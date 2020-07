Ministro cubano de Cultura recuerda centenario de Eliseo Diego

Alpidio Alonso, ministro de Cultura de Cuba, recordó en su cuenta de Twitter el centenario del natalicio de Eliseo Diego, a quien calificó como un gran poeta cubano, y destacó las actividades que se realizan en su honor. Eliseo Diego, uno de los más grandes poetas cubanos y del ámbito de nuestra lengua en el siglo XX, hubiera cumplido 100 años. Entre las actividades concebidas para homenajearlo, se realizó un recital poético en la Biblioteca Nacional. Otras instituciones cubanas participaron en su tributo a través de publicaciones en sus páginas y sitios oficiales. Librínsula, revista digital de la BNJM, dedica su dossier del número 397, a la figura de Eliseo Diego, como cumplimiento a la que considera su misión primordial: la recuperación y realce de todo el material bibliográfico de autores cubanos.

Nueva multiplataforma promociona Festival del Caribe

El Festival del Caribe cuenta con una nueva multiplataforma para promocionar el evento cultural de mayor convocatoria extranjera en Cuba. Desarrollado por Claustrofobias Promociones Literarias, el sitio web pretende que los interesados aprendan la historia de la Fiesta del Fuego, interactúen con su comité organizador, se inscriban en los talleres, entre otras opciones, mediante diversos soportes y períodos. La multiplataforma incluye, además, redes sociales, fotografías, videos y audios, con el objetivo de gestionar y posicionar los contenidos del Festival, además de servir como fuente de información a medios de prensa nacionales e internacionales.

Lanza ICAIC segunda Convocatoria del Fondo de Fomento del Cine Cubano 2020

El ICAIC ha venido anunciando la apertura de la segunda Convocatoria del Fondo de Fomento del Cine Cubano 2020, con fecha de cierre prevista para el 21 de agosto venidero. El Fondo de Fomento promueve el crecimiento y la diversidad de las artes cinematográficas, con el convencimiento de que la cultura está en el centro del proyecto social cubano. Con el propósito de apoyar la creación y la producción cinematográficas mediante la asignación de recursos financieros a los mejores proyectos, el Fondo de Fomento abre su segunda convocatoria en las modalidades de Producción de Proyectos de Cortometrajes de Ficción, Documental y Animación; Largometrajes de Ficción, Documental y Animación; y Ópera Prima. Las Bases del Fondo, así como los documentos complementarios para la inscripción, se pueden consultar en el sitio web www.cubacine.cult.cu.

Anuncian convocatoria de Concurso de cerámica “Ideas en Formas”

El primer Concurso Nacional de Cerámica Utilitaria “Ideas en Formas”, convocado por el Museo Nacional de la Cerámica Contemporánea Cubana y la Fundación Caguayo para las Artes Monumentales y Aplicadas, ha anunciado el cierre de su convocatoria para el próximo 27 de julio. Esta iniciativa conjunta, que celebra los 30 años del Museo y los 25 de la Fundación, se encuentra abierta para todos los creadores cubanos, residentes o no en el país. Los interesados deberán presentar, como proyecto, la fundamentación, diseño y prototipo de un producto o sistema de productos que respondan al concepto de cerámica utilitaria. De manera individual o por equipos, los concursantes podrán entregar hasta 2 proyectos, los cuales serán recibidos en las oficinas de Caguayo ubicadas en Santiago de Cuba, Camagüey y La Habana; así como en el propio Museo.

Tempo Cubano saluda aniversario 40 de los Estudios Siboney

Este viernes 3 de julio, justo a las 2:00 p.m., continúa una edición más del programa Tempo Cubano, el cual cada semana nos acerca a lo mejor de la discografía de la EGREM. En esta ocasión, dedicado a festejar el aniversario 40 de los Estudios de Grabaciones Siboney, los 20 años de la Agencia Son de Cuba y los 505 de la Ciudad de Santiago de Cuba. Será presentado el CD Mi Polirritmia, de Vladimir Paisán y su grupo. Además, se dará a conocer el sencillo Se foimó la sai del CD La conga de Cuba, de la emblemática Conga de los Hoyos, con importantes colaboraciones. Fundadores, técnicos y músicos darán importantes testimonios de la historia del Estudio Siboney, que atesora, entre sus más de 500 matrices, varios premios Cubadisco y tres Grammy.

Toques del Río en Cosquín Rock 2020

El grupo Toques del Río representará a CUBA, el sábado 8 de agosto, en el Festival Cosquín Rock 2020, el cual se estrena online e interactivo, debido a las actuales condiciones epidemiológicas que atraviesa el mundo. Esta será la primera vez que nuestro país esté representado en este importante festival. El encuentro se celebrará los días 8 y 9 de agosto, en el Aeródromo de Santa María de Punilla, pequeña localidad no muy lejana de la ciudad de Córdoba, en Argentina, con la participación de más de 60 solistas y bandas de varios países iberoamericanos. En su modalidad virtual e interactiva, el público del festival no solo podrá recorrer los cuatro escenarios previstos desde diferentes cámaras, sino que también podrá participar de distintas actividades.

Destaca Directora General de la UNESCO importancia de proyecto que involucra a Cuba

Audrey Azoulay, Directora General de la UNESCO, destacó la importancia del Proyecto Transcultura, que involucra a Cuba. Este Programa, implementado en el país bajo los auspicios de la UNESCO y la Unión Europea, busca profundizar la integración entre Cuba, el Caribe y la U. E., y fortalecer la cooperación y el intercambio de conocimientos entre la Isla y esas regiones. Además, tiene el propósito de aprovechar la diversidad y tender puentes entre pueblos y culturas de diferentes áreas lingüísticas, basándose en dos componentes: el primero, centrado en el fortalecimiento de las habilidades y capacidades de jóvenes profesionales de la cultura y, el segundo, en ampliar oportunidades mediante la transferencia de conocimientos e intercambios.

Rodarán película autobiográfica sobre el llamado «quinto Beatle»

Brian Epstein, el representante musical que «descubrió» a The Beatles en el Cavern Club de Liverpool, firmó el primer contrato con la banda e impulsó su estrellato, tendrá su propia película autobiográfica, titulada «Midas Man». Jonas Akerlund será el director de esta cinta sobre el empresario conocido como «el quinto Beatle», quien además trabajó con artistas como Jimi Hendrix, The Who, Cream y Pink Floyd. Según la revista especializada Variety, el filme tiene su estreno previsto en 2021 y se rodará en Liverpool, Londres y Estados Unidos, lugares que recorrió junto al grupo británico en sus giras multitudinarias.

Tomado de Radio Rebelde

odh