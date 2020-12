Foto: Archivo de Granma

“La muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida”, sentenció José Martí cual si se anticipara a valorar la pervivencia del General Antonio: el hombre con tanta fuerza en la mente como en el brazo, que se hizo inmortal el 7 de diciembre de 1896.

Y tanta es la pervivencia del Titán de Bronce, que aún su pensamiento y su acción dictan lecciones de irreversible y serena intransigencia, cuando en los tiempos que corren algunos vulgares mercenarios del imperio pretenden socavar los principios, la dignidad, la ejemplar ejecutoria de la Revolución Cubana, la unidad de nuestro invicto pueblo y sus más sagrados y entrañables símbolos.

Hoy no es la manigua el sitio donde se contiende en defensa de los altos valores que sostienen la independencia de la Patria, la integridad de la nación y la legítima cultura que tanto nos enorgullece. No son los de Mal Tiempo, Ceja del Negro o Peralejo los campos de batalla donde hoy se defiende la sobrevida de las conquistas por el bienestar de nuestro pueblo, pero el combate no es menos decisivo.

Las armas que hoy es preciso empuñar -las del decoro y las del juicio- no han perdido el formidable y patriótico filo que tuvieron las de aquellas cargas donde el General Antonio se trasmutaba de guerrero en centauro, y de centauro en leyenda. Una leyenda que jamás traicionaremos.

Ya no es a la sombra de unos mangos donde en gesto de sublime y vertical lealtad a la sangre derramada durante diez años de contienda, proclamamos hoy en alta voz y con la frente erguida la voluntad de llevar adelante y hasta las últimas consecuencias los sueños de soberanía y justicia que alentaron la epopeya iniciada por nuestros precursores y continuada actualmente por millones de patriotas.

Esta vez no se trata –como en Baraguá- del compromiso con un decenio de lucha libertaria. Ahora lo que está en juego es nuestro derecho a seguir mereciendo con honor el sacrificio vertido a sangre y sudor por tantos cubanos bien nacidos, durante ciento cincuenta y dos años de batallar independentista.

Y en el lugar reservado a los jefes imprescindibles; en la primera línea del combate que nos imponen estos tiempos, nos seguirán inspirando el patriotismo, la intransigencia revolucionaria, el poderoso pensamiento y la firme voz de mando del General Antonio.

