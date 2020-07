Tropicana, templo de la cultura nacional

Mil personas disfrutan cada noche del embrujo de ese emblemático sitio habanero.



Uno de los sitios nocturnos de mayor glamour de Cuba es el cabaré Tropicana, considerado un espectáculo único en el mundo pues su escenario se encuentra entre una profusa red de gigantescos árboles, abierto a las estrellas que magnifican las noches habaneras.

No hay paredes ni techos que encierren la grandeza de Tropicana, que en 2019 cumplió 80 años de fundado, y que mantiene su elegancia, su buen decir de la cultura cubana y los más asombrosos números artísticos emanados de las fantasías de coreógrafos, modelos, figurines, y destacadas figuras del arte nacional y foráneo.

Referente mundial de este tipo de cabarés, Tropicana se distingue por su entorno natural y la selección de los artistas que pisan su pista, desde sus inicios, cuando apenas era una mansión inmensa en el otrora reparto Buena Vista, del municipio Marianao, propiedad de Regino Du Rapaire Truffin, cónsul de Rusia en Cuba, que usaba sus salones para elegantísimos saraos.

Lo que después sería el llamado cabaré más lindo del mundo era entonces un gran terreno sembrado de palmas reales y cedros. A la muerte de Du Rapaire Truffin, su viuda arrendó el espacio a Víctor Correa, un empresario con experiencia en el mundo del espectáculo. Pero era solo el embrión del fastuoso Tropicana. Se trataba entonces del club nocturno ¨Beau Site Club¨.

Fue el coreógrafo Sergio Orta quien sugirió el cambio de nombre, inspirado en una pieza homónima del compositor y flautista Alfredo Brito, estrenada en el lugar el 31 de diciembre de 1939.

Desde su inauguración, hasta hoy, este cabaré famoso por su fastuosidad y el lujo de sus espectáculos, contrató a las más reconocidas figuras del arte de Cuba, Estados Unidos y América Latina.

Una de las presentaciones más famosas de todos los tiempos fue ¨Congo Pantera¨, donde se unieron el ballet ruso de Montecarlo –de visita en La Habana- con los tambores batá de Chano Pozo. Aquellos momentos trazaron un antes y un después para Tropicana, que siempre defendió las raíces afrocubanas en sus revolucionarios montajes.

La figura de una bailarina de ballet danzando siempre en una fuente gracias a las manos prodigiosas de la escultora Rita Longa da la bienvenida a los públicos que llegan de distintos países.

Antes de 1959, año en que triunfó la Revolución Cubana, tras el embrujo del famoso espacio se daban cita reconocidos políticos, mafiosos y gánsteres de una superada época. En los años 50, Tropicana pasó por otro importante período.

El conocido banquero de juegos Martin Fox se tornó propietario de la mansión y sus alrededores. El nuevo dueño, también un mañoso en los negocios, remodeló el sitio y abrió otros salones llamados ¨Bajo las estrellas¨ y ¨Arcos de cristal¨.

Tropicana se tornó aún mas famosa con las Mulatas de Fuego, bailarinas mestizas de cuerpos escultóricos, el juego del bingo, muy en moda y los platillos exóticos de su restaurante.

Mil personas disfrutan cada noche del embrujo de ese emblemático sitio habanero. Las revolucionarias puestas en escenas de Tropicana, entre ellos la realización de un espectáculo aéreo entre los enormes árboles se debieron a un coreógrafo cubano, aun tomado como referente de la magia en el escenario, una tradición que formó y que cada noche toma por sorpresa al público.

Roderico Rodriguez Neyra, que era su nombre de pila, era conocido en el mundo de las lentejuelas y los enormes penachos de los tocados como Rodney. Su gran imaginación hizo que se tornara el más osado y famoso de aquella fascinante Tropicana. Viajó medio mundo para importar lo mejor del arte universal.

De Brasil trajo a La Habana a la célebre actriz y cantante de samba Carme Miranda, e importó espectáculos como Copacabana, del hotel homónimo de Río de Janeiro. Pero también logró que contrataran a famosos cantantes, como los estadounidenses Frank Sinatra, Nat King Cole y Josephine Baker, nacionalizada frantecesa, los cubanos Rosita Fornés, Elena Burke, Celia Cruz, Rita Montaner, Omara Portuondo, el tenor mexicano Pedro Vargas y la argentina Libertad Lamarque.

Rodney también presentó una coreografía que pasó a los anales de las mejores presentaciones en Tropicana: una versión del circo devenida revista musical con la presencia de animales. Leones, leopardos, elefantes y monos, a los que se unieron acróbatas, trapecistas, contorsionistas, payasos y un cuerpo de baile.

Jamás se había visto en Cuba tamaña magnitud y vanguardismo en un cabaré. Tal es la fama de este lugar que fue escogido por las televisoras estadounidenses ABC y CNN para transmitir al resto del mundo en directo el inicio del siglo XXI.

Importantes reconocimientos ha recibido este templo de la cultura nacional, entre ellos el Royal Albert Hall de Londres, Sporting Club de Mónaco, Friedrichstadt Palace Berlin y el Beacon Theatre Broadway, New York.

En1992, el estelar espacio de la televisión mexicana La Movida fue trasmitido a Hispanoamérica desde el bellísimo espacio boscoso, y la Academia Norteamericana de la Industria de Restaurantes la premió con su codiciado Best of the Best Five Star Diamond.

Para orgullo de Cuba, el muy exclusivo Tropicana, declarado en 2002 Monumento Nacional mantiene, cuando cumple ocho décadas, la misma gracia, esplendor y fastuosidad de sus mejores momentos, cuando muchos juraban que las estrellas también descendían hasta el tabloncillo de fina madera a cantar y bailar en La Habana.

odh