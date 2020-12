Cecilia Todd a medianoche en La Habana

Liuba y Cecilia Todd. Foto: Tomada de cancionero.com

Un documental acerca de la vida y obra de la folclorista venezolana Cecilia Todd se exhibe en la sección Cultura/ A medianoche de la primera “dosis” del 42 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, que acontece hasta el 13 de este mes.

El audiovisual lo firma la cantautora cubana Liuba María Hevia quien, con una sólida obra musical, se ha lanzado a la realización de documentales para –según ha dicho– dar voz y rostro a mujeres que forman parte de la historia musical de América Latina.

Para el documental, titulado Tres más uno: Cecilia Todd, Hevia realizó un trabajo de investigación y de entrevistas a amigos y músicos cercanos de quien es considerada una de las voces distintivas de Latinoamérica.

La cantante y compositora devenida documentalista ha confesado su admiración por la folclorista venezolana, aun antes de que grabaran, en los estudios Abdala de La Habana, en 2015, un disco doble de 15 canciones cada uno, con el título Hay quien precisa (tomado de la canción homónima de Silvio Rodríguez, incluida en su álbum Oh, melancolía, de 1979).

Todd canta temas de Hevia y Hevia escogió entre los títulos más conocidos de la venezolana, Pajarillo verde, El norte es una quimera y Caramba.

Tres más uno: Cecilia Todd es la segunda entrega del proyecto Alma creadora, un espacio –ha explicado Hevia– “para preservar la obra de nuestras maestras, esas que nos antecedieron y conformaron éticamente, para revisar su trabajo, rescatar y dar a conocer el quehacer de mujeres que no han sido divulgadas como lo merecen, dejar constancia y memoria de la creación femenina”.

La serie comenzó con un documental sobre ese ícono cubano de la canción infantil y trovadoresca, y que lleva su nombre: Teresita Fernández. Con anterioridad, Hevia la había homenajeado con el disco Liuba canta a Teresita.

Ahora nos presenta la historia personal y la inmensa trayectoria de la venezolana Cecilia Todd, quien, nacida en Caracas (1951), ha residido en Argentina, México y España, y ha actuado en decenas de países.

La propia Cecilia Todd nos invita a visitar su obra musical y despierta el interés por apreciar el documental que ahora se exhibe en el Festival de Cine de La Habana, cuando asegura: “Yo no canto ninguna canción que no me conmueva, me tiene que gustar mucho, me tengo que identificar, gustarme la letra, la música, si no, definitivamente, no la interpreto, porque no canto por cantar”.

Mireya Castañeda

amss/Tomado de Granma