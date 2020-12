Solidaridad: cuando el amor de los pueblos se expresa

Foto: Internet

“Ante el uso de la fuerza militar, el terrorismo, los sabotajes y las mentiras desatadas contra Cuba, surgió, por idea del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, una de las instituciones más nobles de la Revolución, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), fundado el 30 de diciembre de 1960”; explicó Víctor Gaute, miembro del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y jefe de su Departamento Ideológico, durante el acto realizado este martes en el teatro del Ministerio de Comunicaciones, con motivo del aniversario 60 del ICAP.

Añadió que la misión fundamental de esta organización ha sido contribuir al fortalecimiento, movilización y unidad del movimiento internacional de solidaridad, en defensa de nuestro proyecto social y a favor de la amistad. “Nos enorgullece que la Revolución haya sido fuente de inspiración para cientos de miles de amigos, esos que representan los mejores valores de la humanidad. Con ellos hemos compartido la lucha contra el colonialismo, el apartheid, la pobreza y todas las formas de explotación, las batallas por la dignidad, la soberanía, la justicia social, el respeto a la mujer y a la diversidad de género por la hermandad de todas las razas y por la paz”, destacó.

El presidente del ICAP, Fernando González Llort, al intervenir en el acto, reconoció que nuestros amigos “han encontrado en la resistencia y perseverancia del pueblo cubano y en la justeza de su proyecto social, sus propias aspiraciones”.

Ante Teresa Amarelle Boué, miembro del Buró Político del PCC, y los Héroes de la República Gerardo Henández, Antonio Guerrero y demás invitados, el presidente del ICAP señaló que en la medida en que el imperialismo ha sido más hostil, la solidaridad mundial creció y se articuló en todos los continentes, y hoy se cuenta con 1 623 organizaciones en 174 países.

Dijo, además, que para 2021 la institución continuará la permanente movilización de los amigos en torno a la defensa de las causas justas en el mundo, por la eliminación del criminal bloqueo económico, comercial y financiero de EE. UU., por divulgar la verdad de Cuba y por sumar nuevos líderes para dar continuidad a la obra solidaria construida por muchas personas en todos estos años.

La estudiante de Namibia Selma Mendy agradeció a Cuba y al Comandante en Jefe por el inmenso apoyo hacia los pueblos: “A esta hermosa tierra le agradecemos habernos facilitado las herramientas del saber y el conocimiento que nos permitirán transformar la realidad de nuestros países, con total independencia, para que el futuro no obedezca a nadie, borrando de paso la infame creencia de que, si no es con la ayuda del primer mundo, las naciones, castigadas por siglos de explotación y expolio, no podrían salir jamás del subdesarrollo”.

En el acto se entregaron reconocimientos de los Comités de Defensa de la Revolución, la Federación de Mujeres Cubanas y la Central de Trabajadores de Cuba.

Nuria Barbosa León

amss/Tomado de Granma