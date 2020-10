La Habana: no bajar la guardia ante la COVID-19

Consejo de Defensa en su sesión de este lunes 26 de octubre. Foto: Oscar Álvarez Delgado

El Consejo de Defensa Provincial (CDP) de La Habana de este lunes inició con la lectura, por parte de su presidente, Luis Antonio Torres Iríbar, de las opiniones de la población, que van desde la necesidad de incrementar la exigencia en el cumplimiento de las medidas establecidas, hasta los precios de venta de los Trabajadores por Cuenta Propia, los cuales fueron calificados por la población de abusivos; y la necesidad de levantar el parque de transporte para lograr el distanciamiento debido en los ómnibus.

Respecto al tema de transporte se dio a conocer que en el municipio de Guanabacoa se han separado seis choferes por incumplir con la cantidad máxima de pasajeros a transportar. Se explicó que ya esta localidad cuenta con todos los inspectores necesarios, y solo se trabaja en el adiestramiento de los nuevos inspectores. En la ciudad la cantidad de inspectores se encuentra cubierta al 96 % y se labora en la contratación del personal faltante.

El propósito es mantener durante 16 horas el servicio de los inspectores del transporte de forma que aumente la transportación de personal en los carros estatales y se pueda garantizar el distanciamiento dentro de los ómnibus.

El doctor Carlos Alberto Martínez Blanco, director provincial de Salud, explicó la situación epidemiológica existente en la ciudad; al respecto comentó se trabaja en el rescate de los contactos de los pacientes positivos de la COVID-19.

En el día se procesaron en La Habana tres mil 658 muestras de PCR, y no se reportó ningún caso positivo. Se acumulan 477 mil 256 muestras realizadas, y tres mil 434 casos positivos para un 0.72 % de positividad y una tasa de incidencia acumulada de 160.8 por cada 100 mil habitantes.

Al respecto, el presidente del CDP reiteró que no se pueden confiar en que no salgan casos positivos, no se puede bajar la percepción de peligro y que ningún paso a otra etapa signifique un relajamiento de las medidas higiénico sanitarias establecidas. Llamó a evaluar todos los días qué nos falta por hacer y a no confiarse.

La capital en estos momentos presenta nueve controles de focos, de los cuales, dos están próximos a cerrarse, a partir de recibirse los resultados de los PCR realizados.

El doctor Francisco Durán, director nacional de Epidemiología, comentó que, en los casos de los viajeros que arriban a la Isla y están en aislamiento domiciliario hay que mantener un control estricto; el cual incluye a sus contactos, hasta tanto sus PCR den negativos, para evitar la posible propagación de la epidemia.

En el hogar se ingresaron 62 sospechosos y 156 contactos procedentes del evento de Artemisa.

El vicepresidente del CDP, Reinaldo García Zapata, reiteró que todos los casos de infecciones respiratorias agudas hay que verlos como sospechosos de la COVID-19 y por ende realizarles muestras de PCR.

La ciudad no presenta en el día pacientes graves ni críticos.

Se analizó la entrada, en los próximos días, de nuevas ambulancias a La Habana, lo que permitirá mejorar las condiciones en la capital. Sobre el tema, Iríbar insistió en que hay que cuidar los medios con que se cuenta.

En los 46 centros de aislamiento con que ha contado la capital en estos meses se acumulan 73 mil 733 pacientes atendidos. De ellos 42 mil 090 han sido contactos y solo mil 194 dieron positivo. Otro tema tratado fue el de la preparación de los centros de estudio para el reinicio el dos de noviembre del curso escolar 2019-2020.

Oscar Álvarez Delgado

amss/Tomado de Tribuna de La Habana