De buen augurio

Continúa en cartelera Las amargas lágrimas de Petra von Kant, de Carlos Díaz y Teatro El Público en el Trianón. Foto:Tomada del perfil de Facebook de El Público

Desde hace dos décadas enero se viste de Jornadas Villanueva. Días de Teatro Cubano, temporada que marca el arranque del año teatral. A pesar de la COVID-19, 2021 no será menos. Siempre organizado por las instituciones del Consejo Nacional de las Artes Escénicas con el aporte de diversos especialistas.

En estos días se realiza el Taller Prensa, Humor e Identidad, coordinado por el Centro Promotor del Humor, que auspicia también un curso de guion del narrador y profesor Francisco López Sacha. También habrá lecturas dramatizadas, como la de Elaine Vilar Madruga con su Corazón de esfinge.

La Casa Editorial Tablas-Alarcos presenta en formato digital el anuario 2020 de la Revista Tablas y destaca la trayectoria del actor, investigador y crítico Roberto Gacio, quien recibió hace poco el premio Maestro de Juventudes de la Asociación Hermanos Saíz y pronto cumplirá 80 años.

También premia su sistema bienal de concursos: en dramaturgia el Virgilio Piñera y el Abelardo Estorino, para autores emergentes; en dramaturgia para niños y de títeres el Dora Alonso; en teatrología el Rine Leal, y el de crítica y gráfica.

Los Premios Nacionales de Teatro 2020 Zenén Calero y Rubén Darío serán protagonistas de un encuentro, en el que además se podrá ver el documental sobre Teatro de Las Estaciones, de Daniel González Cabello. Mientras el audiovisual El teatro musical en Cuba, de Pedro Maytin, también se proyectará en estos días.

Otros premios nacionales de la manifestación rememorarán el Seminario de Dramaturgia del Teatro Nacional de Cuba (TNC), a 60 años de su inicio. Serán Eugenio Hernández Espinosa, galardonado con el Premio Nacional de Literatura 2020; José Milián y Gerardo Fulleda León, con Norge Espinosa como moderador.

En esa misma función Marilyn Garbey conducirá el panel Danza Así Somos. Una aventura de 40 años, y se presentará la publicación digital Toda la danza. Nueva vida tomará el Centro de Documentación de las Artes Escénicas María Lastayo, formidable nicho de información enclavado en el TNC.

Estrenos y reposiciones se podrán ver en las salas de la capital. Amplio arco entre ballet, danza, teatro para niños y para adultos. Entre los primeros destacan Player, de Carlos Sarmiento con Mitos Teatro; y La resistencia, dirección de Yailin Coppola con Argos Teatro y el ITI.

Continúan las temporadas de Las amargas lágrimas de Petra von Kant, de Carlos Díaz y Teatro El Público, en el Trianón; y de Oficio de Isla, de Arturo Sotto, a cargo de Osvaldo Doimeadiós en su nueva Nave en el puerto.

Este conjunto de acciones de programación y promoción escénicas, de las que no he podido dar más detalles por falta de espacio, no se restringen a la capital; sino que se esparcen por distintos territorios según las concepciones y las fuerzas propias de cada lugar.

Que todo sea de buen augurio para un año de cambios, complejidades y desafíos por vencer, y que tendrá como cota más alta la celebración en octubre del Festival de Teatro de La Habana.

El grito de afirmación sobre el escenario del Teatro Villanueva el 22 de enero de 1869, ha de ser siempre memoria e impulso hacia el presente porque, como nos legó Martí, “En teatro, como en todo, podemos crear en Cuba”.

Omar Valiño

amss/Tomado de Granma