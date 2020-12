Homenaje de músicos cubanos a John Lennon en La Habana

Foto: The Sun

A cuarenta años de su asesinato, músicos y bandas cubanas ofrecerán un homenaje al artista, cantautor, multinstrumentista y compositor inglés John Lennon, el próximo martes, a las 20:00 (hora local), en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional.

Según nota enviada por el Departamento de Comunicación del Instituto Cubano de la Música coauspiciador de este encuentro junto con el Ministerio de Cultura y el Centro Nacional de Música Popular, el tributo al otrora fundador e integrante de la banda de rock Los Beatles –reconocida como una de las más exitosas en la historia del género a nivel mundial- deviene, además, en oportunidad para recordar las tres décadas del primer concierto ofrecido en el parque habanero que lleva su nombre, y los 20 años de la inauguración de la estatua de Lennon, obra del escultor cubano José Ramón Villa Soberón, que develara el Comandante en Jefe Fidel Castro en el 2000.

Bajo el nombre de 40x30x20 por Lennon, el concierto propone un recorrido por más de una decena de temas compuestos por el autor de Imagine, donde destacan también canciones como All you need is love, Stg. Pepper, Revolution y Power to the people, entre otras.

Entre los músicos y bandas confirmadas hasta la fecha figuran Síntesis, Gerardo Alfonso, William Vivanco, David y Ernesto Blanco, Gens, Tracks, Pablo Menéndez, Dagoberto Pedraja, Eddy Escobar, y La Vieja Escuela. La conducción estará a cargo del presentador y locutor radial Juanito Camacho, mientras que la idea original y dirección artística se deben al músico Carlos Alfonso y al periodista y promotor cultural Guille Vilar.

Las entradas para el concierto estarán a la venta a partir del miércoles dos de diciembre en la sede del Teatro Nacional.

John Lennon nació en 1940 en Liverpool, Reino Unido. A inicios de la década de 1960 fundó la banda The Beatles, reconocida como la más exitosa comercialmente y la más alabada por la crítica en la historia de la música rock. Junto a The Beatles, Lennon grabó 13 álbumes de estudio, y durante su carrera en solitario en la década de 1970 se registran ocho álbumes.

La revista especializada Rolling Stone ubicó al músico en el quinto puesto de los cien mejores cantantes de todos los tiempos, el puesto 38 entre los artistas, y en el número 55 de los mejores guitarristas de la historia.

En 1980, cuando entraba a su apartamento en Nueva York, Lennon fue asesinado por Mark David Chapman.

Ricardo Alonso Venereo

amss/Tomado de Granma