Encabezarán Cimafunk y su banda el Getting Funky in Havana 2020

El popular intérprete cubano Cimafunk será el anfitrión del Getting Funky in Havana, intercambio cultural con la actuación de músicos de Nueva Orleans y la Isla, que tendrá lugar como parte de las actividades de la edición 35 del Festival Internacional Jazz Plaza 2020.

El Festival, que tendrá lugar en La Habana del 14 al 17 de este mes, incluye este proyecto que es patrocinado por la Cuba Educational Travel y la Fundación Trombone Shorty; cuenta también con el apoyo de la Fundación Gia Maione Prima y el grupo Horns to Havana, y persigue fortalecer el histórico vinculo musical entre esa sureña ciudad de los Estados Unidos de América y la otrora San Cristóbal de La Habana.

Cimafunk y su banda serán los anfitriones de dicha edición, quienes junto a las agrupaciones estadounidense The Soul Rebels y Tank and the Bangas, ofrecerán conciertos en la Fábrica de Arte Cubano y el Teatro Nacional; entre otros escenarios de la Ciudad Maravilla, informa una nota de prensa llegada a la redacción de la Agencia Cubana de Noticias.

La agenda del evento incluye visitas a escuelas, a proyectos comunitarios que enriquecen la cultura vecinal y un tour de estudio, con el cual se prevé hacer un recorrido por la religión en la Isla, mediante fructíferos talleres de música y danza, con un espectáculo de conga y jazz en La Habana Vieja.

A las actividades del Getting Funky in Havana se sumarán otros talentos musicales de Cuba que asistirán al XXXV Festival Internacional de Jazz de La Habana 2020, auspiciado por el Ministerio de Cultura y el Instituto Cubano de la Música.

Tomado de Agencia Cubana de Noticias