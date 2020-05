Cuidando la salud del corazón protegemos la mente

Según reciente publicación de la revista Journal of the American College of Cardiology, aquellas personas con mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares tienen al mismo tiempo mayor deterioro cognitivo, incluido señales típicas de la enfermedad de Alzheimer. Eso indica que controlando o previniendo estas enfermedades con etilos de vida y tratamiento adecuados se puede mantener y mejorar la salud cognitiva.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informa La Organización Mundial de la Salud (OMS), calcula en 82 millones de personas con este tipo de demencia para el año 2030. Actualmente no existe un tratamiento efectivo para esta enfermedad, por lo que la identificación de factores de riesgo modificables que podrían retrasar o prevenir el inicio de la demencia se está volviendo más importante.

En estudios previos se ha informado cómo los factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares se relacionaron con tamaños más pequeños de regiones cerebrales específicas; tales como la sustancia blanca, la materia gris de la corteza, el hipocampo y cerebro total.

Los investigadores también se percataron que con solo tener una mayor carga de riesgo cardiovascular se vinculaba con una disminución más rápida de la memoria episódica, la memoria de trabajo y la velocidad de percepción.

Señales de aviso

Las reducciones en el tamaño del hipocampo y la materia gris son elementos típicos de degeneración neurológica relacionada con la demencia del Alzhéimer. Las resonancias magnéticas también mostraron un mayor volumen de las intensidades de la sustancia blanca y manchas blancas en el cerebro que causan una disminución en el funcionamiento de un área aledaña.

La memoria episódica y la memoria de trabajo se relacionaron con el volumen del hipocampo; pero la velocidad de percepción se asoció con mayor intensidad en las imágenes de la sustancia blanca, y eso demuestra que los resultados de las pruebas de memoria y la resonancia magnética se complementaron.

Como forma de prevención

Como no existen tratamientos efectivos para la demencia, es preciso monitorear y controlar la intensidad de los factores de riesgo cardiovascular como una forma de mantener la salud cognitiva de las personas a medida que envejecen.

Debido el aumento progresivo en el número de casos de demencia en todo el mundo, estos resultados tienen mucha importancia tanto clínica como para los sistemas salud pública. Por eso se deben explorar, precisar y eliminar los factores riesgos cardiovasculares comunes como una medida para evaluar el declive cognitivo.

Los resultados de esta investigación aportan una herramienta útil para evaluar precozmente el riesgo de demencia y aplicar las recomendaciones para manejar eficientemente los factores de riesgo cardiovasculares desde la mediana edad, y si es antes mucho mejor.

amss