Desde la perspectiva del paciente

La incertidumbre por el impacto de la COVID-19 siempre está presente en quienes ingresan contagiados por esa enfermedad; preocupaciones que solo logran despejar tras el alta médica y el regreso a casa, cuando su prueba de biología molecular (PCR) descarta la presencia del mortal coronavirus en el organismo.

Así lo relató la auditora Natalia Daisy Pérez González, de 53 años, residente en el capitalino municipio de La Lisa. Ella comenzó con síntomas respiratorios el 30 de marzo y fue conducida por su médico de la familia hacia el hospital Salvador Allende, también conocido como La Covadonga.

Ingresó primero en la sala de sospechosos, con la administración de medicamentos antivirales y antibióticos para contrarrestar cualquier síntoma infeccioso; y luego, al confirmarse su diagnóstico, se le trasladó hacia una sala de terapia intermedia para un mejor manejo de su infección.

“Fui atendida por médicos muy generosos y cariñosos y, sobre todo, muy profesionales. Los enfermeros, pantristas y personal de limpieza también estuvieron a la altura que exige este amargo momento para una persona. Tuve una atención esmerada. Permanecí en el hospital hasta el día 23 de abril, tras recibir el alta médica por ser negativa a las tres pruebas de PCR, pues las dos anteriores dieron positivo nuevamente”, expresa a Granma.

“La experiencia durante este tiempo fue muy fuerte, fueron momentos de aislamiento de mi familia. La mirada se me perdía a través de la ventana, viendo cómo mi vida se encontraba detenida y atrapada entre cuatro paredes, pero tenía confianza en la medicina cubana.

En esos días duros escribí poemas, que compartí en las redes sociales con mis amigos y familiares. Conocí a personas maravillosas y dejé amistades con recuerdos imborrables en el hospital, manifestó Daisy Pérez González, quien pidió que el mundo no gaste más dinero en armamentos, sino que se creen fondos solidarios para poder enfrentar esta y otras pandemias que puedan venir. “Necesitamos solidaridad y cooperación”, destacó.

Una experiencia similar la compartió la doctora, especialista de primer grado en Medicina General Integral y residente de segundo año de Higiene y Epidemiología, Dennese Rosina Guerra González, de 49 años, e igualmente de La Lisa.

Ella estuvo hospitalizada en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK), entre el 21 de marzo y el 17 de abril, unos 27 días. Sobre ese trance de su vida manifestó: “Agradezco a todos los que de manera anónima e incondicional cuidaron de mi salud. Sé lo profesionales que son nuestros médicos, y como paciente tengo que felicitarlos a todos por el manejo esmerado de mi enfermedad”, afirmó.

Refirió que sintió miedo y lloró. “Pensé mucho en mi vida y en mi hijo, quien fue ingresado en el hospital Luis Díaz Soto (Naval); pero el apoyo de mi familia y amigos, a través de mensajes y llamadas me motivaron. Mi teléfono no paraba de sonar y a veces la debilidad no me dejaba responderles a todos. La mensajería repleta de frases como ´fuerza, tú puedes, eres una guerrera o te estamos esperando´”.

Agradeció, particularmente, al pueblo de Cuba por esos aplausos que a las nueve de todos los días la Isla ofrece al personal del sector de la Salud. “Los tienen bien merecidos”.

Como doctora, exhorta encarecidamente a los cubanos a cumplir estrictamente el distanciamiento social, a no cansarse de lavar las manos y quedarse en casa hasta que las autoridades levanten las restricciones de movimiento para detener este virus mortal.

Nuria Barbosa León

amss/Tomado de Granma