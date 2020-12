Carteles promocionales a concurso en Festival de Cine de La Habana

Foto: Radio Enciclopedia

Una treintena de carteles promocionales de la industria fílmica conforman la muestra en concurso del 42 Festival de Nuevo Cine Latinoamericano, la cual alude a la importancia del diseño gráfico en la industria audiovisual.

La sala Yelín, de la Casa del Festival de Cine, en La Habana, acoge la exposición integrada por piezas que fueron enviadas mediante correo electrónico en alta resolución, luego de lo cual se hizo un primer corte teniendo en cuenta la versatilidad y el diseño; señaló Sara Vega, especialista de la Cinemateca de Cuba.

Obras de Cuba, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Vietnam, Estados Unidos, Ecuador, El Salvador, México, Perú y República Dominicana conforman la selección cuyo escrutinio estuvo a cargo de los especialistas como la propia Vega, Antonio Pérez y Luigino (Gigi) Bardelloto.

Destacan entre las piezas, los títulos cubanos Eco, El cauto paso, Las Polacas, Matrioshka, Nara, Órgano, Los ojos de Santiago, Los niños lobos y El Último Balsero; los argentinos Little Mommys y Las Sombras; los brasileños Algoritmo, Amanhã (Mañana), Amazon Mirror (O Reflexo do Lago), Aurora, Beco y You Tubers, así como Día de elecciones, de Chile.

Desde las primeras ediciones el cartel ha formado parte del evento, considerado el más importante de América Latina y el Caribe, debido a su estrecha relación con la cinematografía, su capacidad para promover las obras y seducir a los espectadores.

Según destacó Sara Vega, aunque esta muestra incluye propuestas parecidas al clásico cartel asociado a las producciones del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos, resaltan obras no solo de películas; sino también de eventos, porque todo lo vinculado al cine con carácter promocional tiene cabida en él.

amss/Tomado de Radio Enciclopedia con información de Prensa Latina