio, Retrato de mujer y Veinte pequeñas piezas.

amss/Tomado de Radio Enciclopedia con información de Prensa Latina