Seguir dando amor a nuestra gente

Yoel e Israel, 21 años haciendo música con Buena Fe. Foto: Trabajadores.

Desde los Estudios Mía la tarde-noche del martes de esta semana volvió a ser del dúo cubano Buena Fe . Entre anuncio de conciertos y elecciones de Estados Unidos; entre canciones y polémica; entre la Cuba de ellos y la Cuba que otros intentan vender en redes sociales, Israel Rojas y Yoel Martínez se encontraron con su público y le regalaron otra transmisión online, a solo días del cumpleaños 21 en que decidieran compartir música y letra desde Guantánamo para amar a su gente.

Como si fuera mejor salir de los temas inmediatos, se disculparon por las suspensiones de los conciertos programados en Matanzas (ajenos a su voluntad y a partir de decisiones sanitarias en tiempos de pandemia), al tiempo que precisaron detalles de lo que pasará en el teatro Karl Marx los venideros días 19 y 21 de este mes (venta de entradas el martes 17), así como 26 y 28 del propio mes (compra de entradas martes 24); en tanto aclararon que harán una actuación especial el propio 24 para instituciones que han trabajado en la lucha contra el nuevo coronavirus.

Y de golpe, tras recordar la fecha del 3 de noviembre, no pudieron dejar de exponer lo que significan las elecciones en Estados Unidos para todo el mundo, por la magnitud del acontecimiento. “Cuba no escapa a esa situación en la geopolítica mundial, pero para nosotros cualquiera de las dos variantes responde a una política que ya está torcida en función del irrespeto a la soberanía de Cuba”; dijo sin cortapisas Israel, líder de la agrupación.

“Espero que algún día el Congreso de ese país pueda revertir eso y podamos ser vecinos que miren al futuro con mayor esperanza. Para la gente que queremos en Estados Unidos, gane quien gane, solo le deseamos paz, prosperidad, tranquilidad, seguridad para su familia y libertad personal y profesional. Es lo único que deseamos”, comentó.

Un aparte para la música llegó con la canción Pablo, hecha para una película de igual nombre hace más de diez años y que esta semana volvieron a grabar con la Orquesta de Dayana. “Es un tema bien triste, porque es la historia de un niño en el huracán de un entramado familiar. Está en el disco Dial y la hemos cantado pocas veces”, recordó Yoel.

Pero quedaban más temas en el tintero. Y como buenos polemistas, no lo rehuyeron. Israel recordó que en las próximas semanas se debe desatar el proceso de ordenamiento monetario anunciado por las autoridades del país. “Entraremos en una nueva realidad. La idea es revivir la agricultura, levantar los niveles de productividad, que crezcan las inversiones, entre otras muchas ideas. Espero que nos salga bien ese proceso”.

Y acto seguido vino una declaración conjunta a la manera de Buena Fe. “Pase lo que pase en las elecciones de Estados Unidos, nosotros vamos a seguir sembrando amor a nuestra gente. Y apostaremos a que aprendamos a no hacer del odio un negocio entre cubanos y a respetar la opinión y el modo de pensar de cada quien. Todos los seres humanos debemos tener la capacidad de conocernos, querernos y respetarnos al mismo tiempo. Cuba es todos los cubanos”, esbozaron los creadores guantanameros.

“Lo que está pasando hoy en Estados Unidos, y el temor de algunos a una contienda civil en ese país no es bueno para nadie, como tampoco lo fue para la humanidad el cataclismo de la Unión soviética, ni el derrumbe del campo socialista”; recordó Israel, quien deseó encontrar el camino de la concordia y el progreso en buenos términos entre Cuba y Estados Unidos, siendo respetuosos “y nunca olvidar al último de la cola, pues el penúltimo se volverá una fiera”.

“Puede sonar utópico, pero no lo es. (…) Lo que ha hecho Cuba con la pandemia es un ejemplo. No estamos exentos de riesgos, pero los números y la situación demuestran trabajo, respeto a la ciencia y gobernabilidad. Por eso La Habana pudo empezar ya el curso escolar”, enfatizó.

Animado por el debate, Yoel tomó entonces la batuta. “Estamos conscientes de los problemas cubanos y ojalá que podamos revertir todas las medidas que nos hacen daño. Nosotros no necesitamos que se haga una caravana en Madagascar pidiendo cambios en Cuba. Las polémicas nuestras, incluso dentro del grupo Buena Fe, son más duras que las que se venden en muchos medios de prensa como preocupaciones de los cubanos”.

No faltaron entonces ejemplos palpables que revelan la identificación con la realidad. “Nosotros somos hijos de pacientes oncológicos; y sus medicinas, atención y tratamiento no les falla. Esa es Cuba también. No se pueden esconder esas cosas”, apuntó el trovador. “Yo prefiero que me odien por lo que soy a que me quieran por lo que no soy”; reafirmó Israel antes de alertar que tengan cuidado con la información contaminada de muchos medios de comunicación y redes sociales, que insisten en buscar broncas entre nosotros mismos.

La despedida de un Live aterrizado a la tierra no pudo encontrar mejor canción: Dios Salve al Rey, que uno de sus versos lo explicita todo: “(…) El arte sobrevive a todos los gobiernos/ Sin gobiernos al arte, le cuesta existir/ Acéfalos no puede llegarse ni al invierno,/ Acéfalos, parece rudo hasta lo tierno/ Vivir como los árboles, creo que no es vivir (…)”

Joel García León

amss/Tomado de Trabajadores