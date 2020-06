Cuba y sus flores para la eterna Rosita Fornés

Según se informó en una nota oficial del Ministerio de Cultura de Cuba, las exequias de Rosita Fornés tienen lugar este martes en el Teatro Martí de La Habana, emblemático sitio que la acogiera más que ningún otro. Familiares, amigos, personalidades de la cultura y de organizaciones de la sociedad civil rinden tributo a la gran artista.

Se han tomado todas las medidas sanitarias imprescindibles para garantizar la más digna despedida a nuestra Premio Nacional de Teatro, Música y Televisión.

A las 10:30 (hora local) se abrieron las puertas del Teatro Martí por la calle Zulueta para que el público accediera a la instalación a despedirse de Rosita Fornés.

Se hace en un orden que permite cumplir las instrucciones para la protección sanitaria de nuestros compatriotas, preservando las distancias, usando los medios de protección establecidos y respetando las indicaciones de los organizadores del funeral. Se solicita a los interesados, una vez en el recinto del Teatro Martí, transitar sin interrupciones.

Lamentablemente, las condiciones de enfrentamiento exitoso a la pandemia de la COVID-19 impiden asegurar esquemas de transporte masivo y obligan a restringir el tránsito de vehículos por la calle Zulueta, de San José a Monte; por Dragones, de Prado a Monserrate; y por Teniente Rey y las mismas entrecalles.

El acceso al público terminará a las 14:00 (hora local), con el propósito de que familiares, amigos, personalidades de la cultura y de organizaciones de la sociedad civil puedan despedirse de Rosita.

El cortejo fúnebre partirá del Teatro Martí alrededor de las 15:00 (hora local) y transitará por Prado, Malecón y 23 hasta 12. El pueblo podrá despedirse de la artista que honró y honra durante ese trayecto. La ceremonia en el Cementerio de Colón será privada.

Artistas rinden homenaje a la Rosa de Cuba

Freddy Maragoto, actor y cantante de Matanzas: “Nos presentaron, me integré a ellos tímidamente y subimos al escenario a ensayar. Todo fue muy rápido, pero no me perdía un solo detalle de Rosa, que rigurosamente pasó todo lo que iba a hacer, cada canción, cada salida; incluso improvisaba las partes en que debía hablar. Todos hicimos nuestra parte y ella siempre atenta a todo. Luego del ensayo, ellos se fueron al hotel, a almorzar y descansar para la función que sería a las 9:00 p. m. Yo fui a mi casa, en Matanzas”.

En la noche, ya en el teatro compartí el camerino con Carlos Ruiz; y al llegar él me dice: “¿Oye, por qué no fuiste al hotel con nosotros?” A lo que respondí que mi casa estaba muy cerca, que no hacía falta (en realidad me hubiera encantado estar todo el tiempo con ellos) y Carlos entonces me suelta: “¿Pues tú sabes que en la mesa del restaurante ella, preocupada, preguntó por ti? ¿Que dónde estabas y por qué no te habían llevado?” A lo que siguió: “Por eso yo estoy aquí; no solo por la gran artista, sino por el ser humano que es, y cada vez que me necesite, ahí estaré”.

“Yo no supe ni qué responder…”

Frank Padrón, crítico de arte y fundador del programa televisivo De nuestra América: Ha muerto, más que una mujer, o una artista, una leyenda. O mejor dicho, la persona que engendró esa leyenda que, como las grandes, no muere, sino que crece y vive en el tiempo.

Conocí a Rosa Fornés a mediados de los años “80 del siglo pasado siendo yo muy joven; pero como llevaba algunos años ejerciendo la crítica musical, tuve el honor de integrar el jurado de Escenas Líricas, un concurso en el que cantantes de ese género competían con segmentos de óperas y zarzuelas”.

Ella era la presidenta y había que controlarla pues, de tan noble y solidaria, quería premiar a todo el mundo; yo mismo la acotejaba: “Rosa, es un solo premio y si acaso, una mención”; ella me miraba fijo, con sus grandes y hermosos ojos y me contestaba: “pero es que esos muchachos son tan buenas personas”.

Pedro de la Hoz, periodista y crítico de arte: Quiero imaginar que a las 4:07 horas de la madrugada del miércoles 10 de junio, antes de despedirse del mundo, Rosalía Palet Bonavia tuvo la oportunidad de repasar la película de su vida y confirmar la profunda huella que dejó en varias generaciones de cubanos.

Cierto que triunfó en México y Estados Unidos, que levantó aplausos en España y varios países de América Latina, el Caribe y Europa; pero indiscutiblemente ella era la Rosa de Cuba.

Mireya Castañeda: Entrevisté a la gran diva Rosita Fornés en Varadero 1988. Ella preparaba la gala por sus 50 Años de Vida Artística que se presentaría en el Gran Teatro de La Habana.

Esa tarde conquisté una cota familiar que es verdaderamente la razón que me lleva escribir estas breves líneas: Mi padre, fallecido en 1990, un hombre sencillo alejado de las artes, sin embargo, no faltaba al teatro cuando actuaba la Fornés.

No entendí tanta pasión por la artista hasta que me contó que la admiraba desde joven, cuando eran vecinos en la muy habanera Avenida de Carlos III. Se convirtió en un juego feliz el avisarle de presentaciones de Rosita.

amss/Tomado de Granma