Se prepara La Habana ante posibles estragos de Eta

La Habana,Cuba.- Desde horas tempranas de hoy comenzaron en la capital cubana las acciones de evacuación de personas y el aseguramiento de los principales recursos materiales, como parte de la preparación ante los posibles estragos de la tormenta tropical Eta.



El Mayor Yunier Hernández Soto, jefe de la Defensa Civil de La Habana, explicó a la Agencia Cubana de Noticias que los consejos de defensa municipales identificaron ayer en la noche a las personas con necesidades de evacuación en los territorios costeros de la provincia y ya se acometen las acciones en Playa, Plaza de la Revolución, La Lisa y Centro Habana.



Cada municipio tiene confirmados los autobuses y los centros para los cuales será trasladada la población, así como las medidas para sostener los servicios básicos de agua, electricidad y el abastecimiento alimentario.



En ese sentido, se incrementaron los turnos de producción en las panaderías hasta 24 horas, en función de garantizar la cobertura de ese producto para las familias capitalinas.



Por otra parte, los trabajadores de la Empresa de Comunales continúan desarrollando labores de limpieza de tragantes, poda de árboles, recogida de deshechos y otras, igualmente en turnos de trabajo de 24 horas, sobre todo en la zona del Malecón hasta los bajos de San Ana, en Playa.



Eta posee vientos de 100 kilómetros por hora y preocupa que las penetraciones del mar se extiendan más allá de lo previsto y sea necesario adoptar otro grupo de medidas, destacó Hernández Soto.



Agregó que se recomienda a la población mantenerse informada sobre la trayectoria y evolución del sistema meteorológico, así como no deambular por las calles innecesariamente, no estar cerca de cables caídos, ni rondar áreas inundadas.



Para evitar la movilidad excesiva de personal, el Consejo de Defensa Provincial de La Habana decidió reducir la circulación del transporte público, si bien no quedará suspendido por completo.

odh/Tomado de ACN