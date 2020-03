Gobierno cubano informa nuevas medidas para el enfrentamiento a la COVID-19 (+ Video)

Este viernes en la Mesa Redonda, el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez; el primer ministro, Manuel Marrero Cruz y otras autoridades informaron en detalle las disposiciones que deberán cumplir los organismos e instituciones del Estado y la población en general.

Díaz-Canel: La situación global está dando “señales y alertas que hemos estudiado”

El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez comenzó su intervención en la Mesa Redonda refiriéndose a la situación global, que constituye “un desafío inédito, marcado por una pandemia que no se ha podido contener”.

“Hay miles de contagios y miles de muertes, hay pánico, se cierran países y ciudades enteras; se hunde la actividad económica, se cancelan conciertos. Es una situación de crisis sanitaria, económica y laboral”, dijo.

Afirmó que en medio de tantas malas noticias, llegan otras positivas como la búsqueda de una vacuna y el agradecimiento al personal sanitario que cotidianamente pone en riesgo sus vidas para salvar las de otros.

La propia situación global, continuó Díaz-Canel, está dando “señales y alertas que hemos estudiado” y sobre las cuales se basan las “propuestas y acciones que vamos a implementar”.

Señaló que los pacientes asintomáticos tienen alta incidencia en los contagios, pues pueden estar transmitiendo la enfermedad sin ser detectados. “Muchos cuestionan por qué no se detectan los enfermos con la COVID-19 en el aeropuerto, y es precisamente por esta causa”.

De acuerdo con las estadísticas mundiales, dos de cada tres contagios son por personas que no presentaban síntomas. “El número real de contagios es mayor que lo que dicen las cifras oficiales, porque muchas personas no son conscientes de tener el virus y lo transmiten sin saberlo”, apuntó el presidente cubano, y recordó que, según estudios, el número de casos no detectados es entre seis y diez veces mayor que los números informados oficialmente.

La situación global nos da otra alerta, “el repentino aumento de pacientes con gravedad que necesitan cuidados intensivos pone en un tiempo muy breve una carga muy intensa sobre los sistemas de salud, y provoca su colapso”.

“Enfrentar la epidemia desde nuestras fortalezas y atendiendo a nuestras debilidades”

En el caso de Cuba, se planteó una sola opción, “enfrentar la epidemia desde nuestras fortalezas y atendiendo a nuestras debilidades”, dijo el presidente.

Se ha mantenido un análisis en el Buró Político, y también en el Consejo de Ministros. Además, se dio un recorrido, con reuniones territoriales, donde se calificó a todo el primer nivel de dirección y, desde ese momento, hay reuniones diarias sobre la situación mundial y del país, en las que se evalúa la implementación de las medidas.

Díaz-Canel aseguró que se han tomado en cuenta las experiencias de los primeros países afectados por la pandemia y de los que presentan una situación más crítica, así como los protocolos internacionales. Sin embargo, “nuestro plan parte de las experiencias de Cuba y sus condiciones. Y sobre esta base se conformó un sistema de acción que tiene como prioridad defender la vida humana”.

Presidente cubano: Las nuevas medidas apuntan al incremento de la severidad en el control

El presidente explicó que en Cuba se ha trabajado por etapas, y en correspondencia con ellas se ha actuado.

Estas etapas son:

1. Preepidémica, o fase uno, en la que está el país en estos momentos: En esta se notifican casos confirmados de viajeros procedentes de países afectados, o casos locales que se han producido porque han tenido vínculos o contactos con esos viajeros.

“Las medidas que vamos a aplicar son de otras etapas que serán agilizadas para trabajar con mejor eficiencia y adelantarnos a sucesos que pueden ser más complejos”, precisó Díaz-Canel.

2. Transmisión autóctona limitada: Se confirman casos en los cuales no se han podido establecer nexos directos con viajeros procedentes de áreas afectadas. Casi siempre está limitada a conglomerados pequeños, una localidad del país, una institución o centro en particular.

3. Epidémica: Es la más compleja. Se detectan y confirman casos sin nexos con viajeros, se incrementan los casos en diferentes localidades del territorio nacional y ocurren picos en la curva de la pandemia.

“Iniciamos la fase uno, por lo que se preparó todo el sistema de enfrentamiento y de inmediato se inició el pesquisaje para la detección de la enfermedad. Los 21 casos que tenemos en el país, en la manera en que se han detectado, han demostrado que el sistema ha funcionado”, dijo el presidente de la República.

De acuerdo con el mandatario, las nuevas medidas que se anuncian este viernes apuntan al incremento de la severidad en el control para evitar y atenuar la transmisión en el país, y preservar a la población.

“No se descartan otras más severas en las próximas horas o días, en dependencia de la evolución de la epidemia en el mundo y en Cuba”.

“Como Estado y Gobierno, tenemos la responsabilidad de proteger las vidas humanas”

Díaz-Canel subrayó que la principal afectación en la actualidad en Cuba, con respecto a enfermedades o epidemias, no es la COVID-19, sino otras enfermedades respiratorias que tienen una mayor presencia en la población.

“Como Estado y Gobierno, tenemos la responsabilidad de proteger las vidas humanas y todo el tejido social, enfrentando la situación de una manera integral, con serenidad, realismo y objetividad. No puede haber pánico ni exceso de confianza”, afirmó Díaz-Canel.

También recordó que preservar la salud en un país como Cuba demanda ante todo voluntad política, y esa existe, pero también una actividad económica que la sostenga. “Para tener indicadores de salud como los de este país y enfrentar la situación en la manera en que la estamos enfrentando, también necesitamos un soporte desde la economía.

“Y este será un proceso largo, y desde ahora hay que ir garantizando desde la actividad económica lo que vamos necesitando en estas condiciones y lo que necesitaremos en el futuro, cuando se pueden complicar aún más las cosas”.

En su comparecencia, el mandatario sugirió que personas justamente preocupadas por el comportamiento de esta pandemia, quienes han demandado el aislamiento social o la cuarentena total, “deben considerar que para que la mayor parte de la población y de la sociedad se aísle, hay otra parte que no puede cesar en las actividades que le dan vitalidad al país”.

Díaz-Canel: “Hay que dar un no al egoísmo, al individualismo y a la falta de solidaridad”

Hay que desterrar –continuó– “el egoísmo en la reacción a las amenazas que comporta el momento. Entre nuestras fortalezas, la solidaridad ha sido siempre un valor fundamental, y es la solidaridad un valor que tenemos que potenciar en momentos como estos”.

Resaltó las muestras de apoyo del pueblo al Gobierno tras permitir que el crucero británico MS Braemar atracara en puerto cubano, una ayuda que le había sido negada por otras naciones. Ante ese gesto de humanismo, recordó que tampoco faltaron ofensas, agresiones y hasta el silencio de grandes medios.

Díaz-Canel dijo que el Gobierno cubano se siente altamente comprometido, sensibilizado y responsabilizado con preservar la vida y la salud de nuestro pueblo, y que “ese mismo compromiso, esa misma responsabilidad, nos llaman a ser solidarios y cooperar con todos los que en el mundo lo necesiten. Hay que dar un no al egoísmo, al individualismo y a la falta de solidaridad”, afirmó.

Díaz-Canel anuncia la regulación de la entrada por las fronteras del país

El presidente de Cuba señaló que ante los elementos abordados sobre el comportamiento mundial de la enfermedad en esta etapa, y a la propia situación del país, se ha decidido intensificar el trabajo de detección y aislamiento para evitar el contagio y la transmisión.

La primera medida anunciada por el mandatario en ese sentido fue la regulación de la entrada por las fronteras del país, con autorización solo al ingreso de los residentes en Cuba, aunque habrá flexibilidad para garantizar la cooperación con otros países.

“Garantizamos así la entrada de los cubanos que se encuentran en el exterior, el regreso a sus países de los visitantes extranjeros que se encuentran en el territorio nacional, y la actividad comercial”, detalló.

“Eso nos permitirá cortar los casos, y centrarnos en detectar más los que pueda haber en el país y con ello cortar la transmisión”, dijo, y añadió que los términos de esta medida se darán a conocer próximamente.

Aplicar prácticas de distanciamiento social, para proteger a los sectores más vulnerables

El presidente cubano también llamó a la aplicación de prácticas de distanciamiento social, lo cual tiene que partir de la conducta de los cubanos.

“Esto es un comportamiento responsable para proteger a los sectores más vulnerables; los jóvenes deben evitar contagiar a los abuelos y a los padres, quienes pueden ser los más afectados”.

Las personas más susceptibles deben permanecer en casa, mantenerse alejadas hasta donde sea posible y evitar el contacto cercano con otras; disminuir, además, el número de contactos y la duración de los mismos, en los que descansa la posibilidad de una transmisión rápida.

“Algo muy difícil debido a la naturaleza de los cubanos, pero que es muy necesario, es suprimir los saludos efusivos. Ni besos ni abrazos; saludos a una distancia prudencial hasta que la epidemia pase”, recalcó.

El mandatario informó que se presentarán propuestas de trabajo en casa, teletrabajo, clases o tareas en línea para los estudiantes, y llamó a solo salir a lugares necesarios para la compra de alimentos, medicamentos o a algún trámite.

“Evitar las multitudes, viajes, y el transporte público en horarios picos y cancelar los eventos sociales también demandan de una alta conciencia y de responsabilidad de la población”, agregó.

Es igualmente necesario incrementar medidas como el lavado de las manos, mantener una distancia de al menos un metro entre las personas, evitar tocarse los ojos, nariz y boca, cubrirse con los codos al toser y acudir al médico en caso de enfermedad, indicó.

En correspondencia, se adoptarán medidas de salud para incrementar la identificación y aislamiento de los infectados y cortar la transmisión; otras de ordenamiento del comercio (actividades que se deben paralizar) y otras que hay que organizar mejor para evitar aglomeraciones de personas.

Habrá otro paquete de medidas económicas vinculadas con el reordenamiento laboral y el adecuado tratamiento salarial, impositivo, crediticio y tributario a todas las personas y entidades, tanto estatales como no estatales, que sufran afectaciones a partir de las restricciones por las medidas que se irán tomando, y debido a la pandemia.

“Es priorizada la comunicación y la explicación en todos los espacios posibles”, insistió el jefe de Estado cubano, quien resaltó historias y valores de personas como estudiantes de medicina, maestros, costureras que confeccionan nasobucos con sus propios medios; el personal médico, paramédico y los investigadores que están consagrados, expuestos permanentemente para evitar que otros se contagien y para encontrar una cura.

No se trata de un cierre de las fronteras, sino de regular la entrada de personas

El primer ministro, Manuel Marrero Cruz, afirmó que las medidas aprobadas no parten de “una decisión apresurada, ni improvisada, sino que forman parte de un plan previamente estudiado y que conocen todos los actores involucrados”.

No se trata de un cierre de las fronteras del país, sino de regular la entrada de personas, salvo los residentes, incluidos algunos extranjeros que viven en el territorio nacional de forma permanente o temporal, por motivos de trabajo.

Todo el que reside en Cuba no tendrá limitaciones, dijo, aunque se someterán al periodo de catorce días de cuarentena establecido . “El resto de las entradas, vía aérea o marítima, sí serán reguladas”.

En el caso de que las tripulaciones de barcos mercantes decidan arribar, tendrán que ser sometidas a vigilancia extrema.

El primer ministro aclaró que las operaciones comerciales se mantienen. “Tenemos que mantener viva la economía”, por lo que “continuará el arribo de aviones y embarcaciones de carga. Pero sus tripulaciones no tendrán libertad de movimiento, sino que estarán concentradas en lugares específicos con vigilancia médica”.

No se cerrará el espacio aéreo cubano, por el cual vuelan muchos aviones del mundo. Los aeropuertos seguirán prestando servicios para aquellos vuelos que traen, por ejemplo, ayuda o colaboradores, o residentes en el territorio nacional.

Las restricciones de viajes se pondrán en vigor a partir del próximo martes

Marrero Cruz dejó claro que no habrá entrada de turismo, solamente salidas. Actualmente, hay en el país cerca de 60 000 visitantes extranjeros, y diariamente retornarán a sus países alrededor de 13 000, cifra que se irá incrementando.

Los turoperadores y aerolíneas tendrán la posibilidad de continuar viniendo al país para transportar de regreso a esos visitantes.

Las restricciones de viajes –informó– se pondrán en vigor a partir del próximo martes, cuando “no podrá arribar ningún otro turista al país”. Este plazo tiene que ver con las experiencias internacionales, con el objetivo de causar la menor molestia a los viajeros, además de que permite organizar las operaciones en los aeropuertos.

Explicó que las limitaciones estarán vigentes por 30 días, período durante el cual se valorará la situación epidemiológica. En caso de que esta continúe y el país tenga afectaciones, podrán ser prorrogadas.

Tales decisiones –explicó– fueron tomadas en estricto cumplimiento de las normas internacionales, y han sido apoyadas por las organizaciones de la Aviación Civil Internacional y Marítima Internacional, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de Salud, y la de Turismo.

Marrero Cruz sostuvo que también se reunieron con los organismos e instituciones del país, las que mantendrán las operaciones necesarias y aprovecharán para dar mantenimiento y mejorar las instalaciones. “Los trabajadores serán respaldados salarialmente”, aseguró.

Primer ministro: “La semana próxima no tendremos turistas en el país”

Al referirse al impacto económico de la pandemia, dijo que Cuba no está exenta. “La situación del turismo a nivel internacional es compleja, se confirmó que habrá decrecimientos sensibles”.

En el caso de Cuba, “ya en estos momentos los aviones vienen mayoritariamente a recoger a los visitantes, muchos llegan vacíos, como los provenientes de Canadá. La semana próxima no tendremos turistas en el país”.

Rusia, un mercado de viajes estable para Cuba, anunció que a partir de la semana próxima cerrará operaciones aéreas hacia la Isla.

“Todo esto tendrá un impacto no solo en las instalaciones turísticas del país, sino también el el sector estatal turístico y en otros actores de la economía, debido al encadenamiento con la industria del ocio.

“Se cerrarán posiblemente la totalidad de los hoteles, algunos quizás quedarán abiertos para dar servicios elementales”, lo que tendrá un impacto importante en varios sectores de la economía.

“Que el pueblo esté tranquilo, el Gobierno le está dando seguimiento la situación”

El primer ministro esclareció que el comercio exterior se mantiene, observando los comportamientos de países que han sido muy golpeados y se han visto obligados a cerrar fábricas y dejar de producir elementos y recursos que Cuba importa, por lo que se buscan alternativas para que las afectaciones sean menores.

“Hay un grupo de medidas que se irán anunciando en correspondencia con las afectaciones que provoque este virus, así como sus impactos colaterales en el país y en la economía.

“Esas medidas van dirigidas al fortalecimiento de la vigilancia y el control para evitar la expansión y transmisión de la COVID-19, y a dar respuesta a los daños reales producidos”.

“Que el pueblo esté tranquilo, el Gobierno le está dando seguimiento a la situación y tomando decisiones para evitar afectaciones directas al pueblo”.

Portal Miranda: El mundo libra una dura batalla contra esta pandemia

José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública, dijo que hoy el mundo libra una dura batalla contra esta pandemia provocada por el nuevo coronavirus.

Hasta el día de ayer, 157 países reportaban casos. A nivel mundial, había 242 488 casos confirmados, con una letalidad que supera el 4% por cada 100 personas que enferman.

El número de muertos ha llegado a 9 885, y la OMS declaró que ya existen 92 países con transmisión. China, Italia, Irán, España, Estados Unidos, Francia, Corea del Sur y Alemania agrupan el mayor número de casos, mientras que en la región de las Américas ya están afectados 31 países (más del 88% de los países de la región) y nueve territorios de ultramar.

Si miramos por la cercanía, tenemos a Estados Unidos, con 14 250 personas confirmadas con el nuevo coronavirus y 150 fallecidos, seguido por Canadá, Brasil y Chile.

“Ello habla de los riesgos presentes, y de este análisis en relación con el incremento de medidas”, dijo el ministro de Salud Pública.

Ministro de Salud confirma 21 casos positivos a la COVID-19 en Cuba

Respecto a la situación de Cuba, señaló que el plan nacional de prevención y enfrentamiento a la COVID-19, desde que se concibió en enero con todas las medidas de refuerzo aplicadas posteriormente en el país, ha permitido que se haya mantenido la vigilancia a la población cubana y a todas las personas que ingresan al territorio.

Hasta este momento, el sistema de vigilancia y los tres laboratorios disponibles (el centro de referencia del Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí, el laboratorio de biología molecular de Villa Clara y el de Santiago de Cuba) han permitido confirmar 21 casos en Cuba positivos a la COVID-19.

“Ayer cerramos con 16 casos, y luego de las pruebas realizadas en el día de hoy, como parte del seguimiento continuo de los casos sospechosos, se incrementaron en cinco”, informó.

De ellos, 10 han sido de otras nacionalidades y 11 son residentes en el país (nueve que han venido de naciones con transmisión, y dos personas que han estado vinculadas a otras provenientes de zonas de riesgo).

Reiteró que Cuba lamenta el fallecimiento de un paciente italiano, uno de los primeros casos confirmados como positivo al nuevo coronavirus, a pesar de la atención esforzada, continua y diferenciada de un grupo de intensivistas y médicos desde su ingreso en los servicios de salud del país.

El resto de los pacientes confirmados se mantiene clínicamente estable hasta este momento, dijo.

El titular de Salud se refirió además a la evacuación realizada en horas de la mañana de este viernes de un paciente estadounidense, proceso que calificó de bien coordinado y bajo todos los protocolos de seguridad, en una ambulancia aérea.

“Tenemos la experiencia reciente de los pasajeros del crucero británico MS Braemar, que nos permitió tener claro el camino de cómo proceder. La evacuación del paciente hacia Estados Unidos se coordinó entre ambos países y con las garantías del personal médico. Ese paciente también se encuentra clínicamente estable”, confirmó.

De acuerdo con Portal Miranda, hoy existen 716 personas en seguimiento, y se mantiene una vigilancia estrecha del resto de las personas en el país que puedan tener síntomas respiratorios o puedan haber estado vinculadas a otras que ingresaron a Cuba y puedan tener síntomas.

“Para nosotros, cualquier caso relacionado con viajeros que hayan venido de un país en transmisión y tenga síntomas respiratorios, es un paciente sospechoso hasta que no demostremos lo contrario”, refirió.

“Por eso, tenemos un grupo de personas que se remiten hacia los centros destinados a este fin, otras que van a donde tenemos ya pacientes confirmados, y otras 26 000 personas que actualmente se encuentran en vigilancia en la comunidad. Se trata de individuos que son contactos menos estrechos, pero que también son de interés para poder identificar si desarrollan algún síntoma”.

Cuba no solo estudia la COVID-19, sino también otros virus respiratorios

No solo se estudia en Cuba la enfermedad COVID-19, ya que existen otros virus respiratorios con seguimiento a través del sistema de vigilancia de las enfermedades transmisibles del IPK, centro rector de esta actividad.

“Son estudios que se realizan en todas las épocas del año, para saber qué virus están circulando, no solo el nuevo coronavirus, sino otros 17, lo cual nos ha permitido identificar los que tienen incidencia, por ejemplo, la influenza A”.

Portal Miranda señaló que no se ha renunciado a ninguna medida del plan nacional, como la capacitación al personal de la salud y al resto de los organismos, en tanto se refuerza la organización de servicios clave, así como las acciones para preparar a las personas vinculadas con la atención directa de casos sospechosos y confirmados.

Asimismo, se mantienen todas las medidas de control sanitario en frontera, aún cuando haya una disminución del número de viajeros.

Hay bueno ejemplos tomados de China que tienen que ver justamente con la organización, capacitación y acciones innovadoras, destacó el titular de Salud Pública.

“Una duda frecuente de la población es a quién se le hace la prueba”

El ministro de Salud insistió en la necesidad de acudir a los servicios de salud de manera inmediata en caso de síntomas.

“Una duda frecuente de la población –refirió– es a quién se le hace la prueba”. Explicó que la prueba tiene estipulado un protocolo de qué persona es tributaria. En ello es esencial la búsqueda activa de pacientes con síntomas respiratorios y su adecuada clasificación, pues a partir de esta última se define a quién se le hace la prueba, ya que no solo se estudia la COVID-19, sino otras enfermedades respitarorias.

Sobre el aislamiento de los casos sospechosos y el distanciamiento social, destacó que las personas deben ser responsables, evitar exponerse y exponer a otras personas.

Otro elemento clave es la atención a los grupos vulnerables, y en ese sentido es primordial el trabajo en las instituciones sociales.

“Se ha comentado la vulnerabilidad de las personas mayores, en tanto son más proclives a desarrollar cuadros graves, pero no por ello el resto de la población puede descuidarse. Pueden enfermar personas jóvenes e incluso niños. De ahí la tarea de protección, aunque para este grupo poblacional reforzamos las acciones”.

Por otra parte, llamó a no descuidar las medidas de higiene.

Se incrementan los controles en frontera y en las terminales de ómnibus

Entre las medidas que se refuerzan e implementan el ministro de Salud citó la vigilancia en frontera. Se incrementan además los controles en las terminales de ómnibus, donde se reforzará el personal de salud para identificar personas con fiebre o síntomas respiratorios, que no podrán moverse en el territorio nacional de detectarse.

De igual modo, en los aeropuertos se hará entrega de la tarjeta roja que, además de la declaración de sanidad del viajero, es obligatoria y estipula que la persona debe acudir de manera inmediata al lugar donde se designe y presentarse en el área de salud.

Igualmente, a los viajeros procedentes del exterior y residentes en el país, se les aplicará el aislamiento por 14 días en las instituciones habilitadas por el Ministerio de Salud Pública.

“Tenemos instituciones destinadas a la vigilancia asintomática, y otras para las personas con síntomas. Las autoridades sanitarias determinarán hacia dónde deben ir, y esta es una medida de estricto cumplimiento, que busca proteger la salud de las personas, a sus familias y a nuestro pueblo”.

En cuanto a los visitantes extranjeros que se van a mantener en los próximos días en el país, también se incrementan las medidas de control en los hoteles para la detección de síntomas. De igual modo se hará con los trabajadores de los servicios hoteleros que se encuentren expuestos en dichas instituciones, quienes deberán someterse a un chequeo dos veces al día, para lo cual se incrementarán las capacidades del personal de salud en esos lugares.

Es fundamental entender como una medida determinante la autorresponsabilidad de las personas con síntomas respiratorios, para no acudir a lugares públicos ni centros laborales, escuelas u otros espacios. Ello requiere también la responsabilidad de los organismos e instituciones para que no entren en esos centros, informar y conducirlos a los servicios de salud.

También se debe reforzar la vigilancia domiciliaria, priorizando grupos vulnerables y la atención infantil. Son acciones que se intensifican.

“Estamos previendo un sistema con la comunidad, para que la población conozca los teléfonos de las instituciones que están en su radio de acción y puedan llamar”, precisó el Ministro de Salud Pública.

Todos los sitios públicos deberán tener disponibles el hipoclorito de sodio al 0.1% para el lavado de las manos. “Es una experiencia efectiva que implementamos ante el cólera, teniendo en cuenta que el nuevo coronavirus, se transmite no sólo por vía respiratoria, sino ante el contacto con superficies contaminadas”.

Asimismo, el titular de Salud anunció la suspensión temporal de los planes de vacaciones y fin de misiones de colaboradores de otros organismos, medidas para reforzar el enfrentamiento a esta enfermedad.

Llamó la atención sobre la necesidad de conocer que los síntomas de la COVID-19 se parecen a los de otros virus, por lo cual es prudente estar informados y poder participar en la prevención del contagio.

Medidas del sistema del comercio: Acercar el producto a las personas para evitar aglomeraciones

A decir de la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, todo el sistema del comercio participa en el plan de medidas que orientó el país para enfrentar la COVID-19.

“Es vital mantener funcionando la red de ventas de mercancías, pero a partir del nivel de riesgo y la aglomeración de personas, hay que tomar nuevas medidas, entre ellas, que cada unidad de venta tenga los medios de limpieza e higiene. Se debe tener hipoclorito en las entradas”.

Asimismo, la ministra explicó que otra medida es aumentar la venta de hipoclorito de sodio.

“Hoy hay 444 puntos de venta de este producto en el país, pero no estamos satisfechos. La industria dispone del hipoclorito y se están buscando nuevos lugares para distribuirlo. En las últimas semanas las ventas alcanzan el millón de litros”, agregó.

Del mismo modo, dijo que ahora mismo funcionan 151 talleres de atelier para elaborar nasobucos, mientras que llamó a la población a aportar con sus medios o con recortes de tela a estas producciones.

Insistió en que hay que acercar el producto a la red, llevarlo a todas las unidades y no concentrarlo en determinados lugares para evitar aglomeraciones. De igual modo, se crearán condiciones para que las personas asistan de forma gradual a cada tienda.

Sobre la comercialización de productos agropecuarios, según Díaz Velázquez, las ferias se realizarán en las unidades existentes, y se contará con el apoyo de los “carretilleros” aunque reconoció que no son los mismos precios, y por tanto, se tomarán medidas pertinentes.

Asimismo, los mercados de los trabajadores por cuenta propia se reordenarán, por ejemplo, la feria de La Cuevita. Cada territorio tomará medidas en dependencia de las condiciones propias. “Aquí confluyen una alta concentración de personas. Se reorganizarán sobre todo aquellos que ofrecen productos no alimenticios”.

Reducción en 50% de los servicios en gastronomía

Otra de las medidas anunciadas es la reducción en 50% de los servicios en gastronomía, debido a la necesidad de mantener una distancia de dos metros entre cada mesa. “Esa decisión se aplica también en los comedores obreros, que deberán crear condiciones para aplicarla y prestar servicios en horarios escalonados”.

“En las unidades de carreteras, tanto estatales como no estatales, también se deberán cumplir las medidas higiénico-sanitarias informadas. En lugares a los que asisten muchas personas, habrá personal de salud para la pesquisa”, agregó.

“En el Sistema de Atención a la Familia, los beneficiarios podrán llevarse el almuerzo y la comida y se incorporará la modalidad de entrega a domicilio o se autorizará a una tercera persona para el traslado”.

Medidas similares se adoptarán en los servicios técnicos.

De acuerdo con la ministra, se suspenden también la actividad de campismo, el alojamiento hotelero con fines turísticos y las actividades donde se concentran personas, como las celebradas en centros nocturnos, cines, teatros, etc.

Todas las medidas abarcan los dos sectores, estatal y no estatal, y los detalles estarán disponibles en la página web del Ministerio del Comercio Interior.

Establecen adecuaciones tributarias para el sector estatal y no estatal

Al comentar sobre las adecuaciones tributarias en la actual circunstancia, Meisi Bolaños Weiss, ministra de Finanzas y Precios, dijo que las medidas están asociadas a las actividades turísticas y de servicios que ejercen los trabajadores por cuenta propia o cooperativas no agropecuarias.

“El sistema financiero se ha preparado para aplicar medidas en el sistema impositivo y financiero”, aseguró.

Aquellas actividades del Trabajo por Cuenta Propia que se suspenden por decisión gubernamental o a solicitud de los propios TCP durante esta situación, quedan liberadas del pago de los impuestos debido a la imposibilidad de ejercer su actividad por la pandemia.

Del mismo modo, en el caso del aporte a la seguridad social, se aprobaron los aplazamientos necesarios, pero no se suspende porque implica el derecho a pensiones a la jubilación.

Mientras, en las actividades gastronómicas habrá una reducción de 50% en el aporte de las cuotas tributarias mensuales, así como la consiguiente disminución en el pago de los restantes impuestos.

En el caso de los polos turísticos y los sitios de alta concentración turística, los consejos de la Administración Municipal podrán reducir esas cuotas mensuales del impuesto sobre los ingresos personales. Sí se ratifica el pago de otros impuestos, porque se basan en los ingresos generados, como es el caso de los que se originan sobre las ventas.

La Ministra de Finanzas y Precios explicó que en el caso de los impuestos aplicados a los artistas, se aprueba también un aplazamiento por la disminución de las presentaciones.

Entretanto, en las cuentas bancarias fiscales se aprueba una disminución de la cuota mínima a un mes.

“En el caso del sector estatal se aprobó reducir la carga impositiva a las empresas afectadas en sus niveles de actividad por la actual situación. En el caso de los trabajadores que reciban garantías salariales, no estarán sujetos a los impuestos sobre ingresos personales ni al pago de la contribución especial a la seguridad social”, detalló.

Reiteramos que estamos vigilando el impacto de esta enfermedad para seguir tomando nuevas decisiones y estamos abiertos a las opiniones de la población, concluyó.

Medidas de carácter laboral, salarial y de seguridad social

Durante la Mesa Redonda, Marta Elena Feitó Cabrera, ministra de Trabajo y Seguridad Social, dio a conocer las medidas de carácter laboral, salarial y de seguridad social previstas para esta etapa. Según dijo, todas parten de un principio: nadie quedará desamparado.

Un aspecto importante para el sector estatal fue la medida fomentada desde septiembre del año pasado: el teletrabajo. “Esta es una protección que pueden tener los trabajadores, pues estarán menos expuestos al riesgo y seguirán laborando, porque la vida económica del país continuará”.

En este caso no tendrán afectaciones salariales, explicó la ministra, quien valoró que a esta alternativa habrá que ponerle rigor y no dejarla a la espontaneidad.

Medidas aprobadas:

Ante una interrupción laboral se potencian las reubicaciones de los trabajadores, teniendo en cuenta principalmente las necesidades de fuerza de trabajo del territorio.

En caso de que no sea posible reubicarlos, durante el primer mes recibirán el 100% de su salario. Luego de ese periodo, y de mantenerse la situación, recibirán el 60%.

Mantener el pago por resultado en las empresas, siempre que las condiciones lo permitan. Para ello se han adecuado los indicadores límites, y se emitirá una norma. De acuerdo con la ministra, esta medida busca motivar al trabajador. “Solo iremos al salario básico cuando no sea posible mantener los pagos por resultados”.



Se ratifican los tratamientos de seguridad social establecidos en la ley. Las personas que estén hospitalizadas reciben un subsidio equivalente al 50% de su salario promedio, en tanto a aquellas que no lo estén se les pagará un 60%.



Se ratifica la facultad de las entidades de justificar a los trabajadores que no asisten al trabajo cuando presenten síntomas respiratorios para que acudan al médico y se determine si procede un certificado médico. Siempre el pago del subsidio procederá tras la presentación de ese documento avalado por la autoridad de salud.



Aquellos trabajadores que se encuentran en el exterior por asuntos personales, autorizados por las administraciones a permanecer fuera por un periodo determinado y que por las restricciones de viajes no puedan retornar, no causarán baja –como está establecido–, sino que, previa solicitud del trabajador o de un familiar, se les extenderá el tiempo que podrán permanecer en el exterior.



Los trabajadores por cuenta propia que continúen laborando tendrán una protección salarial que no podrá ser inferior al salario mínimo del país. En este caso, los empleadores tendrán que remunerar a sus contratados en función del tiempo laborado, pero nunca inferior a lo establecido en el Código de Trabajo.

Los que decidan no continuar trabajando pueden solicitar a la entidad que emitió su licencia una suspensión por el término que se acuerde. “Actualmente, esta causal no existe, los trabajadores tienen que darse baja y luego volverse a dar alta. Este trámite se elimina”, aclaró la ministra de Trabajo y Seguridad Social.

En el caso de aquellos titulares que estén fuera del país y su negocio sea asumido por un trabajador designado, este lo podrá seguir haciendo.

Los núcleos familiares que tengan insuficiencia en sus ingresos debido a las medidas tomadas, pueden ser protegidos por la Asistencia Social, en correspondencia con la cantidad de personas que los conformen.

Finalmente, la titular del MTSS dijo que los trabajadores sociales tienen la indicación de atender de manera preferencial a los núcleos vulnerables.

“Tienen que prepararlos, oír sus problemas y ayudar a canalizar las situaciones que presenten. Nadie en Cuba quedará desamparado por la situación que estamos enfrentando”.

Banco Central de Cuba explica el tratamiento a los créditos otorgados

En otro momento de la Mesa Redonda, Francisco Mayobre Lence, vicepresidente primero del Banco Central de Cuba, se refirió el tratamiento crediticio a las personas que puedan tener afectaciones con estas medidas y hayan contraído un compromiso con las entidades bancarias. Según explicó, la situación del país obliga a tomar decisiones no solo en el plano fiscal, sino también crediticio.

En tal sentido, dijo que entidades del sector empresarial, los trabajadores por cuenta propia y la población en general tienen vínculos con el sistema bancario cubano. Sin embargo, en la actual situación es posible que los ingresos no puedan satisfacer las obligaciones con el sistema bancario.

Por tanto, la principal decisión es detener el cobro de las deudas que las empresas o personas no puedan honrar y reprogramarlas una vez que la situación mejore.

Para ello, el Banco Central de Cuba emitirá disposiciones en los próximos días para reestructurar el cobro de créditos en el país.

“El objetivo es que las deudas con el banco no signifiquen un agravante para quienes vean su economía afectada por las medidas que tomamos ahora para enfrentar el coronavirus”, concluyó Mayobre Lence.

Las medidas anunciadas hoy llevan un proceso de implementación por todos los organismos

En su intervención, el Dr. Roberto Morales Ojeda, vice primer ministro, aseguró que todos coinciden en que el plan de medidas aprobadas para fortalecer al país frente a la COVID-19 ha dado resultados. En ese sentido, resaltó cómo Cuba logró identificar los primeros 21 casos en personas que han llegado desde el exterior o han tenido contacto con viajeros.

“Eso no significa que no hemos tenido brechas y debilidades, pero todas las hemos discutido y ya están solucionadas”, aseguró.

“Creemos que hay evidencias más que suficientes para comprender la necesidad de estas nuevas medidas. No lo hicimos antes porque en el contexto anterior no era necesaria su aplicación. La COVID-19 estaba presente en 80 países y en el día de ayer ya afectaba a 157 naciones”.

Las medidas anunciadas este viernes llevan un proceso de implementación por todos los organismos, y para ello es vital que se haga con disciplina y rigor. Asimismo, resulta fundamental que el pueblo las asuma para que sean realmente efectivas, apuntó.

“Es justo decir que aunque se han identificado brechas se actúa con responsabilidad, compromiso y percepción de riesgo. Aún debemos insistir en la vigilancia epidemiológica desde la fase inicial, la pesquisa activa para identificar de manera precoz a personas con síntomas de la COVID-19 y evitar la expansión de la enfermedad”.

Morales Ojeda afirmó que es importante seguir reforzando el funcionamiento de las instituciones sanitarias, la atención primaria de salud y el trabajo del médico y la enfermera de la familia.

En relación con las escuelas, informó que el Ministerio de Educación Superior y el Ministerio de Educación trabajan en en nuevas propuestas de medidas que serán informadas posteriormente, en correspondencia con la fase en que esté el país.

Al final de su intervención, insistió en la necesidad de que se cumplan los flujos establecidos y la utilización de los medios de protección por el personal de salud.

Primer Ministro cubano: Tendremos los oídos muy pegados al suelo, a qué preguntas tiene el pueblo

En otro momento de la Mesa Redonda de este viernes 20 de marzo de 2020, el primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, llamó a seguir desmontando las plataformas y campañas colonizadoras que buscan implantar el criterio de que todo lo hecho por la Revolución es malo.

Sobre algunos reclamos para cerrar las escuelas del país, explicó que es preferible que los niños estén en los centros docentes y no en la calle. No obstante, el sector de la educación ha tomado medidas para reforzar la higiene y el cuidado de quienes se encuentren en sus instalaciones.

Respecto a las afectaciones en el turismo, comentó que no solo será para el sector estatal, sino también el privado.

“El sistema no estatal va a ser afectado, pero tendrá los beneficios que ya fueron anunciados, como en el pago de impuestos y en la eliminación de trámites burocráticos, pues se mantiene con la licencia”.

Marrero recomendó a las personas que arriendan casas a interesarse por la salida de los turistas del país, ya que las decisiones adoptadas por los diferentes Gobiernos reducirán significativamente la movilidad para el regreso. “Se quedarían sin pasajes, y quizás no tengan suficiente dinero”.

En los hoteles se han creado todas las condiciones para la vigilancia. “No estamos prohibiendo el turismo en las casas, pero las mejores condiciones para el control estarán en los hoteles, pues en las casas muchas veces se comparte el alojamiento con la familia”.

Sobre el cierre de los centros de campismo popular, Marrero Cruz explicó que se decidió para reducir el movimiento masivo de personas. Esos son lugares que se crearon para actividades recreativas y en estos momentos no es recomendable promoverlas, señaló.

En el caso del comercio y la gastronomía, “la voluntad del Gobierno no es cerrar establecimientos, sino potenciar un servicio ordenado y seguro, más si se trata de la compra de alimentos o servicios gastronómicos”.

“Queremos acercar los servicios a las casas, no hacer una gran feria sino llevarlos a los territorios y que los productos de la agricultura estén en las placitas. No queremos cerrar ninguna instalación, sino evitar grandes concentraciones, y por eso se reducen al 50% las capacidades”, dijo.

También se suspenden las grandes reuniones y eventos. Algunos se posponen o se redimensionan, e incluso se suspende la Feria Internacional de Turismo y se celebrará en el momento en que sea oportuno.

En cuanto a las reuniones, Marrero Cruz indicó que deben ser precisas. “Luego del martes, habrá muy pocos aviones entrando en el país, solo para traer nacionales”, insistió el primer ministro, y consideró que quien haga un viaje al exterior debe considerar que quizás “luego no tenga cómo regresar”, y que, en el caso de retornar, a su llegada “será sometido a las medidas de aislamiento anunciadas”.

“Hay que ejercer más control en los viajes nacionales, sobre todo por avión. Quien tenga síntomas, no montará al avión. Exhortamos a la población a que se abstenga de hacer viajes dentro del país, y el Ministerio del Transporte anunciará medidas para aquellos que quieran cancelar o posponer su viaje; se les devolverá el importe del pasaje”.

En cuanto a la situación laboral, Marrero Cruz apuntó que va a haber una gran cantidad de trabajadores disponibles, y es importante reubicarlos en actividades de producción de alimentos.

“Tendremos los oídos muy pegados al suelo, qué preguntas tiene el pueblo y cuáles otras pueden surgir a partir de esta Mesa Redonda”, aseguró.

Puntualizó que todas estas medidas serán anunciadas en la prensa, mientras que el lunes próximo se realizará otra Mesa Redonda para ampliar sobre todas estas medidas con la participación de los organismos implicados.

Díaz-Canel: “Fuerza Cuba, que viviremos y venceremos”



En sus palabras de conclusión, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, subrayó que las medidas anunciadas fueron aprobadas en la tarde de este viernes durante una reunión del Buró Político del Partido Comunista de Cuba, presidida por su primer secretario, el General de Ejército Raúl Castro.

Díaz-Canel agradeció a la Mesa Redonda por brindar la oportunidad de mantener el contacto e informar al pueblo de Cuba, y destacó una convicción que forma parte del actuar del Gobierno: el miedo no evita el contagio, pero la serenidad, la disciplina, el sentido de responsabilidad, la colaboración y la solidaridad consustanciales al cubano sí pueden evitar la transmisión.

“La victoria está en tomar en serio la misión de proteger al país y cuidar al mundo. Como pueblo, no tenemos un antídoto especial para enfrentar el virus, pero sí contamos con un sólido sistema de salud, nuestras organizaciones de masas, la comunidad científica, un sistema de defensa civil eficaz y un Partido y un Gobierno con voluntad de poner al pueblo en el centro de la atención”, destacó.

Finalmente, el presidente cubano afirmó que el país tiene un entrenamiento de más de 60 años soportando las guerras de todo tipo que se le han impuesto y que, aun bajo las crueles circunstancias de esta pandemia, sostiene el imperialismo.

“No somos invulnerables, pero si se aplica la serenidad y organización con que el Estado enfrenta esta nueva situación, podremos superarla. Fuerza Cuba, que viviremos y venceremos”, concluyó.

En video, la Mesa Redonda

Tomado de Cubadebate

