Las actitudes de barrera frente al actual coronavirus consisten en una serie de acciones para nuestra protección contra esta enfermedad y también para proteger a los demás.

Entre las más conocidas se encuentran lavarse las manos cada una o dos horas, aunque se permanezca en casa, y obligatoriamente después de regresar de una salida; toser y estornudar en el codo; mantener una distancia social de al menos un metro y saludarse con los codos, nunca con las manos; no tocarse cara, nariz o los ojos; utilizar pañuelos de papel desechables y eliminarlos inmediatamente después de su uso; respetar el confinamiento; sólo salir de la casa para los llamados desplazamientos esenciales, tales como actividades laborales, compras de alimentos, consultas médicas esenciales.

Cómo debe ser la limpieza eficaz de una casa

Además de la higiene personal para evitar la propagación del virus, se deben ponerse en práctica otras medidas dentro del hogar para reducir los riesgos. Entre ellas, ventilar regularmente el interior, al menos diez minutos varias veces al día abriendo las ventanas; limpiar y desinfectar las superficies más tocadas por todas las personas, como las manillas de puertas, inodoros, lavados, azulejos y los suelos con la solución clorada destinada para estos fines y luego enjuagar con agua; lavar cubiertos y platos por separado con el producto habitual de desinfección, preferentemente a una temperatura de 60°c.; la ropa de casa como sábanas, toallas o mosquiteros deben lavarse a 60°c durante al menos treinta minutos, sin sacudirlas previamente; darle preferencia a los utensilios domésticos que no dispersen el polvo, como las esponja, y en otros países, evitar pasar la aspiradora.

Y al final, después de la limpieza, hay que lavarse bien las manos, tal como se explica a nuestra población.

Aunque la total eficacia del nasobuco de fabricación casera no ha sido aún demostrada, es importante ajustarlo bien, acción conocida como estanqueidad y hay que lavarlo inmediatamente después de su uso a 30°C con detergente.

Precauciones durante una salida

Cuando es necesario salir de casa, para ir al trabajo, a consulta médica o a comprar alimentos, existen varias medidas a tener en cuenta para disminuir el riesgo de contaminación.

Es importante no olvidar las jabas o el carrito de compras propios para no utilizar las de los supermercados, pues no hay seguridad de su desinfección después de que cada cliente la haya utilizado. Es recomendable tocar el menor número de cosas posible, y tener mucho cuidado de no tocarse la cara mientras se hace la compra o se está fuera del hogar.

Finalmente, se deben respetar las medidas de distanciamiento social, por lo que se recomienda mantenerse al menos a un metro de distancia de cualquier otro cliente.

Quien fue de compras debe tener en cuenta que el virus puede sobrevivir durante varias horas en envases de cartón o plástico. Por esta razón, lo primero que hay que hacer al llegar a casa es botar en tanques de basura con tapa, todos los envases, o limpiarlos minuciosamente; cuando esto no sea posible, lavarse las manos entre cada operación.

Se debe proteger a la familia y amigos de la COVID-19

Para proteger a los familiares queridos del virus, es mejor evitar el contacto personal y no tocarlos ni besarlos; así como mantener una distancia de un metro, incluso en la casa, si es posible.

Si se puede, cada uno debe permanecer en una habitación separada con la puerta cerrada y no compartir la cama.

