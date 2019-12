Cantautor cubano celebra carrera artística con dos nuevos discos

El cantautor cubano Raúl Torres celebró este sábado sus 30 años de vida artística con el lanzamiento oficial de los discos Niñito Historia y Vendedor de Nubes, en el Teatro Nacional.

El músico cubano compartió la escena con invitados especiales como el reconocido trovador cubano Pablo Milanés y la vocalista Xiomara Laugart durante el espectáculo único Nómada Candil, que tuvo lugar en la sala Avellaneda.

A ritmo de guitarra y canciones de autor, Torres rememoró su primera presentación en ese mismo escenario, la cual “fue un detonante para que me conocieran; no solo en Cuba, sino en el mundo con mis canciones; una especie de ecuador en mi vida artística, me abrió, por supuesto, nuevos horizontes”, declaró a medios nacionales.

Asimismo, el artista cubano acompañó sus creaciones musicales con el talento de los jóvenes trovadores Silvio Raúl Torres, Annalie López, Andrés Serpa y los cantantes Waldo Mendoza y Arnaldo Rodríguez.

El autor de Candil de Nieve regaló un repertorio que comprendió sus composiciones antológicas y otros temas incluidos en las producciones discográficas Vendedor de nubes, de Colibrí, y Niñito historia, lanzadas bajo el sello Unicornio (Producciones Abdala).

En la discografía de Torres consta el popular tema Cabalgando con Fidel, devenido uno de los homenajes más sentidos desde la cultura en honor al legado del líder de la Revolución, que convocó a importantes voces de la canción cubana como Eduardo Sosa, Luna Manzanares y Annie Garcés.

El popular músico es autor e intérprete de títulos memorables de la cancionística contemporánea como Se fue y Regrésamelo todo; asimismo, ha dedicado varias creaciones suyas a los líderes latinoamericanos Hugo Chávez y Raúl Castro.

Tomado de Prensa Latina