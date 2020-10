Alertas, exigentes y nunca confiados ante la pandemia

Foto: Ricardo Gómez

Los resultados actuales en la lucha contra la COVID-19 significan que debemos ocuparnos un poco más en el enfrentamiento a la pandemia, porque una epidemia lleva un trabajo permanente, sistemático, coherente; y más teniendo en cuenta las complejidades de la capital.

Así expresó Reinaldo García Zapata, vicepresidente del Consejo de Defensa Provincial (CDP) de La Habana, al iniciar la reunión de este miércoles, también encabezada por Luis Antonio Torres Iribar, presidente del órgano.

García Zapata llamó a estar alertas ante el más mínimo descuido y revisar las acciones minuciosamente, porque un descuido cuesta vidas, medicamentos y recursos económicos.

Agregó que hay que ser consecuentes y hacer análisis diferentes, con mucho más rigor, estudiar bien los números; pero jamás confiarnos.

Explicó que no decide el resultado un solo día, sino el día a día, lo que seamos capaces de prever cada jornada; e instó a chequear las tareas en el terreno, de manera particular los controles de foco; si le dan el tratamiento que llevan, y nunca desmontar las medidas de aislamiento hasta que no cierren con éxito los mismos.

Foto: Ricardo Gómez

El también Gobernador de la ciudad precisó que el pueblo tiene mucha confianza en lo que estamos haciendo y está respaldando el trabajo, pero nuestra labor tiene que ser consecuente con esa actitud.

En el encuentro explicaron las medidas adoptadas en centros de salud y laborales visitados en la última jornada por la Dirección Provincial del Ministerio de Salud Pública (Minsap), a los cuales hicieron algunos señalamientos sobre incumplimiento de normas de bioseguridad.

Con detenimiento revisaron las acciones aplicadas en el área de salud Van Troy, del Consejo Popular Pueblo Nuevo, en el municipio Centro Habana, donde realizan estudios poblacionales que parten de un control de foco.

El Doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Minsap, que visitó el lugar junto a autoridades locales, llamó a extender allí los análisis, explorar la situación con mayor amplitud, rápida e intensamente; dada las complejas condiciones existentes en cuatro manzanas, que incluye decenas de ciudadelas, con población muy relacionada entre sí.

Torres Iribar orientó dirigir a ese lugar todas las fuerzas necesarias del CDP en coordinación con el municipio para actuar con mayor profundidad desde hoy mismo, realizar los PCR necesarios y aislar a quien sea necesario.

Nuevamente llamó a aplicar en cada sitio lo que está orientado para cortar la trasmisión, ser más rigurosos y exigentes a todos los niveles, por las complicaciones de esta pandemia.

Dijo que el peor enemigo en estos momentos es el exceso de confianza, porque en el exceso de confianza está el peligro. Por eso hay que mantener el distanciamiento físico, el uso del nasobuco, lavado de manos y ser lo más exactos posible en el cumplimiento de los protocolos médicos.

Afirmó que debe distinguirnos la exigencia, el control, la disciplina, aprender a convivir con la COVID-19 asumiendo la responsabilidad individual para seguir produciendo y brindar servicios, siempre contando con el apoyo decisivo del Estado en el combate a la pandemia.

En la reunión del CDP rindió cuentas el Grupo de lucha contra coleros sobre la labor desarrollada en los dos meses de creado, a partir de equipos integrados por organizaciones de masas, las direcciones de las cadenas de tiendas, Fiscalía e inspectores, entre otros organismos.

Explicaron que actualmente revisan la reorganización de esas fuerzas y como medida profiláctica visitan en sus casas y centros laborales a personas detectadas como coleros.

De manera especial reconocieron el importante apoyo brindado para la eficacia de esta operación por la Policía Nacional Revolucionaria y otros órganos del Ministerio del Interior.

Foto: Ricardo Gómez

Como es usual, pasaron revista a la situación con la distribución de alimentos a la ciudadanía, los servicios de agua, electricidad, el funcionamiento de la Empresa de Comunales y el transporte público.

También acordaron que en próximas sesiones del CDP se informara cuáles son los municipios que están más atrasados en la gestión del cobro del fluido eléctrico, aspecto en el cual las máximas autoridades de la provincia insistieron que es importante avanzar.

En las conclusiones del encuentro, Torres Iribar leyó opiniones del pueblo relacionadas con el abastecimiento de alimentos, transporte, denuncias sobre violaciones del distanciamiento social y otras medidas de bioseguridad.

Además explicó que continúan desarrollándose encuentros con productores capitalinos de viandas, hortalizas y frutas, para buscar vías dirigidas a elevar las cosechas y mejorar el suministro de esos renglones a los mercados de la ciudad.

amss