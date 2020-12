Relevante aporte de la música en Cuba en el 2020

Foto: Radio Enciclopedia

El 2020 resultó un año marcado por acontecimientos musicales relevantes para Cuba que ni la pandemia global de la COVID-19 pudo opacar.

El jazz marcó el inicio musical del año en Cuba con la celebración de la edición 35 del Festival Internacional Jazz Plaza, evento que como ya es costumbre volvió a ser el espacio idóneo para el encuentro de grandes del género de todo el mundo.

Con acciones en la capital cubana y en la oriental ciudad de Santiago de Cuba, la cita convocó a instrumentistas de España, Austria, Chile, Holanda, Martinica, México, Canadá, Argentina, Noruega, Australia, Japón, Venezuela, Brasil y Alemania, entre otros países.

De Estados Unidos estuvieron presentes el guitarrista Stanley Jordan, el multiinstrumentista David Liebman, y las bandas de Nueva Orleans: The Soul Rebels, Tank and the Bangas y Trombone Shorty Foundation.

Durante el clásico cubano, subió a escena una variada representación de lo mejor del género en el país, entre ellos premios nacionales de Música, nominados al Grammy Latino y la cita rindió homenaje a la emblemática agrupación Irakere y a la diva Omara Portuondo.

Otro gran momento de la música en la nación durante 2020 devino la celebración en marzo del V Festival de la salsa, edición que reunió a varias de las más importantes agrupaciones cubanas de música popular bailable y tuvo como invitado especial al salsero boricua Víctor Manuelle, quien se presentó por primera vez ante el público de la nación.

En un año difícil para la industria musical, dado los desafíos impuestos por la pandemia, los artistas del mayor archipiélago de las Antillas con el apoyo del Ministerio de Cultura y el Instituto Cubano de la Música llevaron a cabo una serie de iniciativas para llevar la cultura a los hogares de la Isla.

La transmisión de conciertos online iniciada por el músico David Blanco y su banda abrió las puertas a una nueva forma de compartir el arte en Cuba, y lo que comenzó con la música, en breve, dio cabida a artistas de todas las manifestaciones, tendencias y estilos.

La lista de músicos cubanos que ofrecieron espectáculos gratuitos online contempla a figuras reconocidas como Omara Portuondo, el grupo Buena Fe, el Septeto Santiaguero, el saxofonista Carlos Miyares y la orquesta Los Van Van, entre otros.

Los recitales mostraron altísimos niveles de aceptación, avalados por la cantidad de seguidores en las redes y reproducciones en las diferentes plataformas de Internet.

Sin embargo, la COVID-19 obligó, como en el resto del mundo, a cancelar eventos que por sus características de participación popular representaban un peligro para la transmisión de la enfermedad.

Con la intención de proteger a la población, fueron pospuestas las ediciones correspondientes a este año de eventos de gran convocatoria de público como los festivales Fiesta del Tambor, Havana World Music, Varadero Josone, y de la Timba Por siempre Formell; también la Feria Internacional Cubadisco.

Cabe mencionar que otros eventos apostaron por lo virtual como el Festival Internacional Eyeife, que sesionó en diciembre en plataformas digitales con la participación de artistas de España, Reino Unido, Chile y Cuba.

A todo lo anterior agregar el esfuerzo realizado por casas discográficas nacionales como la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales (Egrem) y Bis Music para poner a disposición de los interesados en la música cubana de lo más novedoso de sus catálogos y otros productos afines.

En la arena internacional, la música de Cuba brilló con un nuevo Grammy Latino para la emblemática orquesta Aragón, que se alzó con el premio en la categoría de Mejor álbum tropical tradicional por su disco Ícono.



Por último, destacar la entrega del Premio Nacional de Música al nonagenario pianista Huberal Herrera y al compositor y realizador Edesio Alejandro, en reconocimiento a la obra de la vida.

amss/Tomado de Radio Enciclopedia con información de Prensa Latina