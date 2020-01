¿Las bebidas alcohólicas son convenientes o son peligrosas para la diabetes?

Si eres diabético, antes de darte un solo trago debes conocer cómo las bebidas alcohólicas pueden afectar tu cuerpo y específicamente el control de tus glicemias, pues sí existen riesgos vinculados con los diabéticos cuando consumen alcohol aunque sea de manera esporádica; y si es de manera consuetudinaria, pues mucho peor.

Repasando el metabolismo del alcohol y tu diabetes

El almacén principal de glucosa se encuentra en el hígado pues una de sus funciones es la conversión de sus depósitos de glucógeno en glucosa, según las necesidades del organismo.

Pero cuando ingieres bebidas alcohólicas se cambia ese metabolismo con el propósito de eliminar o desintoxicarte del alcohol y deja de manejarse adecuadamente el metabolismo de tu glucosa. Eso facilita las hipoglicemias, pues se puede bajar peligrosamente el nivel de tu azúcar sanguíneo.

Las hipoglicemias pueden presentarse en el primer trago o hasta pasar 12 horas después de beber, sobre todo cuando el estómago se encuentra vacío; o en quienes reciben tratamiento para su diabetes como es la insulina o las sulfonilureas, tabletas estimuladoras de la producción de la hormona insulina por el páncreas como la glibenclamida pues en ellos dicha hormona continúa actuando y se reducen aún más tus cifras de glicemia.

¿Hipoglicemia o borrachera?

Una hipoglucemia se puede parecerse mucho a una borrachera pues produce somnolencia, movimientos inestables, dificultad para hablar, etc., y eso confunde a los demás. Pueden acostar al diabético sin nada de comer “para que no vomite” y pudiera fallecer por esta causa durante la madrugada al prolongarse y agravarse dicha hipoglicemia por no haberse administrado un tratamiento oportuno y urgente.

Además, una hipoglucemia grave puede provocarte severa confusión mental y hasta pérdida del conocimiento o convulsiones, extremadamente peligrosas para tu bienestar físico y la capacidad de diagnosticarte y tratarte a ti mismo.

También los tragos pueden elevar las glicemias

Los carbohidratos simples hacen al alcohol más atractivo como es cuando se mezcla con refrescos. Estos carbohidratos son de rápida absorción por el torrente sanguíneo produciendo una elevación de la glicemia y más aún si conjuntamente se ingieren descuidadamente y sin control, alimentos no convenientes.

Una hiperglicemia puede producir sed intensa, frecuentes deseos de orinar o mucho cansancio. En casos graves se puede presentar la llamada cetoacidosis diabética con náuseas o vómitos, confusión, estado estuporoso e incluso coma y requiere tratamiento de urgencia en un cuerpo de guardia para evitar un desenlace fatal.

Los crónicos bebedores con diabetes

Con el tiempo, ellos corren un mayor riesgo de sufrir complicaciones por la diabetes como es la neuropatía diabética con daño al sistema nervioso, aumento de las grasas de la sangre con el consabido riesgo de accidentes cerebrovasculares, hipertensión arterial, daño a los ojos o infarto cardiaco, así como cáncer, daño hepático e incluso una cirrosis.

Quienes se encuentran en estos casos, sea hombre o mujer, debe asistir al médico psiquiatra y a un especialista en medicina interna o endocrinología, con una gran dosis de honestidad y decirles el mal trance por el que está pasando tanto él como sus familiares más queridos y allegados. Aquí recibirá un tratamiento integral de deshabituación alcohólica con chequeo incluido.

También puede asistir a Alcohólicos Anónimos, presentes en Cuba y en muchísimos países del mundo, donde seguramente encontrará solución a su problema con las bebidas alcohólicas.

Pero en cualquier caso, siempre con el deseo sincero de eliminar esta fatal e inútil adicción para comenzar una vida normal, llena de felicidad para sí mismo y para quienes bien lo quieren.

Y recuerda, el diabético no debe beber ninguna cantidad de alcohol por mínima que sea, pues siempre se corre el riego de un comienzo que nadie puede prever sus consecuencias.

M.Sc. Dr. Alberto Quirantes Hernández

Master en Ciencias y Profesor Consultante

Jefe del Servicio de Endocrinología

Hospital Docente Dr. Salvador Allende