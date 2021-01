“Espero que este premio no me cambie el nombre”

Con alegría recibió ARES la noticia del Premio Nacional de Humorismo 2020. Foto: Tomada de Cubaperiodistas

Para Arístides Esteban Hernández Guerrero, o simplemente ARES, recibir el Premio Nacional de Humorismo 2020 que, a propuesta del Centro Promotor del Humor, le otorgó el Consejo Nacional de las Artes Escénicas, es algo que no se esperaba. Incluso, comentó a Granma: “Ni sabía que estaba nominado”. Por ello, cuando varios de los miembros del jurado lo llamaron para darle la noticia, el primer sorprendido fue él.

ARES, doctor en Siquiatría, pintor autodidacta, talentoso artista reconocido dentro y fuera de Cuba, quien ostenta la Distinción por la Cultura Nacional, afirmó que el premio lo transportó inmediatamente a los años en que comenzó a hacer sus primeros trazos dentro del humorismo gráfico.

“Siempre me gustó dibujar –dijo–. Cuando cursaba la enseñanza primaria tenía libretas en las que copiaba las caricaturas que aparecían en Palante, Dedeté y otras publicaciones, reproducía también las historietas del personaje Naoh, que dibujaba Roberto Alfonso. En la secundaria y el pre, que hice en la escuela vocacional Lenin, tenía álbumes donde caricaturizaba a alumnos y profesores. También realicé algunos dibujos de humor gráfico para un periódico que teníamos los estudiantes.

“Ya en la universidad, cursando el tercer año de Medicina, un amigo me comentó que la revista Opina aceptaba colaboraciones de caricaturistas aficionados; entonces hice mis primeras obras con intención de publicar. En Opina se las mostré al caricaturista Arístides Pumariega, quien allí trabajaba. En enero o febrero de 1984 comencé a ver mis dibujos publicados en esa revista. Pero mis primeras influencias serias están conectadas con el Dedeté de los 80, y los trabajos de Carlucho, de Manuel, Ajubel y Tomy”.

La primera impresión que da cuando uno se encuentra con este fabuloso creador, es la de un hombre serio, que no quiere saber nada del “relajo” ni del mejor de los chistes. Pero, apenas pasa el tiempo, uno comienza a darse cuenta de que detrás hay otro hombre: ARES, el artista que es capaz, como buen cubano al fin, de llevar el humor y la risa dentro de su corazón.

Se trata de un creador meticulosamente preocupado por la perfección de sus dibujos, desde el más sencillo hasta el más complejo. Su línea es inconfundible. Su manera de combinar los colores deslumbra, lo mismo en la pintura que en la caricatura. En esta última me atrevería a asegurar que ha logrado dominarla a su antojo. Sin embargo, su opinión es otra. Según afirma, aún no domina totalmente el arte de la caricatura. “Me bato con ella todos los días y no hay una fórmula específica, lo único que he hecho toda mi vida es trabajar e intentar proponerme hacer algo un poco mejor el próximo día”.

Quise que me explicara cuándo se dio cuenta de que el artista iba a dejar atrás al siquiatra, y en qué medida esa especialidad de la Medicina le ha ayudado en su desarrollo como humorista gráfico. Riéndose, con esa perspicacia que lo caracteriza y que ha sabido llevar a sus obras, contestó: “Eso no fue asunto de un día. Yo comencé a publicar en 1984, cuando era estudiante de tercer año, y dejé de trabajar oficialmente como médico alrededor del año 1997, al pasar a la plantilla del Dedeté, junto con Lauzán. Simplemente fue sucediendo y comprendí que me interesaba más el humor gráfico”, aseguró.

“Y sí, la Siquiatría me ha permitido entender más a las personas, que ven una misma realidad desde perspectivas tan diferentes, lo que me ayuda a entender mejor esa realidad y contribuye a que tenga muchísimo material para crear”.

Ha compartido el premio con esa magnífica artista que es Juana Bacallao. La honorable coincidencia, la matizó con un comentario en las redes de su admirado amigo, el pintor y crítico de arte Manuel López Oliva, quien le dijo que una vecina le preguntó que quién era ese humorista al que habían premiado y que se llama “Arebacallao”. “Espero que este premio no me cambie el nombre”, bromea.

Dijo que haberlo obtenido junto a Juana Bacallao “lo hace más humorístico para mí, pues mi humor no tiene nada que ver con el de ella. Sí me he reído muchas veces con sus ocurrencias, y si mis padres estuvieran vivos estarían desternillados de la risa”.

