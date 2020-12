El principal ajuste en Cuba es ser más eficientes ante el trabajo

El control de la inflación comienza con el diseño de los precios minoristas, lo cual le va a exigir al sistema empresarial trabajar con mayor eficiencia. Foto: Miguel Febles Hernández

“El control de la inflación comienza con el diseño de los precios minoristas, lo cual le va a exigir al sistema empresarial trabajar con mayor eficiencia.

Cualquier devaluación que se haga buscando competitividad, obligará a ser más eficientes”; destacó este viernes Marino Murillo Jorge, miembro del Buró Político del Partido y jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo, durante una comparecencia en el programa Mesa Redonda.

En las nuevas normas jurídicas, agregó, las personas van a recibir el salario escala en una empresa y dicha entidad puede definir de sus utilidades 11 destinos, al quedarse con el 50 %, después de pagar los impuestos.

Murillo Jorge recordó que, por mucho tiempo, las empresas distribuían las utilidades entregando dos, tres, y hasta cinco salarios medios si sobrecumplían los indicadores directivos. O sea, las empresas estatales tenían muchas regulaciones en este sentido, en cambio; las cooperativas no, lo cual se contraponía con el principio de poner a todos los actores de la economía en igualdad de condiciones.

“Ahora estamos diciendo que no hay límites para la distribución de las utilidades, lo que hay es que crearlas”. En tal sentido, señaló, hay que ver la Tarea Ordenamiento no solo desde la eliminación del CUC y establecer un nuevo tipo de cambio, sino, además, todas las medidas que trae aparejadas para que el sistema empresarial reaccione.

“Una devaluación es un ajuste y el principal ajuste en Cuba es llamar a ser más eficientes ante el trabajo”. Si nosotros arrancamos con este tipo de cambio y lo dejamos estático, nos pudiera llevar a seguir conduciendo la economía administrativamente, y se convertiría en un freno, reflexionó. “El camino es ir logrando que el tipo de cambio haga las monedas convertibles y que el sistema empresarial tenga acceso con 24 pesos a un dólar”.

En relación con el Decreto-Ley No. 17, expresó que es una norma tipo sombrilla, o sea, que ampara al resto del proceso. En la disposición, se declara el inicio de la Tarea que, como ya se informó, es el 1ro. de enero de 2021, fija los plazos de retirada del CUC (estimado en seis meses) y el establecimiento de una sola tasa de cambio única para toda la economía, añadió.

¿Cómo se transforman los ingresos de la población?

En relación con la transformación de los ingresos, Murillo Jorge dijo que casi nunca las devaluaciones tienen efecto retroactivo y esta medida de los ingresos no es de devaluación. “En Cuba las personas cobran el salario mes vencido y, entonces, la devaluación de la moneda empieza el 1ro. de enero, y vamos a hacer el incremento de salario sobre el mes de diciembre”.

No es correcto, advirtió, hablar de ingresos y precios y no hacer una relación entre ambos. “Para el sistema asalariado, nosotros estamos proponiendo una variable, que el incremento del salario no se vea afectado por el incremento de los precios”.

No podemos permitir que una empresa ponga precios especulativos para tener más ganancias, porque eso beneficiaría a un colectivo, pero afectaría al resto, aseveró.

La intención, recordó, es recuperar el papel del salario en la satisfacción de las necesidades del trabajador y su familia.

“Aquí estamos rompiendo un gran círculo vicioso que teníamos, que era que no podíamos subir el salario porque no hay producción que lo respalde, y no hay producción que lo respalde porque el salario no estimula.

“En tal sentido, la medida que cambia la dinámica es distribuir las riquezas que tenemos, pero de forma diferente, y a favor de los que trabajan, entendiendo el trabajo como fuente principal de riquezas y de ingreso”.

La solución para hacerlo es subir los salarios y eliminar subsidios, pues hoy subsidiamos a todos, aporten o no al país, aseguró.

Salario mínimo: 2 100 pesos. Basado en el costo de una canasta de bienes y servicios de referencia, que cubre 1,3 canastas.

Canasta: 1 528 pesos, que satisface 2 100 kilocalorías diarias (que debe ser el consumo mínimo) y otras necesidades.

El salario bruto es igual a la canasta por coeficiente por tasa de contribución a la Seguridad Social.

Todos los trabajadores en Cuba tendrán que pagar el 5 % de la contribución a la Seguridad Social y, con ello, estaríamos prefinanciando nuestra jubilación.

La canasta de bienes y servicios de referencia contiene un gasto per cápita mensual en alimentación de 799 cup, de ellos normados 282, y 729 cup para otros bienes y servicios.

La escala salarial tiene 32 grupos de complejidad. Entre el grupo 1, que ganaría 2 100, y el último grupo, que es el 32, va a haber una diferencia de 4,5 veces, lo que está asociado a los primeros pasos de ordenar la pirámide salarial.

La nueva escala beneficia a los grupos de menores ingresos. Por ejemplo, apuntó, en el sistema empresarial el salario mínimo crece 9,3 veces, pues va de 225 a 2 100 pesos. En el caso del sector presupuestado, el crecimiento es menor, pues el año pasado ya se había realizado una modificación al salario, que fue un adelanto de esta reforma.

Todas las personas en Cuba que están ubicadas hasta el grupo 10, que ganarían 3 260 pesos, no tienen que pagar impuestos por el salario, que es del 3 %.

Además, se pagaría el impuesto por el exceso. Eso quiere decir, que si usted gana 3 260 pesos y por utilidades recibe cien pesos más, pagaría el impuesto por esos últimos cien pesos.

Yaditza del Sol González

amss/Tomado de Granma