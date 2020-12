Reafirman disposición al diálogo con jóvenes de la Cultura

Foto: Joaquín Hernández Mena

Nos hemos reunido, nos estamos reuniendo y nos seguiremos reuniendo con los artistas, enfatizó este viernes en conferencia de prensa el viceministro de Cultura, Fernando Rojas, al comentar la declaración que hizo pública este viernes ese organismo.

En modo alguno puede interpretarse esto como una negación de nuestra obligación absoluta con los artistas y escritores cubanos, en particular con los jóvenes; esclareció el funcionario, quien insistió en la disposición a discutir cualquier tema sobre el ámbito cultural.

Igualmente expresó que no van a darle legitimidad a quienes con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos quieren dañar al país y su tranquilidad.

No deja de ser sintomático que ello sea en el momento en que un gobierno estadounidense que ha hecho lo peor que se puede hacer contra el pueblo de este país está terminando su mandato, apuntó.

Denunció asimismo el interés que se ha tomado la embajada de los Estados Unidos en este asunto, como inexplicable. Es como si se quisiera crear un obstáculo para que la relación con ese país, llegada una nueva administración, pudiera tener otro cauce, consideró.

No obstante, destacó Rojas que lo esencial es comprometerse con la soberanía y la independencia de Cuba y con su proyecto de justicia social. No puede ser que se nos imponga una agenda cuya esencia no es trabajar por esos principios, afirmó.

Al respecto, ofreció detalles sobre la manera en que se acordó continuar el diálogo con quienes acudieron a la sede de ese organismo el pasado 27 de noviembre, y cómo en las últimas horas algunas personas asistentes a ese encuentro no han asumido haber participado en la autoría del correo electrónico que planteaba condiciones para continuar el diálogo.

Hay un problema en esa dinámica que solo puedo atribuir a la discrepancia de alguno de los que participaron en la reunión del 27 con el tipo de exigencias inaceptables que nos hicieron en ese mensaje, expresó el vicetitular, al considerarlo una evidencia de la razón que asiste a la posición expresada por el Ministerio de Cultura.

Foto: Joaquín Hernández Mena

¿Cómo podemos reaccionar cuando nos dicen que violamos los acuerdos, cuando de manera absurda e irrespetuosa se nos dice que no es con nosotros con quien se quiere dialogar, cuando se nos quiere imponer una declaración pública con exigencias bajo presión?, se cuestionó Rojas, al apuntar que nadie funciona así, nadie que sea serio.

Reiteró que van a hablar, y empezarán muy pronto, como se ha hecho siempre, con todas las personas jóvenes del sector cultural que tengan preocupaciones.

La reunión con el Ministro está en pie, una no, todas las que sean necesarias, como se han hecho muchas desde que surgieron las primeras instituciones fundadas por la Revolución, recordó.

En particular, insistió en el interés en discutir con la mayoría de quienes estuvieron en el organismo el pasado 27 de noviembre, esas personas que confiaron en nosotros y nos lo dijeron, y buscar siempre para ello el tipo de escenario que sea más eficiente para un análisis serio y profesional.

Ante otra pregunta sobre qué pasaría si se mantiene la postura de torpedear ese diálogo con la juventud del sector artístico y cultural, concluyó citando un fragmento de las palabras a los intelectuales de Fidel Castro, que el próximo año cumplen 60 años de pronunciadas: solo renunciaremos a quienes sean incorregiblemente reaccionarios.

Francisco Rodríguez

amss/Tomado de Trabajadores