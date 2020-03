Gobierno cubano amplía y extrema medidas para enfrentar la COVID-19 (+ Video)

El primer ministro, Manuel Marrero Cruz y otras autoridades gubernamentales comparecieron este lunes en la Mesa Redonda para informar nuevas medidas para enfrentar la COVID-19 en Cuba.

Los ministros de Salud; Educación; Educación Superior; Trabajo y Seguridad Social, y de Finanzas y Precios, explicaron cómo el país implementa el Plan nacional de prevención y enfrentamiento a la enfermedad causada por el nuevo coronavirus SARS CoV-2.

También se brindó información actualizada sobre la expansión de esta pandemia en Cuba y el mundo.

Primer ministro: “Todavía es baja la percepción de riesgo en sectores de la población”

Al iniciar su comparecencia en el espacio televisivo, el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, afirmó que el alcance de la enfermedad continúa creciendo a nivel internacional, al igual que la cifra de fallecidos. También a nivel nacional, aunque no así los muertos.

“Desde la Mesa Redonda anterior, apreciamos comprensión y un avance en la prevención y control”, dijo el dirigente, y reconoció que también existen inquietudes en la población, que ha generado más de seis mil opiniones en los últimos días.

“Reconocemos el aporte del pueblo, con sus valoraciones y críticas, las cuales se están teniendo en cuenta en la toma de decisiones”, añadió.

Sin embargo, advirtió que todavía es baja la percepción de riesgo en sectores de la población, y han sido identificadas varias indisciplinas.

Citó el ejemplo de fiestas con grandes concentraciones, así como violaciones de centros nocturnos abiertos, pertenecientes fundamentalmente al sector no estatal, que han permanecido abiertos, aunque se orientó que debían estar cerrados.

Durante un mes se suspenden las actividades docentes en Cuba, hasta el 20 de abril

Otro de los planteamientos más reiterados, de acuerdo con Marrero Cruz, ha sido la situación de las escuelas. “Muchos coinciden en que estar en la escuela es más seguro que estar en la calle, pero hay preocupaciones sobre las condiciones higiénicas o de hacinamiento en algunos centros educativos, lo cual ha sido objeto de análisis”.

El primer ministro señaló que, teniendo en cuenta tales opiniones y luego de un análisis del Gobierno y las consultas pertinentes, “se ha tomado la decisión de suspender las clases durante las próximas tres semanas”.

La cuarta semana es la de receso escolar. Por tanto, a partir de mañana y durante un mes se detendrán las actividades docentes. El lunes 20 de abril se retomarían las clases, en dependencia de la situación epidemiológica que tenga el país en ese momento.

A raíz de esta medida, serán detallados los asuntos relacionados con las facilidades para padres trabajadores, así como acerca de los círculos infantiles, que sí continuarán abiertos y en condiciones flexibles para los padres.

“El propósito es que los padres trabajadores tengan facilidades y posibilidades de continuar trabajando, porque la economía no se detiene y debemos seguir produciendo, sobre todo en las actividades básicas”, resumió el primer ministro cubano.

Se prevén medidas concretas para responder todas las inquietudes de la población

“Hay medidas concretas que permitirán resolver de manera gradual el tema del agua en la capital”, adelantó, y dijo que el presidente de Recursos Hidráulicos comparecerá esta semana en la Mesa Redonda para explicar las medidas en ese sector.

Una fuerte inquietud expuesta por la población tiene que ver con la distribución del hipoclorito. “Mañana se anunciará la apertura de nuevos puntos de ventas y los diferentes formatos para la venta de ese producto”, precisó.

Varias preocupaciones están asociadas a concentraciones de personas en instalaciones de comercio y las “colas”.

Marrero Cruz insistió en que hay propuestas de medidas que permitirán solucionar esta compleja situación, sobre todo en la capital.

Los residentes que arriben al país serán trasladados a centros de aislamiento

Sobre la regulación de las llegadas de los residentes en el territorio nacional, precisó que durante este fin de semana el aislamiento ha sido en sus propios hogares. A partir de las llegadas de este lunes, los ciudadanos están siendo trasladados a los centros de aislamiento durante 14 días.

“Para ello han sido escogidos centros educacionales que reúnen los requisitos indicados, algunos de los cuales estaban siendo utilizados; también se han escogido campismos e instalaciones de salud pública”. Todos fueron debidamente inspeccionados.

Como parte de la implementación de las medidas, a partir de la próxima medianoche no arribará ningún visitante extranjero, salvo los ciudadanos cubanos o extranjeros residentes en el territorio nacional.

Existe una disminución sensible de los vuelos y del turismo. Actualmente están en el territorio nacional 42 mil 873 ciudadanos que residen en el exterior, y 32 mil 574 son turistas extranjeros; el resto de ese total son cubanos que residen en el exterior y se encuentran de visita en Cuba. Estos también están saliendo gradualmente.

Este domingo solo llegaron a la Isla 783 turistas extranjeros, 460 ciudadanos cubanos que residen en el exterior y 3 mil 460 cubanos residentes en Cuba.

“Hemos experimentado un decrecimiento en la cifra de turistas y otras categorías, pero un aumento de hasta más de mil en la llegada de cubanos que residen en Cuba y estaban de visita en otros países”.

Se regula la salida de los cubanos del territorio nacional

En cuanto al comportamiento de las salidas, el primer ministro informó que el domingo los turistas extranjeros salieron en una cifra 10 veces superior a la de los que entraron, es decir, más de 7 mil; también partieron mil 500 emigrados cubanos y mil 720 cubanos residentes en el país.

“Esta es una situación difícil de comprender, lo cual es preocupante porque es complicado el momento que se está viviendo en el mundo. Venimos estimulando que en la actual situación nuestros compatriotas permanezcan en el país”.

“Hemos llegado a la consideración que se ha de tomar una decisión para poner fin a esta tendencia, por lo que se está regulando a partir de estos momentos la salida de territorio nacional de todos nuestros compatriotas por una sencilla razón: cuidar de su salud, de sus familiares, sus vecinos y compañeros de trabajo”, puntualizó.

Informó que solo podrán realizarse viajes por razones humanitarias u otras causas que lo justifiquen. “Seríamos irresponsables si estuviéramos estimulando la salida de nuestros compatriotas del territorio nacional”.

Se darán las indicaciones pertinentes que permitan implementar estas medidas, acotó Marrero Cruz.

Hasta el día de hoy, cerca de medio millón de cubanos que viven en Cuba están fuera del país; de ellos, 450 mil por asuntos particulares. El resto permanece afuera por asuntos oficiales, misiones en el exterior, de colaboración y otras razones.

La situación actual hace más vulnerables a las personas que están viajando. La vigilancia epidemiológica realizada muestra la tendencia de que compatriotas nuestros han llegado contagiados, sin demostrar síntomas hasta pocos días después de su arribo.

“Vamos a continuar recibiendo a los cubanos, no vamos a cerrar las fronteras. Todos los cubanos que lleguen, incluso sospechosos de la enfermedad, serán recibidos, aislados, tratados y curados si se detecta la enfermedad, pero no podemos estimular los viajes”, insistió.

Marrero Cruz señaló que incluso en las circunstancias epidemiológicas actuales, hay cubanos que han salido del país para regresar una semana después, con el fin de realizar compras en el exterior, por lo que han corrido el riesgo de enfermarse y enfermar a su familia.

Enfatizó que estas medidas tienen que ser de estricto cumplimiento, porque están relacionadas con la vida de las personas. “Hay que controlarlas y hacerlas cumplir, no podemos permitir violaciones”.

Cada pasajero que entre al país solo puede portar un equipaje de mano y una maleta

A partir de una decisión gubernamental, el Ministerio de Transporte se comunicó con todas las aerolíneas que aún viajan al país para solicitar y exigirles que, a partir de este martes 24 de marzo, cada pasajero que tome un vuelo hacia Cuba solo pueda portar un equipaje de mano y una maleta.

“Estamos recibiendo muchos pasajeros que están promediando cinco grandes bultos o maletas, lo cual complejiza las operaciones en los aeropuertos y en los centros de aislamiento”.

“Es una cuestión humanitaria. Los estamos recibiendo con los brazos abiertos, pero no podemos aceptar esa cantidad de equipajes que también, como parte del protocolo, deben ser sometidos a controles y a un proceso de desinfección y chequeo, lo cual hace más complejos los procesos”, subrayó.

Traslado controlado de los viajeros hacia los centros de aislamiento de sus provincias

El primer ministro de Cuba añadió que otra de las medidas en los aeropuertos, en aras de evitar la concentración de personas y familiares, será el traslado controlado de los ciudadanos hacia los centros de aislamiento de sus provincias de residencia en ómnibus seleccionados del Ministerio de Transporte y bajo la conducción de la Policía Nacional Revolucionaria.

“Les pedimos a los familiares que se abstengan de ir a los aeropuertos, porque no podrán recibir ni interactuar con los familiares, por razones de seguridad”.

Cuba suspende la transportación interprovincial de pasajeros, estatal y privada

También se tomó la decisión de suspender las transportaciones interprovinciales, informó Marrero Cruz.

Pese a que se ha insistido en varias comparecencias en que las personas se abstengan de viajar innecesariamente y se mantengan en sus casas, como promedio unas 22 mil personas se están moviendo todos los días entre las diferentes provincias.

“Esa situación resulta insostenible, por el alto riesgo y las vulnerabilidades, esas 22 mil personas son 22 mil riesgos trasladándose; por tanto, como Gobierno, debemos controlarlo”.

Una de las facilidades para proteger a las personas y a la vez desestimular los viajes interprovinciales, ha sido que a quien cancele su pasaje se le reintegre el 100% de su valor, lo que incluye la transportación por ómnibus, tren y los vuelos nacionales. La regulación también contempla el transporte privado de pasajeros entre las diferentes provincias.

Marrero Cruz explicó que serán analizados con el Ministerio de Transporte y con los gobernadores de cada territorio, los casos que por determinadas razones humanitarias o de salud deban trasladarse a tratamientos en algún hospital fuera de sus localidades.

En cuanto a la Isla de la Juventud, habrá también un control estricto de la movilidad. “No queremos que nadie que no sea de la Isla, vaya a la Isla”.

Ministerio de Transporte realizará análisis profundo del transporte urbano de pasajeros

Al Ministerio de Transporte se le indicó realizar un análisis profundo del transporte urbano de pasajeros, sobre todo en el caso de los ómnibus articulados, que trasladan hasta 150 personas. Unos dos millones de cubanos se transportan diariamente en ómnibus en las zonas urbanas.

“Reiteramos la importancia del autoaislamiento en los lugares de residencia. Hacemos un llamado a la cantidad de personas que toma diariamente el transporte público de manera innecesaria, poniendo en riesgo su salud de otros”, dijo el primer ministro.

Ningún turista puede salir a la calle: Estarán en condición de aislamiento

El primer ministro informó otras medidas específicas para el sector del turismo:

Todos los turistas que aún permanecen en los hoteles cubanos se encuentran en condición de aislamiento. A partir de este martes 24 de marzo, ningún turista puede salir a la calle.

Se suspenden todas las excursiones turísticas en las ciudades o sitios históricos, de naturaleza o culturales.

El sector privado tampoco tendrá autorizado el movimiento de turistas. “Si monta a un turista en su carro debe saber que está cometiendo una violación, pues el turista tiene que estar en su hotel”.

Queda suspendida la renta de autos de turismo y se irán recibiendo paulatinamente los que ya están rentados.

Al igual que los que permanecen en hoteles, los turistas que están alojados en casas de renta privadas quedan aislados desde este martes 24 de marzo. Los dueños de los hostales deben preocuparse por la salida de esos turistas. Actualmente, hay 9 mil 413 turistas extranjeros hospedados en casas particulares; de ellos, 6 mil están en La Habana (sobre todo en los municipios de La Habana Vieja, Centro Habana, Plaza de la Revolución y Playa).

Comenzará el traslado gradual de los turistas en casas particulares hacia los hoteles

Debido al nivel de riesgo que implica tener a los turistas en la misma vivienda donde conviven familias del titular, Marrero Cruz señaló que se ha indicado “comenzar un traslado gradual de los turistas en casas particulares hacia los hoteles”.

“Esto no responde a un interés económico, ya que aún en estas condiciones no prohibimos el turismo en casas particulares; tiene que ver con medidas para preservar la salud y las vidas de los titulares de esas casas y de todos”, añadió Marrero Cruz.

A partir de este martes se realizará el traslado de todos los turistas que están en casas particulares de Trinidad, Viñales y Baracoa hacia instalaciones hoteleras. Ninguno de estos lugares tiene aeropuertos o facilidades para que los turistas abandonen el país; por tanto, se llevarán a hoteles fuera de esos territorios.

El Ministerio de Turismo conducirá este proceso, que se realizará de manera gradual. El Gobierno asumirá el costo de la transportación hacia las instalaciones hoteleras, con el control y la vigilancia de sanidad establecidos. El precio de alojamiento será similar al de las casas de renta.

Junto con el incremento de medidas sanitarias y de control por parte de Salud Pública, en los hoteles, tanto para los turistas como para los trabajadores, se adoptan otras decisiones como el cierre de las discotecas, además de medidas de control en la gastronomía, la limitación de actividades recreativas y el cierre de las piscinas y los gimnasios para evitar concentración y contacto entre personas.

Estas medidas también se adoptarán en el sector no estatal: discotecas, bares, centros nocturnos, piscinas y gimnasios privados deben permanecer cerrados.

“Hemos tratado de ser lo más justos con el sector no estatal. Las medidas que se aplicarán se dirigen a ambos sectores”, aclaró Marrero Cruz.

Cierran alojamientos destinados al turismo nacional

Con relación al turismo nacional, Manuel Marrero detalló que:

Cierran los alojamientos destinados al turismo nacional, de los cuales algunos están ya siendo usados como centros de aislamiento.

Actualmente, hay unos 3 mil cubanos alojados en los hoteles que están quedando abiertos.

Se mantendrán abiertos los hoteles, pero no se estimulará un crecimiento en la demanda de alojamiento.

Medidas para evitar la aglomeración de personas en comercios e instituciones religiosas

Se implementarán medidas concretas para evitar la aglomeración de personas en comercios donde se presten servicios. Marrero Cruz insistió en la necesidad de garantizar la separación de las personas para evitar la propagación de la COVID-19. Por eso, se han previsto las siguientes medidas:

En el caso de las colas, deberá existir una separación mínima de un metro entre personas. Para ello, se desconcentrarán los productos y se definirá un máximo de cantidad de productos por persona para evitar el acaparamiento con fines comerciales, entre otros.

En cuanto a la venta liberada de pollo, uno de los mayores causantes de alta concentración de personas, especificó que no se cerrarán establecimientos, todo lo contrario, pero se buscará una equitativa distribución de los productos (sean liberarlos o normados) para tratar de acercarlos a las casas de las personas. Hay que suspender temporalmente las grandes ferias.

Todos los productos agropecuarios que entren a las provincias se distribuirán por las placitas y en la red de gastronomía.

Se hace un análisis para tratar de que determinados productos, cuya venta no se realiza por la libreta de abastecimiento, se incluyan en este sistema normado, para evitar la concentración y el acaparamiento.

Se sostiene la medida de mantener abiertos los establecimientos de comercio y gastronomía que expenden alimentos al pueblo, en tanto se buscan las vías para incrementar la venta de alimentos a domicilio. Se estudia que algunos hoteles que cierran puedan contribuir con esta modalidad mediante ofertas para vender productos a domicilio.

Las medidas también se aplicarán a trabajadores por cuenta propia que se encuentran agrupados en plazas, las popularmente llamadas “candongas”, donde confluyen muchas personas. Se han analizado varios de estos sitios, y si es necesario se conversará con esas personas para que se dispersen y continúen sus ventas.

“Hemos estado identificando las causas de las concentraciones. En el caso de los dispensadores de cerveza y las pipas de cerveza, deben cambiar su actividad”.

Se ha recomendado a todas las instituciones religiosas seguir las indicaciones, para evitar las concentraciones de personas. “No tenemos ningún inconveniente en las reuniones de los fieles, pero queremos preservar la salud de las personas, por lo que se ha llamado a evitar las aglomeraciones”.

A partir de este martes, reforzamiento del control policial en el país

La dirección del país también ha decidido ejercer, de manera gradual y a partir de este martes, un reforzamiento del control policial en las calles, centros comerciales y otros establecimientos, con el objetivo de controlar el cumplimiento de las medidas.

Pero ello -apuntó el primer ministro- no exonera a las administraciones e instituciones de velar por evitar la violación de estas medidas; tampoco libera de su responsabilidad a cada ciudadano en el cumplimiento de lo establecido.

“Es una medida normal, dirigida a preservar la vida, a cuidar al pueblo y a evitar las concentraciones para cuidar la salud del pueblo. El Partido Comunista de Cuba hace un llamado a que las organizaciones de masas refuercen el trabajo con sus afiliados para el cumplimiento de estas medidas y así contribuir a preservar la vida, sin alarmas ni desesperos”.

“Esta batalla la venceremos, pero solo con esfuerzo unidad y participación del pueblo”, aseguró Marrero Cruz.

Ministro de Salud: Hay que informarse para elevar la percepción de riesgo

Al intervenir en la Mesa Redonda de este lunes 23 de marzo, el doctor José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública, insistió en la importancia de informarse para elevar la percepción de riesgo de la población en la participación del enfrentamiento a esta enfermedad.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que la pandemia continúa expandiéndose. Hasta el día de ayer, se reportaban 164 países con la presencia del nuevo coronavirus. La cifra de casos confirmados ha llegado a 305 mil 275, y la enfermedad ha provocado la muerte del 4.24% de los contagiados.

“La letalidad ha continuado creciendo significativamente en la medida en que se ha desplazado la enfermedad a otros países”, dijo, Portal Miranda.

Se reporta transmisión en 92 países. China, Italia, Estados Unidos, España, Alemania, Irán y Francia son las naciones con mayor número de casos.

En la región de las Américas, la enfermedad ha llegado a 31 países (el 88.5% de las naciones de la región) y 11 territorios de ultramar. Estados Unidos llama la atención pues reporta casos confirmados en todos sus estados, con más de 26 mil personas contagiadas y 340 fallecidos, señaló el ministro de Salud cubano.

Entretanto, países como Canadá, Brasil, Chile y Ecuador registran un importante número de casos.

Portal Miranda sostuvo que la preocupación de la OMS es razonable, teniendo en cuenta la alta transmisión y letalidad de este virus.

“Todos debemos entender que la COVID-19 no solo afecta a las personas mayores; si bien ese es el grupo que mayor número de fallecidos ha aportando, ello no significa que pacientes jóvenes no hayan estado graves e incluso hayan fallecido por causa del nuevo coronavirus. De ahí la importancia de que todos participemos en el control”.

Ningún componente del plan se ha dejado de implementar, sino se han reforzado las medidas

Desde el inicio de esta situación epidemiológica, Cuba ha tenido un plan para su prevención y control. “Ninguno de los componentes de ese plan se ha dejado de implementar, sino que se han reforzado las medidas, y el plan se ha actualizado y perfeccionado de acuerdo con las experiencias internacionales y lo que hemos venido trabajando”, dijo Portal Miranda en la Mesa Redonda.

Elementos como la vigilancia, la organización de los servicios, la capacitación del personal de la salud y otros sectores se han mantenido y reforzado, dijo.

“Nuestros científicos han estado actualizándose y aportando a los protocolos de tratamientos que hoy estamos aplicando. No se han detenido ni un minuto los grupos de trabajo vinculados a la investigación y desarrollo, y al componente comunicacional, que ha sido muy efectivo”.

El sistema de vigilancia que se ha organizado ha permitido identificar, al cierre del domingo 22 de marzo, 40 casos confirmados: 17 de otras nacionalidades y 23 cubanos que han regresado del exterior o han sido contacto de ciudadanos que estuvieron en el extranjero.

Cuba evalúa el alta de pacientes que han superado la COVID-19

El ministro cubano de Salud llamó la atención sobre el hecho de que esta es una enfermedad asintomática, por lo cual puede haber personas que cursen de ese modo, sin presentar síntomas, y podría haber casos en el país que no tengamos identificados. “Hacia ahí estamos dirigiendo un grupo amplio de acciones”, aseguró.

De estos 40 casos, el país reporta un paciente fallecido y se mantienen dos casos en estado crítico, hospitalizados en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK). Uno se encuentra en estado grave en el hospital militar Fermín Valdés Domínguez, en Holguín.

En las próximas horas recibirán el alta algunos pacientes y se prevé trasladar a algunos de ellos a sus países, porque han estado evolucionando favorablemente, informó Portal Miranda.

El periodo de incubación es de entre dos y 14 días. En cualquiera de esos días pueden aparecer síntomas de la enfermedad, lo cual está relacionado con la respuesta de cada individuo ante la exposición al virus.

Se refuerza la vigilancia epidemiológica en frontera y hoteles

Entre las medidas en el sector de la salud, el ministro dijo que se mantiene la vigilancia epidemiológica en la frontera, porque seguirán entrando personas.

Asimismo, todos los viajeros residentes en el país que han arribado desde el domingo están siendo sometidos al aislamiento (hasta 14 días) en instituciones habilitadas con ese fin, ubicadas en todas las provincias.

Es muy importante llevarles a estos lugares porque el periodo de incubación es de 14 días y solo así se garantiza el cuidado de la familia, el individuo y la comunidad, explicó Portal Miranda.

Se ha reforzado la vigilancia de modo estrecho en los hoteles, a turistas y trabajadores, que serán evaluados dos veces al día, buscando la aparición de algún síntoma.

Vigilancia médica diaria: “Necesitamos saber todos los días cómo está la población cubana”

Otra de las medidas que se ha estado reforzando es la vigilancia médica diaria en la población.

“Necesitamos saber todos los días cómo está la población cubana y por eso hemos sumado a médicos, enfermeros y estudiantes de medicina a la pesquisa activa. Les hemos garantizado nasobucos a todos los estudiantes de medicina, aunque no están atendiendo de modo directo a los pacientes, solo están indagando e identificando si hay alguien con síntomas, para informar al médico de familia, que es quien adopta las acciones”.

Según el ministro, en los últimos 15 días –el periodo de incubación de la enfermedad– han ingresado al país 47 mil personas. Sobre esos ciudadanos hemos dado indicaciones de verificar como están, si están aislados en la vivienda, si tienen síntomas, pues es lo que nos permitirá actuar de modo oportuno. “Es uno de los elementos más importantes para detectar casos y cortar una cadena de trasmisión”.

Necesitamos que la población participe, que no esconda los síntomas, pues estarían exponiéndose los afectados y el resto de la familia.

Se ha trabajado con los grupos vulnerables e instituciones de asistencia social, con medidas específicas. “Estamos llamando a que no salgan de la vivienda los adultos mayores, que no estén en la calle, que la familia les garantice lo que puedan necesitar. El sector de la salud, junto con las organizaciones de masas, estamos trabajando para identificar cuáles viven solos y atenderlos de manera diferenciada. Hoy viven en Cuba más de dos millones de personas de 60 años, y el 15% viven solas”, dijo Portal Miranda.

“Reiteramos que no puede haber nadie con síntomas respiratorios en escuelas y centros laborales, y ello es una responsabilidad de las personas y de las administraciones”, afirmó.

Es importante –continuó– realizar un proceso de desinfección de las superficies y de las manos con hipoclorito de sodio. Se ha organizado la vigilancia de las instituciones en ese sentido.

Se reducen los niveles de actividad en las instituciones del sistema de salud

A partir de esta semana se reducen los niveles de actividad en las instituciones del sistema de salud para liberar capacidades y equipos, proteger la población y también al personal de salud.

“Se suspenderá paulatinamente la actividad quirúrgica electiva, aquella programada que no compromete la vida de las personas y que se puede desplazar un tiempo. Ello nos permite priorizar las intervenciones de urgencia, las relacionadas con el cáncer y los trasplantes, que sí implican la vida de las personas”, informó el ministro de Salud cubano.

Igualmente, se ha decidido reprogramar los casos en los cuales sea posible la consulta externa y la realización de complementarios complejos, y desplazar e incrementar las consultas en las comunidades con un mejor acceso a los policlínicos, aunque las consultas que comprometan la vida de las personas se mantendrán en las instituciones hospitalarias.

Según el ministro, se están evaluando medidas en otros servicios que serán anunciadas en los próximos días, “tratando de afectar lo menos posible a la población y a nuestros profesionales”, y con el objetivo de que la población esté lo menos posible en lugares públicos.

Es necesario suspender las visitas numerosas a las instituciones hospitalarias

“La población deberá entender que es necesario suspender las visitas numerosas a las instituciones hospitalarias cuando hay alguien de la familia ingresado”, una práctica que solo se ve en Cuba, pues en el mundo no se permite ese tránsito de personas por los hospitales”. El paciente podrá estar con su acompañante, pero no habrá visitas.

Otra medida, dijo, está dirigida a que la población no acceda a los servicios de salud para la realización de trámites que puedan postergarse. Teniendo en cuenta esto, se prolonga la vigencia de los certificados de medicamentos para tarjeta de control, y serán válidos durante seis meses más. Ese mismo procedimiento se aplicará a las dietas médicas.

“Lo que tenemos que lograr es que la población participe de manera responsable en su protección. Hay buenas experiencias, las estamos aplicando, tenemos la posibilidad en Cuba de poder contener y evitar una transmisión de envergadura de este virus, pero solo si participamos todos”, concluyó el ministro de Salud Pública.

Ministra de Educación: Cierran las escuelas, los círculos infantiles continúan funcionando

Al intervenir en la Mesa Redonda, la ministra de Educación, Ena Elsa Velázquez Cobiella, informó que los organismos del nivel básico y básico superior cerrarán a partir de este martes 24 de marzo sus actividades escolares.

Los círculos infantiles continúan funcionando. “Cada familia decidirá si lleva o no sus niños al círculo”. Algunas precisiones al respecto son:

Se extiende la entrada hasta las 9 de la mañana, y la salida será a partir de las 3 de la tarde.

Se aplaza el otorgamiento de las matrículas de los círculos y se pospone el proceso de adaptación a los otorgados.

Hasta que la situación no lo aconseje, no se considerará límite de ausencia de los niños para proceder a otorgar bajas.

Durante el horario de sueño, existirá la separación necesaria entre los catres, en tanto continuarán otras medidas como el lavado de manos y de juguetes, así como de superficies con soluciones de hipoclorito.

A los niños con afecciones respiratorias no se les permitirá la entrada al círculo.

Los familiares tampoco podrán entrar al círculo. Serán entregados a las “seños”, quienes serán también las responsables de devolver a los niños a sus padres al finalizar la jornada.

A partir del lunes 30 de marzo se impartirán clases televisivas

La ministra de Educación puntualizó que se suspenden la actividades docentes deportivas en los combinados pertenecientes al Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación.

Sobre el proceso educativo, y teniendo en cuenta que habrá varias semanas de afectaciones lectivas, explicó que a partir del lunes 30 de marzo se desarrollará una programación televisiva especial para que los metodólogos y teleprofesores (en el horario establecido) orienten, por niveles educativos, grados y asignaturas, sobre los objetivos y contenidos a vencer en la etapa, con la utilización de los materiales escolares de los estudiantes.

Se trabaja en conjunto con el Instituto Cubano de Radio y Televisión para establecer los horarios de estas clases televisivas.

Velázquez Cobiella reiteró que las clases se reanudarán el 20 de abril si las condiciones lo permiten.

“Pedimos a los padres su cooperación para que los estudiantes permanezcan en los hogares visualizando la programación que se transmitirá y hagan las actividades docentes que se orienten, de manera que continúe su preparación para cuando se reinicie el curso escolar”, dijo Velázquez Cobiella.

Además, continuarán las teleclases para los estudiantes que se presenten a las pruebas de ingreso.

En el caso de duodécimo grado, las únicas actividades pendientes son los exámenes extraordinarios de Matemática, Español e Historia de Cuba, los cuales se desarrollarán en esta semana. En La Habana, excepcionalmente, se realizarán la próxima semana.

Sobre los estudiantes de noveno grado, próximos a culminar el curso, se ha previsto que después de la reincorporación a clases realicen los exámenes finales de tres asignaturas, y del resto mediante la discusión de trabajos extraclases e investigativos orientados.

Los niños sin amparo familiar se mantendrán en esos hogares y no se harán actividades fuera de ellos. En el caso de los que van a círculos infantiles, podrán continuar asistiendo.

Además, se tomarán medidas inmediatas para el retorno de los alumnos becados hacia sus provincias.

Según la ministra, durante esta etapa los profesores de todos los niveles educativos reforzarán su preparación, para que al reiniciarse las actividades lectivas cuenten con los planes de clases preparados y los ajustes curriculares necesarios para cuando se reanude el curso escolar.

“Hemos previsto que los profesores de las diferentes provincias que viven en villas, se mantengan en ellas”, añadió. Los directivos y trabajadores se organizarán para cuidar los bienes y recursos de las instituciones educacionales.

¿Qué se hará una vez retomado el curso escolar para evitar aglomeraciones en las aulas?

El Mined ha evaluado la manera de organizar las instituciones educacionales para que, una vez retomado el curso escolar, se eviten las aglomeraciones en las aulas. “Ya tenemos un diseño que se informará con más detalles”, indicó la ministra. Al respecto, señaló que:

En la enseñanza primaria, los estudiantes trabajarán en una sola sesión, dividida por grados en días alternos.

Los estudiantes que son matrícula de las EIDE y de la Escuela Nacional de Gimnasia se incorporarán a las escuelas de cada uno de sus consejos populares.

En secundaria básica, séptimo grado trabajará en una sección y octavo en la otra. En tanto, noveno grado culminará las actividades evaluativas que le restan.

En el preuniversitario, décimo grado trabajará en una sección y onceno en otra.

La enseñanza técnica profesional alternará sesiones. En el caso de los alumnos de las escuelas de arte nacionales y regionales, los del primer y el segundo años se incorporarán a las escuelas provinciales en cada uno de sus territorios y recibirán clases en una sola sesión.

A las escuelas pedagógicas se reincorporan los estudiantes de primero y segundo años, y el resto se mantendrá realizando prácticas.

En las escuelas de formación de profesores de Educación Física, los estudiantes del primer año regresan a las instituciones, mientras que los de segundo y tercer años se mantendrán haciendo prácticas preprofesionales.

A partir del miércoles quedan suspendidas las actividades docentes de pregrado y postgrado

El ministro de Educación Superior, José Ramón Saborido, informó que a partir del miércoles 25 de marzo quedan suspendidas las actividades docentes de pregrado y postgrado en todos los cursos de las instituciones de este organismo (diurnos, por encuentro y de Educación Superior), aplicando la modalidad no presencial.

Durante lunes y martes, los estudiantes y profesores coordinarán este proceso. El reinicio de las clases aún no está fijado, “porque cada semana evaluaremos la situación epidemiológica para restablecer el curso”.

La jornada laboral será adecuada y se aplicará, como regla general, la modalidad de trabajo a distancia.

Las universidades no cierran, continúan con un grupo de actividades.

Las becas continuarán abiertas, alojando solo a estudiantes extranjeros.

Saborido planteó la necesidad de que los docentes sigan cumpliendo con los proyectos de investigación debido a su aporte al desarrollo del país.

Sobre el retorno de los estudiantes a sus casas, el ministro especificó que será organizado, teniendo en cuenta que se trata de transportaciones masivas.

Aseguró que el ministerio mantiene un monitoreo constante, mediante las embajadas, de los docentes que se encuentran fuera del país.

Quedan aplazadas las obligaciones de impuestos o tributos ante sucursales bancarias

La ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños Weiss, explicó algunas de las medidas informadas, y dijo que estas complementan otras adoptadas por el Gobierno.

Entre ellas, mencionó la prórroga de todos los trámites de carácter formal y presencial en las oficinas tributarias para realizar altas, bajas, traslados de domicilio y otras cuestiones similares. “Estas funciones quedan suspendidas hasta después del 30 de abril, aunque se evaluará la fecha de continuación de los servicios”.

Igualmente quedan aplazadas, desde este martes 24 de marzo y hasta después del 30 de abril, las obligaciones de impuestos o tributos ante las sucursales bancarias por parte de los contribuyentes, para evitar la concurrencia de las personas a los bancos.

“Dichas acciones se podrá realizar mediante Transfermóvil u otros sistemas de pago electrónico”, aclaró.

Las medidas de carácter tributario son facultad de los Consejos de Administración Municipal para aquellas actividades por cuenta propia cuyos niveles de actividad se vean afectados significativamente.

Bolaños Weiss precisó que ante esta situación “quedan de oficio las suspensiones por solicitud del contribuyente, o por decisión del Gobierno. Los trámites ante la ONAT permanecerán aplazados con el objetivo de lograr disciplina y responsabilidad para enfrentar esta pandemia”.

Se estudian medidas para lograr el control de precios, así como enfrentar el acaparamiento y las reventas. “Todos los órganos de control seremos rigurosos en este tema”, aseguró la ministra de Finanzas y Precios.

Trabajo y Seguridad Social: Protección a las madres y trabajadores contratados

En su comparecencia en la Mesa Redonda, la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó, dijo que se decidió fortalecer la reubicación laboral.

Los trabajadores en esta condición recibirán el salario básico al 100% durante el primer mes, mientras que a partir del segundo mes cobrarán el 60%. “Se trata de un beneficio adicional al que se contempla actualmente en el Código de Trabajo”, apuntó la ministra.

En el caso de la protección de los trabajadores contratados, esta será “esencialmente de carácter tributario, y ante ingresos insuficientes que no cubren las necesidades básicas, al igual que otros sectores de la población pueden recibir una prestación de la asistencia social”.

A las madres al cuidado de los hijos que están en las enseñanzas primaria y especial, se les aplica un tratamiento de protección como el que se ha establecido para los trabajadores interruptos.

Primer ministro: La COVID-19 sigue avanzando, no es para alarmarse, es para ocuparse

Al concluir la Mesa Redonda de este lunes 23 de marzo de 2019, el primer ministro, en nombre del Partido, la Presidencia de la República, la Asamblea Nacional y el Consejo de Estado, hizo un llamado al pueblo:

“El nuevo coronavirus sigue avanzando, ya está entre nosotros, no es para alarmarse, es para preocuparse y ocuparse. Sin el apoyo de la población pudiera complicarse la situación”.

Tenemos un sistema de salud con experiencia y efectivo, pero necesita el acompañamiento del pueblo y las instituciones. “El aislamiento es lo más efectivo, mantenerse en casa y salir cuando sea necesario al trabajo. Es una cuestión de responsabilidad social”, dijo.

Marrero Cruz llamó la atención sobre la situación de los adultos mayores y exhortó a la familia a no dejarlos salir de casa. “El distanciamiento resulta imprescindible en estos momentos, mantener las medidas como el lavado de las manos, la limpieza de las superficies, limpiar y desinfectar lo que tocamos como teléfonos, llaves. No hacer visitas”.

El primer ministro subrayó que el Gobierno continuará tomando medidas económicas y dando prioridad al comercio, las actividades productivas y de servicio. “Tenemos que producir más alimentos en esta situación y se continúa importando en función de nuestras posibilidades”, afirmó.

A partir de la situación en el turismo, todos los recursos del turismo serán destinados a nuestro pueblo. El Consejo de Ministros analizará este miércoles otras medidas económicas.

“Todo esto irá acompañado por un plan de comunicación social; las audiencias sanitarias serán por televisión y se actualizará la programación con nuevos mensajes para la batalla en contra del nuevo coronavirus. Igualmente, se moverá la parrilla, de forma similar a lo que se hace en la programación de verano”, explicó.

Primer secretario del PCC y el presidente de la República deciden activar los Consejos de Defensa

“En nombre del General de Ejército y del presidente, agradecemos a todo el personal de salud, a todos los que se arriesgan en el turismo y las fronteras, y a todas las personas que colaboraron en misiones como la del crucero o la extracción del ciudadano norteamericano.

“Gracias a nuestro pueblo por sus consejos y el acompañamiento y confianza en el Gobierno. Son tiempos difíciles, pero los revolucionarios siempre nos crecemos, y más allá de una preferencia política o afiliación religiosa, hay que sumarnos todos… Debemos honrar a la humanidad”.

Marrero Cruz informó que, por decisión del primer secretario del Partido, General de Ejército Raúl Castro Ruz, y del presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, se decidió activar a partir de este momento todos los Consejos de Defensa Provincial y algunos municipios que así lo requieran en composición reducida, con el objetivo de realizar las acciones de prevención y control necesarias.

“Este pueblo ha enfrentado un cruel bloqueo por más de 60 años y difíciles batallas y otras enfermedades. El arma ha sido la resistencia, la confianza en la Revolución y sus líderes históricos y siempre hemos ganado.

“Como nos enseñó Fidel: Patria o muerte, ¡venceremos!; como nos dijera el Che: ¡Hasta la victoria siempre!, y como nos dice nuestro General del Ejército: ¡Sí se pudo, sí puede y siempre se podrá!”.

