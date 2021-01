Reconocen rol de la población cubana en correcta implementación de políticas de precios

Foto: ACN

Meisi Bolaño Weiss, ministra de Finanzas y Precios, reconoció el rol de la población cubana en la correcta implementación de las políticas de precios aprobadas como parte del proceso de ordenamiento monetario.

En los primeros 13 días, en términos de comunicación con ese organismo, tuvieron lugar cerca de 500 contactos y 78 denuncias directas, informó este jueves la titular al intervenir en espacio radiotelevisivo Mesa Redonda.

Precisó que el país se encuentra ante una transformación impuesta por el ordenamiento monetario y financiero y que no se puede ver separada de las medidas aprobadas por el gobierno en 2020 como parte de la Estrategia Económica y Social y el enfrentamiento a la COVID-19.

Es una transformación de los precios provocada por la devaluación del peso frente al dólar (23 veces), lo cual hace más caras las importaciones, añadió Bolaño Weiss.

El proceso que comenzó el 1ro. de enero último implicó también una reforma integral de salario con el propósito de transformar los ingresos de la población y ello incrementa de igual manera los costos de los empleadores.

Además, destacó, se acomete la eliminación de subsidios y gratuidades excesivas, sin renunciar a las conquistas de la Revolución, y se lleva a cabo un proceso de correlación entre precios mayoristas y minoristas.

Recordó que en 1978 se aprobó el Decreto 28 que consistió en la reforma general de precios a partir de lo analizado en el I Congreso del Partido Comunista de Cuba y que se comenzó a implementar tres años después.

En 1994, en medio del llamado Periodo Especial, para impulsar la economía y sanear las finanzas internas se aprobaron nuevos precios para lograr equilibrios financieros, algunos de los cuales se mantuvieron hasta el pasado año.

Ahora ocurre una gran transformación en este sentido, pero junto a otras políticas que le dan un enfoque más integral; porque incluye transformaciones fiscales y financieras, dijo Bolaños Weiss.

Subrayó que una buena parte de los productos y servicios mayoristas tienen un incremento de sus costos debido al impacto del ordenamiento, no obstante, se han regulado para que no lleguen esos aumentos desde el primer momento a los valores minoristas mediante límites establecidos para que no crezcan más de lo diseñado.

Crecen precios, costos y gastos asociados, pero hay que aplicarlos correctamente y transformar la manera de hacer las cosas para que haya más eficiencia y productividad, aseveró la Ministra.

Señaló que existen valores que se mantienen por su impacto en la población, como son los de los productos destinados a consumidores de determinadas dietas médicas: niños, embarazadas, enfermedades crónicas y fórmulas basales.

Un total de 133 artículos industriales mantienen sus costes, así como un importante grupo de productos alimenticios, alegó.

Además, se mantienen centralizados otros de alto impacto que son comercializados por las cadenas de tiendas (alrededor de 209), y cerca de 489 de materiales de la construcción.

