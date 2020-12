Concluye este domingo Semana de Cultura Británica 2020 en Cuba

Foto: Prensa Latina

Con la realización de un concierto online del joven cantante Calum Scott llega este domingo a su fin en Cuba la octava edición de la Semana de la Cultura Británica 2020.

El cantautor ganó un concurso de talentos local en el condado de Yorkshire; pero saltó a la fama al participar en el programa de televisión Britain’s Got Talent en 2015 y ha cosechado varios éxitos desde entonces.

Su propia versión de la canción Dancing On My Own, de Robyn, llegó al número dos en la lista de sencillos del Reino Unido, y en 2018, colaboró con Leona Lewis en un nuevo sencillo, You Are The Reason, cuyo video musical ha sido visto por ciento de millones de personas.

La Semana de la Cultura Británica en Cuba contempló diversas actividades, del 12 al 20 de este mes; y se inauguró con una puesta teatral relacionada con el mundo mágico de Lewis Carroll, bajo el título de Alicia en busca del Conejo Blanco, de Teatro de Las Estaciones.

Durante esos días, el edificio de Arte Universal, del Museo Nacional de Bellas Artes, exhibió de manera digital grandes obras de la pintura británica, pertenecientes a las colecciones de la National Gallery de Londres y la Scottish National Gallery de Edimburgo.

Como parte de la cita, una de las cuatro joyas del ballet cubano, Loipa Araújo, directora artística asociada del English National Ballet, impartió una clase virtual desde la sede de esa prestigiosa compañía para ser compartida con diversos conjuntos danzarios de su país natal.

Gracias a una alianza entre la embajada británica y la Oficina del Historiador de la Ciudad, se utilizó el Anfiteatro del Centro Histórico de La Habana como un cine a cielo abierto, el pasado 18 de diciembre, para proyectar Only you, filme británico de 2019 interpretado por Laia Costa y Josh OꞋConnor.

Por su parte, el bailarín y coreógrafo de la compañía británica Rambert Miguel Altunaga estrenó online su obra Corta distancia, con la cual -según declaró- quiso aportar positividad, buena energía y esperanza en este año tan difícil para todos, en el que ha sido imperioso aprender a vencer las distancias en medio de una pandemia.

El artista visual Remi Rough, exponente clave del movimiento del grafiti abstracto, impartió el taller Grafiti, arte de unos, arte de muchos, y se desarrollaron diversas actividades colaterales con el auspicio de la Embajada de Gran Bretaña en Cuba.

