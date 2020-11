Con la intervención especial de la Dra. C. Ana María Álvarez, Profesora Titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana inició el Taller Provincial sobre Código de Familia. La conciencia como acompañamiento del proceso de cambio de la familia, fue el punto central del encuentro entre juristas del ámbito civil en La Habana.



Las ponencias destacaron el debate de la visión constitucional de las familias conducido por la Jueza profesional de la Sala Tercera de lo Civil y Administrativo, Leticia Blanco Borroto.



A su vez el panel sobre Sujetos en situación de vulnerabilidad frente a la violencia intrafamiliar en sede judicial abordó una problemática muy sensible en nuestra sociedad y fue presentado por las juezas Ludmila Collazo Rodríguez y Elisabeta Guardarramos Pérez, Vicepresidenta del Tribunal provincial Popular y Presidenta de la Sala de lo Civil y Administrativo respectivamente.



También se analizó la dinámica familiar en el trámite de ejecución de sentencias realizado por Lauren Castellanos Aguilera y Dayana de la Nuez, juezas profesionales Titulares del Tribunal Municipal Popular de Plaza de la Revolución.



Como colofón de la cita se analizaron los derechos asociados a la guarda y cuidado del menor así como las tutelas y las responsabilidades parentales; las uniones consensuadas entre los niños fueron un aspecto debatido y además el empleo de la violencia en los hogares como puntos a analizar para su eliminación futura, así como las uniones afectivas reconocidas no siempre como matrimoniales que pasarán a la conformación del nuevo código de Familia según la vigente constitución.