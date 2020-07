Listo Edificio de Arte Universal de Bellas Artes para recibir a su público

Luego de casi cuatro meses cerrado al público debido a la pandemia de la Covid-19, el martes 7 de julio, a partir de las 10:00 a.m., reabrirá sus puertas el Museo Nacional de Bellas Artes, afirmó su director Jorge Fernández. El de Arte Cubano no estará disponible hasta el 1ro. de agosto, debido a que se está reparando la escultura de Mateo Torriente que se encuentra a la entrada, lo que invalida el acceso a la instalación. En la segunda fase se espera comenzar a trabajar con grupos reducidos de niños. Los directivos del museo están considerando y rediseñando esta actividad para no detenerse, pero teniendo en cuenta todo lo que ha trazado el país para cada etapa.

Tomado de Radio Rebelde

odh