Cómo puedes prevenir la diabetes tipo 2 en tus hijos

La diabetes mellitus tipo 2 afecta a casi todos los países del mundo. Con independencia del innegable factor hereditario, son los estilos de vida inadecuados como tales como los malos hábitos alimentarios, el excesivo peso corporal y el sedentarismo, los factores causales principales de la aparición de este tipo de diabetes.

Lo peor es que ya aparece en edades muy tempranas, insospechable en décadas anteriores, debido a la gran cantidad de niños en los que independientemente de su voluntad, insensiblemente se les enseña en sus hogares estas inadecuadas y dañinas costumbres en su vida diaria.

Los padres deben tener en cuenta que este tipo de diabetes afecta la calidad y acorta la esperanza de vida en quienes la padecen.

¿Cuál es la diabetes mellitus tipo 2?



La diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad que pone en peligro la salud de las futuras generaciones pues el riesgo de padecerla se hereda de padres a hijos, sumado a los factores de riesgo ya señalados, por lo que se espera que en años futuros haya aún más casos de diabetes en el mundo.

Instituciones en el mundo entero consideran a la difusión de información y a la educación pública como un eficaz método capaz de ayudar a controlar esta situación.

No obstante, la cantidad de menores con obesidad, diabetes mellitus, hipertensión arterial e incluso complicaciones como infartos al miocardio en esas edades continúan en aumento, y se conoce la razón de ello.

¿Y cuáles son esas razones?



Uno de los factores pendientes de desarrollar nacionalmente es la educación en el propio hogar, y esa educación no es solo decirles y teorizarles a los hijos sobre la necesidad de comer vegetales, frutas o carnes blancas o la importancia de hacer ejercicio y eliminar o por lo menos disminuir el sedentarismo debido a las pantallas, sino más que necesario es educar con el ejemplo.

Desde las primeras edades, los niños aprenden e imitan los comportamientos observados en el propio hogar; si ellos ven a los padres consumir refrescos, dulces y carnes procesadas, contemplar arrobados series o películas y se mantienen sentados toda la tarde, que no hacen ejercicio, no se está haciendo lo debido en cuanto a la educación necesitada de aprender por esos menores con el ejemplo en el propio hogar, no importan las exigencias teóricas, pues aprenden lo que hacen los mayores a su alrededor.

Si al revés, ellos ven a sus padres hacer ejercicio y consumir en casa una dieta sana y equilibrada, entonces este estilo de vida saludable formará parte de su formación futura y la de su propia descendencia.

Las ventajas de hacer lo correcto por parte de los padres



Haciendo lo correcto en cuanto a sanos estilos de vida se refiere, no solo se ayuda a los hijos a tener una mejor calidad de vida y prevenir en el futuro la diabetes mellitus tipo 2, sino también se consigue en esos aspectos una mejoría de la convivencia familiar.

En muchas investigaciones se plantea cómo hacer ejercicio juntos, los mayores junto a los pequeños, contribuye a crear lazos emocionales más fuertes en esa familia.

Se debe formar un equipo unido con el fin de tener un futuro más saludable, no sólo por el bien de los progenitores, sino también por el bienestar de las futuras generaciones.

Como en los últimos años hubo un aumento evidente de la cantidad de diabetes tipo 2 infantil y esta diabetes mellitus avanza más rápidamente en esas edades, es importante tomar las medidas recomendadas ahora mismo para proteger la salud de nuestros queridos niños.