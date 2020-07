The Rolling Stones, han emitido un comunicado de advertencia a Donald Trump, por el uso no autorizado de sus canciones en mítines y demás encuentros públicos de su actual campaña política.

En el comunicado, dado a conocer por varios medios de los Estados Unidos, la legendaria banda británica amenaza al presidente de ese país a enfrentarse a acciones legales debido el empleo ilícito de sus composiciones.

«El equipo legal de los Stones ha notificado a la campaña de Trump en nombre de la banda que el uso no autorizado de sus canciones constituirá una violación de su acuerdo de licencia. Si Donald Trump ignora la exclusión y persiste, se enfrentará a una demanda por reproducir música de manera no autorizada», advierte el texto donde ha quedado claro que dicho grupo de rock ha comenzado a tomar medidas al ponerse en contacto con la asociación internacional que protege los derechos de autor, para impedir que el magnate estadounidense utilice sus canciones en el futuro.

Desde 2016, en algunos encuentros púbicos de Trump, quien trabaja con vistas a una posible reelección en noviembre próximo, ha sido recurrente la canción You can’t always get what you want (No siempre puedes conseguir lo que quieres), tema incluido en el álbum Let It Bleed, de 1969, de la emblemática agrupación.

El tema, ubicado en la lista de Rolling Stone de las 500 mejores canciones de la historia, ha alcanzado gran notoriedad en la cultura popular gracias a sus numerosas reproducciones en el cine y la televisión, sin embargo, al ser usada recientemente por el mandatario estadunidense en Tulsa, Oklahoma, la banda no ha tenido reparos en denunciar el suceso.

No es la primera vez que Sus Majestades Satánicas manifiestan desacuerdo con el líder republicano, pues ya en 2006 a través de la red social Twitter, habían declarado que no apoyaban a Trump. Evidentemente, la prestigiosa agrupación, con vasta experiencia en el universo musical y seguida por multitudes, no desea verse envuelta en una campaña donde las masas nunca obtienen los que quieren, pues luego del jolgorio de la campaña, se vive a base de manipulación, genocidio y barbarie.

Con respecto al mitin de Tulsa, Donald Trump fue advertido por la familia del fallecido cantautor y multinstrumentista Tom Petty, de que no utilizara la canción I Won’t Back Down, pues el artista no hubiese permitido que su tema se empelara en «una campaña de odio», según expresó la familia de Petty en un tuit.